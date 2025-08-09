Bakanlar Bingöl ve Iğdır'da Temaslarda Bulunacak

6 Nisan 1920

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl'de Koruyucu Ailelerle Buluşma programında yer alacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan çiftin nikah törenine iştirak edecek, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

Bakan Göktaş, Iğdır'da Valiliğe ziyaret gerçekleştirecek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi'nin açılış töreni ile Iğdır Gündüzlü Engelli Bakım Merkezi'nin temel atma törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bingöl/10.30-13.00/Iğdır/15.00-16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Rize/13.30/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutukluları ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Senegal İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tarihi Avanos Köprüsü'nün açılış töreninde yer alacak, Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda yapımı süren yeni terminal binasında incelemelerde bulunacak, Valiliği ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da temaslarda bulunacak.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ? İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Filistin'e Destek Platformunca "Gazze'ye Umut Ol" sloganıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyüş düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yürüyüşe katılacak.

(İstanbul/20.19) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rıdvan Gümüş Premier Ligi Ön Eleme Karate Müsabakalarını izleyecek, Çınar ilçesinde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nun ve Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in ilk haftasına Samsunspor- Gençlerbirliği ve Hesap.com Antalyaspor- Kasımpaşa müsabakalarıyla devam edilecek.

(Samsun/19.00/Antalya/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in ilk haftası, Erzurumspor FK- Sivasspor, İstanbulspor-Serik Belediyespor, Atakaş Hatayspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ve Alagöz Holding Iğdır FK- Sarıyer müsabakalarıyla sürecek.

(Erzurum/İstanbul/19.00/Mersin/Iğdır/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında Macaristan'a konuk olacak.

(Nyiregyhaza/19.00) (Fotoğraflı)

5- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de yarı final ve klasman maçlarıyla devam edilecek; Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında İsrail ile karşı karşıya gelecek.

(Matosinhos/17.30) (Fotoğraflı)

6- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan'da devam edilecek; Türkiye, A Grubu ikinci maçında Litvanya ile karşılaşacak.

(Tiflis/17.30) (Fotoğraflı)

7- FIVB 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Endonezya'da sürecek; Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır ile karşılaşacak.

(Surabaya/09.00) (Fotoğraflı)

***

