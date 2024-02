Bakan Özhaseki: İstanbul\'u hızlı bir şekilde yenilememiz lazım

Güncel

Özenç KILIÇ/ ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki'nin gündeminde kentsel dönüşüm vardı. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çeken Bakan Özhaseki, "Bizim, çok hızlı bir şekilde İstanbul'u yenilememiz, dönüştürmemiz lazım." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 5 bin 187 bağımsız bölümün temel atma ve yıkım törenine katıldı. Törene Bakan Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Tuzla Büyükşehir Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut katıldı. Tören, Tuzla'da gerçekleşirken eş zamanlı olarak Bağcılar ilçesinde gerçekleşen Kentsel Dönüşüm Projeleri Yıkım Töreni ile canlı bağlantı yapıldı. Törende konuşan Bakan Özhaseki, İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili "İstanbul özelinde 850 bin kadar bağımsız birim yenilendi. 400 binden fazlası da devam ediyor. Ancak bunlar bizi kesmiyor. Bizim çok hızlı bir şekilde İstanbul'u yenilememiz lazım, dönüştürmemiz lazım." dedi.

"307 KONUTTAN BİTENLERİ YAVAŞ YAVAŞ TESLİM EDİYORUZ"

Deprem bölgesinde yürüttükleri konut çalışmalarına ilişkin konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "O günlerden başlayarak bugüne kadar hiç boş durmadık. Sayın Bakanım burada. İnsanın yüzünü övmek doğru değil ama gerçekleri de söylemek lazım. Gece, gündüz deprem bölgesindeydi ilk boş bulduğu sağlam arazilerde inşaatları başlattı. Allah kendisinden razı olsun. Aylarca orada hizmet etti. O işin vahametini gördüğü için zaten içi durmadığından çalıştı orada. Daha sonrasında biz ekibimizle beraber devam ettik. 390 bin hak sahibi var. Şu anda 307 konutun ya ihalesi yapıldı ya ihale sürecinde ya inşaatlar bitme aşamasında veya bitenleri de yavaş yavaş teslim ediyoruz. Devlet olarak bizler müthiş bir refleks gösterdik. Oraya gittiğimiz her yerde de zararları sarıncaya kadar, işler bitip vatandaş bize dönüp 'sizden Allah razı olsun' deyinceye kadar oralardan ayrılmayacağımızı ilan ediyoruz. En geç bir sene içerisinde bu evlerin tamamını da teslim edip huzurla vatandaşlarımızın inşallah oturmalarını da sağlayacağız oralarda. Bir taraftan da alternatifler geliştirdik. Yerinde dönüştürmek isteyenlere bir buçuk milyon liralık kampanyalar yaptık. 256 bin vatandaşımız, evet ben yerinde dönüştürürüm evimi siz beni destekleyin, diyerek bize müracaat etti. Dün Adıyaman'da onları da gördük." diye konuştu.

"DEPREM İÇİN ÇÖZÜM; KENTSEL DÖNÜŞÜM"

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekene Özhaseki, "Zamanında dokuz yüz otuz dokuzlar Erzincan'dan başlayan üç beş sene arayla ta Adapazarı'na Gölcük'e kadar gelen ve şimdi de Marmara'da beklendiğini bildiğiniz ve bütün bilim adamlarının işaret ettiği çok önemli bir hareketlenme var. Bundan dolayıdır ki İstanbul için yerimizde duramıyoruz. 'Buralarda neler yaparız? İnsanlarımızı güvenli evlere nasıl oturturuz? İstanbul'da kentsel dönüşümü nasıl sağlarız' diye gece gündüz hep birlikte bütün arkadaşlarımla, ekibimizle birlikte gayret ediyoruz, fikir yürütüyoruz, proje ortaya koymaya çalışıyoruz. Çünkü Marmara'nın etrafında 7 tane şehrimiz var. Bizim gayri milli safi hasılamızın yüzde 47'si bu bölgede bulunuyor. Milyonlarca insanımızın da bu bölgede iş yeri, evi var. Canlarını içinde taşıyor. Değerli kardeşlerim, bu işin bir tek çözümü var. Dünyada başka bir çözüm bulunamamış. O çözüm de kentsel dönüşüm. 40 yıllık, 30 yıllık, 20 yıllık veyahut da daha eski binalarımız var. Eskiden o günkü yönetmeliğe uygun bile yapılmış olsa artık bu şiddetli depremlere dayanamayacağını hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2012'de bir yasa çıkardık. O günden bugüne kadar İstanbul özelinde 850 bin kadar bağımsız birim yenilendi. 400 binden fazlası da devam ediyor. Ancak bunlar bizi kesmiyor. Bizim çok hızlı bir şekilde İstanbul'u yenilememiz lazım, dönüştürmemiz lazım. şeklinde konuştu.

"600 BİN BİNANIN BİR AN ÖNCE YENİLENMESİ LAZIM"

İstanbul'da 600 bin binanın bir an önce yenilenmesi gerektiğinin belirten Bakan Özhaseki, "Neredeyse 600 bininin bir an önce yenilenmesi lazım. Hiç vakit kaybetmeden yenilenmesi lazım. Bizim de bu konudaki projelerimiz hazır. Nerelerde konutlar yapacağımız belli. Nasıl hareket edeceğimizin yol güzergahını da belirledik. Fakat şunu söyleyelim ki burada sadece iş bakanlıkla bitmiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz, buna emin olun. Kentsel dönüşüm başkanlığını kurduk. İstanbul için özel birim kurduk. Orta vadeli bütçede 480 milyar liranın üzerinde bu sıkıntılı ekonomik ortamda bile sadece İstanbul'u dönüştürmek için büyük bir bütçe koyduk. Yarısı bizden kampanyasını böyle açıkladık zaten. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Bundan emin olun. Bu işin ikinci bir ayağı var belediyeler. Allah razı olsun. Burada 13 tane belediyemizin ismi var. Okuyorsunuz. Onlar gayret etmişler. Hazırlık yapmışlar. ya temel atıyoruz ya da yıkımlar yapacağız. Çileli bir iş kolay bir iş değil. Çünkü her biri insanla mücadele ederek onu ikna ederek, doğruyu bularak, bir yere kadar getirmek, yüzlerce insanın gönlünü almak öyle kolay bir iş değil." ifadelerini kullandı.

"MAHKEMELERE KOŞUP KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNÜ KESMEYİN"

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Özhaseki kentsel dönüşüm ile ilgili, "Başka yerlerde de sadece ve sadece kentsel dönüşüm lafını duyunca basit bir sloganla kaçanlardan millet hesap sorar. O basit slogan da şu; "Efendim biz kentsel dönüşüme değil, rantsal dönüşüme karşıyız" Ben onlara diyorum ki; Allah rızası için rantsal dönüşüm yapmayın. Yapanlara da karşı çıkın. Ama ne olur bir tane kentsel dönüşüm yapın. Bir tane dönüşüm yapın. Mani olmayın. Hukuki mücadele diyerek, anayasal hak diyerek mahkemelere koşup da kentsel dönüşümün önünü kesmeyin. Dün benim önümü Hatay'da kestiler. Kestikleri yerde binlerce insan öldü. Kentsel dönüşümün mani olduğu yerlerde insanların ve bu iyi niyetli olmayanların, birçok insan mağdur oluyor. O yüzden kentsel dönüşümü ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Doğruları yapmaya çalışıyoruz. Bu iş çileli bir iş kolay bir iş değil. Onu da yapabilecek ekiple hep birlikte kol kola girerek inşallah İstanbul' a da hizmet edeceğiz." dedi.