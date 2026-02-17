Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e deprem konutu tepkisi - Son Dakika
Güncel

Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e deprem konutu tepkisi

Haberin Videosunu İzleyin
Bakan Kurum\'dan CHP lideri Özel\'e deprem konutu tepkisi
17.02.2026 15:32
Haber Videosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in deprem sonrası yapılan çalışmalara ve eleştirilerine cevap verdi. Özel'in deprem bölgesindeki iddialarına ilişkin, "Özgür Bey'in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada; 160 çöp konteyneri, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı... Bu vizyon, 455 bin konutu beğenmiyor, 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri sonrası vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediyor. Bakan Kurum, Konya'da gerçekleştirilen 'Ev Sahibi Türkiye' kapsamında gerçekleştirilen kura çekim törenine katıldı. Bakan Kurum, törendeki konuşmasında, deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinerek, muhalefetin asılsız iddialarını eleştirdi.

Deprem bölgesini yeniden inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Kurum, "Biz deprem bölgesinde 455 bin yuvayı teslim etmek için gece gündüz çalışırken, biz 500 bin sosyal konut seferberliğini başlatırken, maalesef birileri yine tribünden konuşmayı tercih etti.

Onlar laf üretti, biz eser ürettik. Onlar algı operasyonları yaptı, biz şehirlerimizi kurduk. 'Bedava ev vereceğiz' diye umut tacirliği yaptılar, tek bir çivi dahi çakmadılar. Yapılan her işi gölgelemeye çalıştılar. Bakın, İzmir Buca'da kanalizasyon için kazılan yollar aylarca onarılmıyor, mahalleli kendi imkanıyla parke taşı döşüyor.

"ISRARA YALANA DEVAM EDİYORLAR"

Yolunu yapamayan bir anlayış, çıkmış bize şehircilik dersi vermeye kalkıyor. Deprem bölgesinde de Özgür Bey'in büyük bir başarı gibi açıkladığı tablo ortada. 160 çöp konteyneri, 1 pikap, 2 minibüs, ne olduğunu onların da anlayamadığı bir cami temizleme aracı. Bu vizyon 455 bin konutu beğenmiyor. 200 bin işçinin alın terini, 2 yıldır verdiği emeği küçümsüyor. Günlerce 'Boş senet imzalatıyorlar, faizle ev verecekler' diye yalan söyledi.

Anlattık anlattık, ısrarla yalanına devam etti. Cumhurbaşkanımız açıkladı. 11 ilimizde tüm afet konutları faizsiz, sabit fiyatla ödenecek. 18 yıl boyunca taksit, sabit 8 bin 750 lira olacak. Zaten ödemeler de 2 yıl sonra başlayacak. Yani 24 yıldır ne yaptıysak aynısını yaptık. Özgür Bey, sen de yapsaydın. O kadar belediyen vardı, bir işin ucundan tutsaydın. Bak Konya laf üretmedi, yük aldı. Sadece Konya Büyükşehir Belediyemiz konteyner kentler kurdu, içme suyu hattı döşedi, binlerce metre kanalizasyon altyapısı yaptı. Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonunu üstlendi.

"ARADAKİ FARK BUDUR"

Gidin Hatay'a bir bakın. Bir Habib-i Neccar Camisi'ne bakın, bir de CHP'nin yapımını üstlendiği Ulu Cami'ye. Konya Büyükşehir, Habibi Neccar'ın restorasyonunu yapmış bitirmiş, ibadete açmış. CHP'li Bursa Büyükşehir'in sorumluluğundaki Ulu Cami, daha temelde. AK Parti ile CHP arasındaki fark budur. Onlar temelini bile atamadan biz anahtarları veririz. Onlar çöp konteyneri sayarken, biz teslim ettiğimiz o yuvaya girer, o çayı içer, o duayı alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Murat Kurum, AK Parti, Deprem, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan CHP lideri Özel'e deprem konutu tepkisi

16:34
24 saat son dakika haber yayını
