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BAKAN TUNÇ FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI - Son Dakika
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BAKAN TUNÇ FİLİSTİN'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da düzenlenen 'Aziz şehitlerimiz ve Filistin'e özgürlük için Trabzon'da yürüyoruz' temalı yürüyüş ve miting programına katıldı. Tunç, yürüyüşte yaptığı konuşmada Filistin'de yaşanan insanlık suçuna dikkat çekerek, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerini yalnız bırakmayacağını vurguladı.

29.12.2023 - 17:10,
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Akçabaat Adliye Sarayı Temel Atma Töreni sonrası Trabzon'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun katılımcıları arasında olduğu, Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen 'Aziz şehitlerimiz ve Filistin'e özgürlük için Trabzon'da yürüyoruz? temalı yürüyüş ve miting programına katıldı. Yürüyüşe; Bakan Tunç'un yanı sıra, AK Parti Trabzon milletvekilleri Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ile Vehbi Koç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Hak İşçi Sendikaları (HAK-İŞ) Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, eski CHP Trabzon milletvekili Ahmet Kaya, sendika temsilcisi ve çok sayıda kişi katıldı. Ortahisar Belediyesi önünde başlayıp, Meydan Parkı'nda sonlanan yürüyüşte katılımcılar, terörü lanetleyerek Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı.

'DÜNYANI GÖZÜ ÖNÜNDE SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR'

Tunç, Filistin atkısı takarak, 'Sıra sende Trabzon, Özgür Filistin için ayağa kalk' yazılı pankarttı tutarak yürüyüşe destek oldu. Yürüyüş sonunda konuşan Tunç, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de bir insanlık ve dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor, soykırım yapılıyor; bebekler, çocuklar katlediliyor. 20 binden fazla Filistinli şehit edildi. Bunun yüzde 70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Çocuklar katledilirken maalesef uluslararası kuruluşlar, uluslararası sözleşmeler, bu sözleşmelere imza attığını iddia ülkeler, devletler sessiz kalmaya devam ediyor. İnsanlık vicdanı bugün Trabzon'da olduğu gibi Avrupa'nın ve dünyanın değişik ülkelerinde caddeler Filistin'e destek, İsrail'i lanetleme yürüyüşleriyle dolup taşarken; uluslararası kuruluşların etkisizliği, sessizliği maalesef devam ediyor. Türkiye olarak başından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oradaki akan kanın, insanlık suçunun önlenmesi, çocuk katliamının durması noktasındaki mücadelemizi hep sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Uluslararası kuruluşların insanlığın sorunlarına çözüm olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız çok uzun yıllardır seslendirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür' derken işte bu günlere işaret ediyor dedi.

'YOĞUN BİR DİPLOMASİ ÇALIŞMASI SÜRDÜREN BİR TÜRKİYE VAR'

Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız diyen Tunç, şunları kaydetti Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin huzuruna getirilen ateşkes önergeleri sadece bir üyenin Amerika Birleşik Devletleri'nin 'hayır' oyuyla maalesef 'savaşa, bebek katliamına devam' denilebiliyor. Oradaki akan kanın bir an önce durması hepimizin dileği. Yoğun bir diplomasi çalışması sürdüren bir Türkiye var. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Bu sorunun çözümü bir asırdan bu yana Filistin topraklarını işgal eden İsrailli saldırganları durdurmanın yolu ve çaresi, orada bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçiyor. Bağımsız bir Filistin devleti kuruluncaya kadar bu mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye olarak mazlumların, kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. (DHA)

BAKAN TUNÇ FİLİSTİN\'E DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILDI
Kaynak: DHA
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