Bakan Tekin, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
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Bakan Tekin, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Bakan Tekin, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
20.06.2025 18:55
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öğrencilerin karnelerini dağıtan Bakan Tekin, "Dünyada hem teknoloji, hem sosyal hayat olmak üzere bir çok konuda değişiklikler yaşanıyor. Bizde müfredatımızın canlı ve dinamik olacağını ve sık sık revizyonlar olması gerektiğini söyledik. Okullarımızda uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak izleme ve değerlendirme mekanizmalarını hayata geçirdik." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 20 milyon öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'na giderek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Programa Bakan Tekin ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Prof. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldı. Protokol üyeleri çocukların karnelerini dağıttı.

'DEĞERLENDİRME MEKANİZMALARINI HAYATA GEÇİRDİK'

Öğrencilere karnelerini dağıttıktan sonra açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz eğitim öğretim yılı başlarken 3 tane konuyu 2024- 2025 eğitim öğretim yılı odağımıza almıştık. Bu konuyu söylemiştik. Bunlardan biri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla çağın gerektirdiği formatla bir kuşak yetiştirmek üzere müfredat oluşturduk. Bu yıl okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul birinci sınıf ve ortaöğretim, yani lise birinci sınıf dediğimiz 9. sınıflarda uygulamaya başladık. Artık onlarca yıl devam edecek müfredatların var olduğu dönemler bitti. Dünyada hem teknoloji, hem sosyal hayat olmak üzere bir çok konuda değişiklikler yaşanıyor. Bizde müfredatımızın canlı ve dinamik olacağını ve sık sık revizyonlar olması gerektiğini söyledik. Okullarımızda uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili olarak izleme ve değerlendirme mekanizmalarını hayata geçirdik" dedi.

'ÖĞRETMENE YÖNELEN ŞİDDET İLE İLGİLİ YASAYA AĞIRLAŞTIRICI HÜKÜMLER KONULDU'

Bakan Tekin, "Bizim tarafımızdan, kurumsal olarak, resmi olarak izleme ve değerlendirme faaliyeti için 6 tane birimimiz var . 2025 - 2026 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli modeli, biraz önce saydığım sınıflara ilave olarak ikinci, altıncı 10 sınıflarla devam edecek. Dolayısıyla bizim bu yıl için birinci önceliğimiz buydu. İkinci olarak önceliğimiz olan konu mesleki eğitim olacak demiştik. 10 Ağustos 2024 tarihi itibariyle mesleki ve teknik eğitim politika belgesini yayınladıktan sonra bir dizi faaliyeti hayata geçirdik. Gündemimize aldığımız üçüncü önemli konu uluslararası akademik literatüre baktığımızda eğitim öğretim süreçlerinin başarılı olabilmesi için hangi paydaşların ne kadar katkısı var sorusunu cevaplandıran çalışmalar. Öğretmenlerin çocukların akademik başarılarındaki katkılarının maksimum yüzde 50 düzeyinde tanımlıyor. Öğretmenlerimize yönelen şiddet ile ilgili de yasa metnine ağırlaştırıcı hükümler konuldu. Bu kanun içerisinde hayata geçirdiğimiz bir başka uygulama da Milli Eğitim Akademisi oldu. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle resmen Milli Eğitim Akademisi kuruldu. 1 Eylül 2025'te de hayata başlayacak. Mevcut öğretmenlerimizin mesleki gelişimleriyle ilgili etkinlik ve faaliyetler yapacağız. Eğitim kurumu yöneticilerimizin yetiştirilmesi artık Milli Eğitim Akademisi üzerinden yürüteceğiz" dedi.

'ULUSAL ZEKA ÖLÇEĞİ UYGULAMAMIZ TAMAMLANDI'

Bakan Tekin, "Önümüzdeki yıl bizim odak noktamız olacak. Önümüzdeki yıl eğitim teknolojilerinin aktif bir şekilde uygulanması ile ilgili bir yıl olacak. Özellikle yapay zeka uygulamalarının çok aktif olacağı bir yıl olacak. Artık öğretmenlerimiz TYMM kapsamında okullarımızda karne yerine girişim raporu hazırlıyor. Velilere rehberlik edecek bir uygulama olacak. Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar form uygulaması başlattık. Öğretmenlerimiz, idareci arkadaşlarımız okul aile birliği ile seçimlerini yaptılar. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlayacak. 10 yıldır gündemimizde olan TÜBİTAK'la birlikte yürüttüğümüz ulusal zeka ölçeği uygulamamız tamamlandı. Pilot uygulamaları yapıldı ve bu yıl ilk defa Türkiye'de BİLSEM öğrenci seçiminde uygulandı. Biz eğitim öğretim sistemimizi çocuklarımızın en iyi şekilde yetişebileceği hale getirmek istiyoruz. Yapmayın, bizim yaptığımız kalsın. Çocuklarımızın başına ne gelirse gelsin. Size ne diyen yaklaşıma ben gerçekten çok şaşırıyorum. Biz bu anlamda eğitim öğretim sistemimizi yaptık. Bu milletin değerlerine sahip olmaktan gurur duyuyorum. Şuna inanıyorum. Bu ülkenin, bu milletin güçlü birlik içerisinde, devamının yolu bu değerlerin gelecek kuşaklardaki çocuklarımıza da aksettirilmesi. Biz şunu arz ediyoruz. Çok iyi yetişsin Ama ülkesinin ve milletin değerlerine de sahip çıksın. Onu devam ettirsin. Biz bunu arzu ediyoruz" dedi.

BAŞKAN BAHADIR: GENÇLERİMİZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYOR

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada gençlerin eğitim hayatına her koşulda destek verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bahçelievler Belediyesi olarak sadece bugün değil, her zaman gençlerimizin yanındayız. Anaokulundan üniversiteye kadar 215 bin öğrencimize 200 milyon TL kırtasiye ve eğitim desteği verdik. Üniversiteli gençlerimize 5 bin TL kampüs harçlığı sağladık. 84 okulumuza su sebilleri yerleştirdik, kütüphanelerimizi 7/24 hizmete açtık. Genç Başkan Danışmanları projemizle, yönetimde gençlerin söz sahibi olduğu bir model oluşturduk"

YKS'NİN ARDINDAN MORAL KONSERİ: EMRE FEL SAHNE ALACAK

Başkan Bahadır, bu hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek, sınav sonrası moral buluşması düzenleyeceklerini şu sözlerle duyurdu:

"Pazar günü Emre Fel konserimiz var. Gençlerimize sınav sonrası moral olacak, enerjimizi birlikte yükselteceğiz. Tüm komşularımızı bu güzel etkinliğe bekliyoruz"

'BAHÇELİEVLER'DE GENÇLER KONUŞUYOR, BİZ DİNLİYORUZ'

Bahçelievler'de uygulanan 'Genç Başkan Danışmanları' projesiyle gençlerin fikirlerinin belediye yönetimine yansıdığını belirten Dr. Bahadır, "Sizlerden gelen her fikir bizim için yol gösterici. Gençlerin enerjisi, bu ilçeyi daha ileriye taşımakta en büyük gücümüz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

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