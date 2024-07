Güncel

Bakan Kurum: "Yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz"

ADANA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz" dedi

Bakan Kurum, Adana Valiliğini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Göreve geldiğimiz 2 Temmuz itibariyle yollardayız. Sizlerle bir aradayız, kardeşlerimizin yanındayız, dizinin dibindeyiz. İlk ziyaretimizi geçtiğimiz hafta Malatya, Maraş ve Hatay'ımıza yaptık. Yine bu hafta da; Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'mizde kardeşlerimizle kucaklaştık. Şimdi de bereketin simgesi, Adana'mızdayız. Biz ne zaman Adana'ya gelsek Adana'nın bereketini görürüz. Adana bize çalışma azmi verir. Sizlerden aldığımız azimle; tüm deprem bölgesinde yaşanan acılarımızı sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşımızın bizden beklentilerini valilerimizle, başkanlarımızla, vekillerimizle, muhtarlarımızla; el birliğiyle çözmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Kurum, teslim edilen konut sayılarını da vererek şöyle devam etti:

"Bugün şükürler olsun deprem bölgesi güçlü bir şekilde ayağa kalkıyor. 11 ilimizde; 276 bin yuvamız, dükkanlarımız tüm hızıyla yükseliyor. 4500'e yakın köyümüzde; evlerimizi yöreye özgü mimarisiyle inşa ediyoruz.

Şu ana kadar; toplamda 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutu teslim edeceğiz. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Hamdolsun şu an bölgede; her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Gece gündüz çalışmamızın sonuçlarını, yuvalarına kavuşan afetzede kardeşlerimizin gözlerinde görüyoruz. İnşallah her ay 25-30 bin konutumuzu etap etap tamamlayıp, kardeşlerimize teslim edeceğiz.

2025 yılının sonuna kadar, ülkemizin göz bebeği olarak gördüğümüz bu bölgede teslim edilmeyen tek bir konut ve işyerimiz kalmayacak. Şu ana kadar Adana özelinde; 2 bin 316 yeni yuvamızı ve iş yerimizi kurduk, milletimizin hayır duasını aldık. Şimdi de Tufanbeyli, İmamoğlu, Çukurova, Sarıçam, Ceyhan, Seyhan ve Yumurtalık'ta devam eden 10 bin 586 yuva ve iş yerimizi de hızlıca tamamlayacağız."

Deprem bölgesinde sadece ev yapmadıklarının altını çizen Bakan Kurum, "Biz TOKİ'mizle, Emlak Konut'umuzla, İller Bankamızla, diğer kurumlarımızla; deprem bölgesinde sadece ev yapmıyoruz.

Ticari alanlarıyla, kent meydanlarıyla, spor alanlarıyla, kültür ve sanat eserleriyle, devasa büyüklükte yeşil alanlarıyla, parklarıyla; Geleceğin Muhteşem Türk Şehirlerini de inşa ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımızı kurtaran bu İstiklal Şehirleri'ni, İstikbalin Muhteşem Şehirleri yapmakta sonuna kadar kararlıyız. Çünkü buradaki her bir kardeşimi; şehitlerimizin emaneti olarak görüyoruz. Biz bu emanete sahip çıkmak için yollardayız. 11 ilimizin hiçbir yerinde, hiçbir kardeşimiz kendisini asla yalnız hissetmeyecek. Çünkü biz ne dün ne de bugün hiç kimseyi geride bırakmadık, bırakmayacağız. Buradaki tüm ekibimizle birlikte; kendimize bir söz verdik. Depremzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar biz gülmeyeceğiz! Bu millet yeni yuvasına girmedikçe, biz evimizde başımızı rahat bir şekilde yastığa koymayacağız!. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece ülkemiz için değil, tüm dünya için geçerli olan yüksek bir idealimiz, kutlu bir iddiamız var. O iddia, Türkiye Yüzyılı'dır. Ortak vatanımız Türkiye'dir. Ortak idealimiz Türkiye Yüzyılı, ortak derdimiz Deprem Bölgesidir.

Ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin yolu, deprem bölgesinin bir an evvel ayağa kalkmasından geçmektedir. Burada yeniden kurulan her yuva, burada açılan her yeni iş yeri, her sanayi alanı, Türkiye'yi olduğundan çok daha güçlü, dirayetli ve kudretli bir devlet yapacaktır" dedi.

Siyasetin merkezine hep insanı koyduklarına dikkat çeken Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim medeniyetimizde, bizim anlayışımızda; siyasetin merkezinde hep insan vardır. Siyaset, insana hizmet etmeyi, insanları mutlu etmeyi referans alır. Tüm hayatımız boyunca, görev yaptığımız her yerde biz, Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bu hakikate hep bağlı kaldık. Şimdi yeniden aynı şuurla; milletimizi o eski mutlu günlerine kavuşturmak istiyoruz. Devletimiz güçlüdür. Milletimiz inançlıdır ve devletine sonuna kadar güvenmektedir. ve inşallah göreceksiniz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; 2025 yılından itibaren bu bölge Türkiye'nin Kalkınma ve Refah Bölgesi olarak anılacak. 11 ilimiz; ekonomide, istihdamda, sanayide, ticarette, tarih ve kültürde yaptığı atılımlarla Anadolu'nun Yükselen Yıldızları olacaklar. Rabbim bizi vatandaşlarımıza mahcup etmesin diyorum."