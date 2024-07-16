Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale geldi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede operasyonların sarp arazi ve aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam ettiğini belirtti. Güler, terör örgütünün bu operasyonlar sonucunda hareket edemeyecek hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uluslararası harekat ve misyonlarda başarılı bir şekilde devam ettiğini ve NATO Zirvesi'nde takdir edildiğini söyledi.

16.07.2024 16:39
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Öncelikli görevimiz olan terörle mücadelede operasyonlarımız sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam etmektedir. Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve bakan yardımcılarının katılımıyla yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birlik komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Güler, terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Güler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünü hep birlikte idrak ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimize, demokrasimize ve milli birliğimize uzanan hain ellerin topyekun bir irade ile kırıldığı bu günde, tüm dünyaya ordu-millet dayanışmasının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha açıkça ilan ettik. Bakanlığımızın kalleş FETÖ'yle mücadelesi, örgütle iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya kadar titizlikle, rehavete kapılmadan aralıksız sürdürülmektedir ve kararlılıkla sürdürülmeye de devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

Bu hafta ayrıca, TSK'nın tarihindeki en önemli başarılardan biri olan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünü büyük bir gururla hep birlikte kutlayacaklarını söyleyen Güler, "Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜ HAREKET EDEMEYECEK HALE GELDİ'

Mevcut güvenlik ortamının, çatışma ve gerginliklerle oldukça hassas hale geldiğini, tehditlerin çeşitliliğinin de artığını belirten Bakan Güler, "Bu kritik ortamda ülkemizi, yurttaşlarımızı, milli hak ve menfaatlerimizi korumaya yönelik faaliyetlerimizi 7 gün 24 saat esasıyla sürdürmekteyiz. Tüm personelimi, milli güvenliğimizin sarsılmadan korunmasında verdiği emek, gösterdiği çaba ve mesai mefhumu gözetmeksizin icra ettiği kutsal görev için yürekten kutluyorum. Öncelikli görevimiz olan terörle mücadelede operasyonlarımız sarp arazi, aşırı sıcak hava koşullarında aralıksız devam etmektedir. Terör örgütü bu operasyonlar neticesinde hareket edemeyecek hale getirilmiştir" dedi.

Bölücü terör örgütü mensuplarının kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde büyük kayıplar yaşadıklarını itiraf ettiğini aktaran Güler, "Terör örgütünün sözde elebaşları, kara propaganda ve dezenformasyon ile düştükleri acziyeti örtmeye çalışmakta, saklanacak güvenli yer aramakta ve Mehmetçiğin aman vermeyen takibi karşısında kaçınılmaz sona yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Bakan Güler, Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile son dönemde oluşan iş birliği iklimi ve sahada terör örgütüne karşı ortak mücadelelerinin, örgütün çözülme hızında ivme yarattığını, bölgenin ise kalıcı istikrarına zemin hazırlandığını dile getirdi. Güler, "Birlikte hareket ederek, tecrübelerimizi paylaşarak ve karşılıklı destekle kazandığımız müşterek kabiliyetler, sahadaki konumumuzu güçlendirmekte, bu birliktelikten rahatsızlık duyanları ise hayal kırıklığına uğratmaktadır. Şunu tekrar ifade etmek istiyoruz. Bizim kimsenin toprağında, egemenlik haklarında gözümüz yoktur. Mücadelemiz bölgenin huzur ve refahına zarar veren terör örgütleriyledir. Geçmişte DEAŞ terör örgütünün Irak topraklarını istila etme çabaları devam ederken söylediğimiz gibi Irak toprak bütünlüğüne saygımız tamdır. Bu toprakların geleceğinde yeri olmayan terör örgütünün sonunu, bölgenin gerçek sahipleri getirecektir. Bu durum, bölgedeki istikrarsız ortamdan nemalanan bazı kesimleri de kaygılandırmaktadır. İyi komşuluk ilişkilerimize yönelik attığımız her adımda barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen odakların niyetlerinin farkındayız. Ancak, nifak tohumlarının bu topraklarda yeşeremeyeceğini tüm kesimlerin çok iyi bilmesi gerekiyor. Öte yandan, Suriye'deki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Suriye'nin kaderini, kederinden memnuniyet duyanların değil, kendi halkının belirleyeceğini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

'BARIŞ VE HUZURDAN YANA OLANLAR TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR'

Irak'ta olduğu gibi Suriye'deki terör yapılarını ortadan kaldırmaya yönelik samimi girişimleri de desteklediklerini vurgulayan Güler, "Özellikle belirtmek isterim ki, bölgede barış ve huzurdan yana olan taraflar, Türkiye ile hareket etmektedirler. İllegal yapılarla ve terör örgütleriyle çarpık ilişkileri olan kimi kesimler ise Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını, ekonomik kaynaklarını ve halkının huzurunu gasbetmektedirler. Operasyonlarımız daha önce söylediğimiz gibi alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında devam etmektedir. Terörle mücadelemizde haklıyız, kararlıyız, azimliyiz, yetkiniz, yeterliyiz ve irade sahibiyiz" dedi.

Bakan Güler, uluslararası harekat ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerle eğitim, danışmanlık faaliyetlerine dünyanın değişik coğrafyalarında başarıyla devam ettiklerini söyleyerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulaştığı seviye ve gösterdiği profesyonel yaklaşımın tüm uluslararası platformda olduğu gibi en son gerçekleşen NATO Zirvesi'ndeki temaslarda da dost ve müttefik ülkeler tarafından takdir edildiği iftiharla gözlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale geldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Terör örgütü hareket edemeyecek hale geldi - Son Dakika

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