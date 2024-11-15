Bakan Uraloğlu, Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Tüneli\'nin açılışında konuştu Açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünelle 32 virajı ortadan kaldırıp, yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan 6 dakikaya düşürdük." dedi.

Van'daki programları kapsamında Van-Hakkari kara yolunda yapımı tamamlanan tünelin açılış törenine katılan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, bugün Malatya'da ve Rize'de depremlerin meydana geldiğini anımsattı.

Şu ana kadar önemli bir sıkıntının olmadığı bilgisini aldıklarını belirten Uraloğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin en zorlu yollarından biri olan "32 virajları" tarihin tozlu raflarına kaldıran Güzeldere Tüneli'nin açılışı için bir araya geldiklerini ifade eden Uraloğlu, Güzeldere Geçidi'nin tarihi İpek Yolu üzerinde asırlar boyunca Urartular, Medler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok farklı medeniyet ve kültürün etkileşimine sahne olduğunu anlattı.

"Güzergahı daha konforlu hale getirdik"

Tünelin Van-Hakkari yönündeki tüpünü açarak tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten Uraloğlu, özellikle kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarının ulaşımı güçleştirdiğini, ekonomik ve sosyal hayatı da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bugün iki şehir arasındaki bağları daha da güçlendirdikleri, bölgenin sosyo-ekonomik yapısına güç kattıklarını ifade eden Uraloğlu, geçim kaynağı sınır ticareti, hayvancılık ve tarıma dayalı olan bölge insanın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli katkılar sağlayacaklarını vurguladı.

Van ile Hakkari arasındaki devlet yolunun, Esendere, Umurlu ve Üzümlü gibi İran ve Irak'a açılan sınır kapılarına ulaşım sağlaması ve uluslararası ticaret faaliyetler açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak bölgedeki ulaşım ağının güçlendirilmesi için yolun Güzelsu ile Başkale arasında kalan 61 kilometrelik kesimini bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik ve hayata geçirdik. Yolumuzun 38 kilometrelik kesimini tamamlamanın ve 3 bin 150 metre uzunluğundaki çift tüplü Güzeldere Tüneli'nin Van-Hakkari yönündeki tüpünü bitirerek hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah diğer tüpünü de 2025 yılının ortalarında tamamlayacağız. Güzeldere Geçiti'nde bulunan 9 kilometrelik 32 virajları 4 kilometrelik varyant ve Güzeldere Tüneli ile geçip güzergahı daha konforlu hale getirdik. Böylece kış aylarında kar mücadelesinin yoğun olarak yapıldığı, ulaşımın güçlükle sağlandığı yol kesimini baypas ederek yüksek bir standarda kavuşturduk."

"Yıllık toplam 145,7 milyon liralık tasarrufu sağlamış olacağız"

Artık yol güvenliğini tehdit eden çığ, kar, tipi ve buzlanma gibi zorlu hava şartları nedeniyle sürücülerin korkulu rüyası olan "32 virajları" ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Uraloğlu,

"Van ve Hakkari'yi birbirine daha da yakınlaştırdık. Tünelle 32 virajı ortadan kaldırıp, yol kotunu 230 metre aşağı çekerek ulaşım süresini 40 dakikadan sadece 6 dakikaya düşürdük. Projemiz sayesinde zamandan 72,2 milyon lira, akaryakıttan 73,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 145,7 milyon liralık tasarrufu sağlamış olacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu salınımını da 4 bin 549 ton azaltarak Güzeldere Geçidi'nin ve Van'ın eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Tünelin bölgedeki sınır ticaretini daha da canlandıracağını ve turizm faaliyetlerini geliştireceğini belirten Uraloğlu, bir mühendislik şaheseri olan tünelin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır"

Ülkenin ekonomik kalkınması için ulaştırma ve altyapı sektörlerinin stratejik önemini herkesin çok iyi bildiğini kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik büyümenin birincil şartı güçlü bir ulaşım altyapısıdır. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım sayesinde üretim olur, ticaret gelişir. Ülkemiz kalkınır, ekonomi büyür, istihdam olur. Bu gerçeğin ışığında son 22 yılda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 280 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi yüksek standartlı yol ağıyla donatmaya devam ediyoruz. 2002'de sadece 6 bin 101 kilometre yol vardı ülkemizde, bugün 68 bin 549 kilometre. 81 ilimizin sadece 7 tanesi bölünmüş yollarla bağlıydı, bugün 77 tanesi bölünmüş yollarla bağlı. 2002'de 1714 kilometre otoyolumuz vardı, 2 bin 82 kilometre daha ilave ederek 3 bin 796 kilometreye çıkardık. Ülkemiz genelinde 2002 yılına kadar yaklaşık 80 yıllık dönemde sadece 50 kilometre tünel yapılmışken bunu 767 kilometreye çıkardık. Aynı şekilde 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 790 kilometreye yükselttik. Nereden nereye."

Ülke genelinde olduğu gibi Van'ın da ulaşım ağını güçlendirecek her projeye ayrı bir önem verdiklerini ve yakından takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Edremit ilcesinden başlayıp Van şehir merkezinin doğusundan geçerek Erciş yoluna bağlanan çevre yolumuzu 41 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışık kaplamalı 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak projelendirdik. Projemizi tamamlayıp hizmete sunduğumuzda şehir merkezinde meydana gelen trafik yoğunluğu rahatlayacak, şehir içinden bölgedeki yerleşkelere yüksek standartlı ulaşım imkanı tesis edeceğiz. Bölge illerinin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarına ulaşımını bölünmüş yol konforuyla sağlayacağız. Van Çevre Yolumuz tamamlandığında zamandan 1,4 milyar, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1,6 milyar lira tasarruf edeceğiz."

"Vatandaşlarımız güvenli ve konforlu seyahat imkanına kavuşmuş oldu"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ise Hakkari ve Van için güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Hakkari ile Van arasındaki ulaşımda riskli olan Güzeldere Geçidi'nin tarihe karıştığını dile getiren Çelik, "Açılan tünelimizle vatandaşlarımız güvenli ve konforlu seyahat imkanına kavuşmuş oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Van Valisi Ozan Balcı da tünelin yapımında Bakan Uraloğlu'nun büyük emeklerinin olduğunu bildirerek, "Güzel bir tünel oldu. Ülkemiz her alanda ilerlerken biz de Van'da tüm dinamiklerimizle güzel işler yapıyoruz. Kentimizin imarı ve ihyası için her alanda çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, tünelin hayırlı olmasını dileyerek, "Bu açılışla beraber bütün enerjimizi çevre yoluna vereceğiz. Bakanlığımızın bütün hizmetleri çok büyük. Ülkemizde çok büyük çalışmalar yürütülüyor." ifadesini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da "Yollar bizim medeniyetimizin bir göstergesidir. 2002'den bu yana Van'da ulaşım hizmetlerinde çok büyük yatırımlar yapıldı. Güzeldere Geçidi'ne yapılacak tünel bizim en büyük hayalimizdi. Bu hayalin gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Açılışın ardından Bakan Uraloğlu, kullandığı araçla tünelin içinden geçiş yaptı.

Törene, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya katıldı.