Bakan Bolat: Türkiye'miz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır

Gülseren KARAPINAR - Harun ŞAHBAZOĞLU/İSTANBUL, - TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 38'inci DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, 4'üncü Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Programda konuşan Bakan Bolat, "Türkiyemiz son 10 yılda dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır. Bu ekonomik büyüme performansının tam merkezinde 22 yıl boyunca liderliğiniz altında başarılı liderlik ve yönetim reformları, dışa açık büyüme modeli, ulaşım ve altyapıda, sanayide, tarımda, enerjide, savunmada, her alanda ve tabii ki dış ticarette ve ihracattaki başarının payı çok büyüktür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 38'inci DEİK Olağan Mali Genel Kurulu, 4'üncü Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Valisi Davut Gül, DEİK Başkanı Nail Olpak, diplomatik misyon temsilcileri ve iş insanları katıldı. Bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan DEİK'in, küresel ticari diplomasi yolculuğuna katkı sunan üyelerine vefasını simgeleyen 4. Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde, DEİK ailesine ve Türk özel sektöründe iz bırakan iş insanlarından Emre Aykar, merhum İbrahim Çağlar, merhum Nejat Eczacıbaşı ve Halim Mete ödüle layık görüldü.

'TÜRKİYE'MİZ SON 10 YILDA DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN EKONOMİLER ARASINDADIR'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yönetimde olduğumuz son 22 yılda yıllık yüzde 5,3 oranında reel büyüme sağlanmış milli gelirimiz 2002'de 38 milyar dolardan geçen yıl 1 trilyon 322 milyar dolara a yükselmiştir bu yıl sonunda Allah'ın izniyle 1,4 trilyon doları da inşallah aşacağız. Hamdolsun Türkiye'miz son 10 yılda Dünyada en hızlı büyüyen ekonomiler arasındadır bu ekonomik büyüme performansının tam merkezinde 22 yıl boyunca liderliğiniz altında başarılı liderlik ve yönetim reformları, dışa açık büyüme modeli ulaşım ve altyapıda, sanayide, tarımda, enerjide, savunmada ve her alanda ve tabii ki dış ticarette ve ihracattaki başarının payı çok büyüktür. 2002 yılında 36 milyar dolar olan mal ihracatımız geçen yıl 7 buçuk kat artarak 262 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yılın ilk 7 ayında da artış hızımız devam etmiş ve yüzde 5,2 artışla ilk yedi ayı 156,4 milyar dolarla kapattık böylece ilk yedi ayda Türkiye ekonomisi tam 7,6 milyar dolar ek değer kazandırdık. Bilindiği üzere 1980 yılında ihracatımız yalnızca 2,9 milyar dolardı ve küresel ihracattaki payımız yüzde 0,14'tü. 2002 yılına geldiğimizde küresel ihracattaki payımız yüzde 0,55 ve 2002 yılında hükumetimizin devraldığı bayrağı istikrarlı bir şekilde yukarılara taşıdık Küresel ihracattan aldığımız pay 2024 yılı sonunda yüzde 1,07 ye yükseldi" dedi.

'MAYIS VE TEMMUZ AYLARINDA İKİ DEFA TARİHİN EN BÜYÜK AYLIK MAL İHRACATI REKORLARINI KIRDIK'

Bakan Bolat, "Yıllık 1,5 milyon adet araç üretimi ile Avrupa Birliği'nin en büyük üçüncü üreticisi olduğumuz otomotiv sektöründe 37,5 milyar dolarlık ihracatta dünya yedincisi olduğumuz ve Avrupa Birliğinde en büyük üçüncü tedarikçisi olduğumuz tekstil ve konfeksiyonda 32 milyar dolarlık kimya ve enerjide 35 milyar dolarlık tarım ürünlerinde 32,5 milyar dolarlık ihracat seviyelerine ulaştık bu yılın mayıs ve temmuz aylarında iki defa tarihin en büyük aylık mal ihracatı rekorlarını kırdık temmuz ayında 25 milyar dolarlık ihracat barajını açtık 28 Mart 2025 günü de günlük 2 milyar doları aşan rekor bir ihracat rakamı elde ettik daha da önemlisi Temmuz 2025 itibari ile son 13 aylık mal ihracatımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesi olan 269.4 milyar dolara ulaştık ve ihracattaki bu güçlü performansımız Türkiye'mizin sanayide tarımda hizmetlerde kaliteli rekabetçi ve de teknolojisi yükselen bir grafikte olduğunun açık bir göstergesidir. Bu tablo Türkiye'nin artık bölgesinde değil küresel ticarette de yükselen güçlü bir aktör olduğunu kanıtlamıştır. 59 ülkeye ihracatımız da rekorlar kırdık katma değeri yüksek üretimle Türkiye markasını büyütüyoruz 2002 yılında 10 milyar dolar olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız 2024'te on katı artarak 101 milyar dolara ulaştı ve toplam ihracatımızın yüzde 42 buçuğuna yükseldi. 2002'de 250 milyon dolar olan savunma sanayi ihracatımızın 7 milyar 150 milyon doları aştık. Dünyada 11'inci sıraya yükseldik 90 bin istihdam ve 20 milyar dolar üretim yakaladık. İnşallah bu yılki hedefimiz 8 milyar doları aşarak 8,5 milyar dolara gelecek yılda inşallah 10 milyar dolara ulaşmaktır. Dünyanın dört bir köşesine sadece mallarımızı değil hizmetlerimizi de ihraç ediyoruz. Müteahhitlik, diziler, sağlık hizmetlerimiz, eğitim hizmetlerimiz, turizm, kültürümüz, danışmanlık, fuarcılık bütün bu alanlarda da 115 milyar dolar ihracatı geçen yıl sonunda elde ettik bu tam 8,2 katı bir artıştır bu yılki hedefimiz 121 milyar dolar. 62 milyon turist ve 61 milyon turizm geliriyle dünyada dördüncü 100 milyar dolarlık lojistik sektörümüzle 40 milyar dolar ihracatımızla da ve 5 milyar dolarlık bilişim ihracatımızla da önemli aşamalar kaydettik. Sağlık Turizminde 3 milyar dolar ve eğitim turizminde de 3 milyar gelirimiz var" dedi

'SURİYE'NİN KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN EĞİTİM VE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALADIK'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Cumhuriyetlerle Türk devletleri teşkilatları çatısı altında kurumsal vizyonla yaptığımız çalışmalar devam etmektedir geçtiğimiz kasım ayında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek 'te sayın cumhurbaşkanımız ve iyi Ülke liderleri dijital ekonomik ortaklık anlaşmasını imzaladılar. Amerika Birleşik Devletleri ile ortak ticaret gündeminde önemli mesafeler aldık güçlü bir diyalog zemini inşa ettik. Yapıcı bir zeminde dengeli bir anlaşma için görüşmelerimiz devam etmektedir. Yakın coğrafyamızdaki ülkelerle de mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimiz geliştirmek için çok çalışıyoruz. Irak ile özel bir mekanizma kurduk ticarette ve gümrüklerde aksayan konuları en aza indirdik. İran ile gümrük ve ulaştırma anlaşmazlıklarını çözdük. Suriye'deki yeni hükümetle ilk günden itibaren yakın koordinasyon halindeyiz Suriye'nin kurumsal kapasitesini güçlendirmek için eğitim ve iş birliği anlaşmaları imzaladık" dedi.