30 milyon dolarlık otopark hırsızlığı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

18.02.2026 00:45
İstanbul Bakırköy'de bir sitenin otoparkında park halindeki iki araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tablo ağırlaştı. Üç ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonların ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İstanbul Bakırköy'de bir sitenin otoparkında park halindeki iki araçtan yaklaşık 30 milyon dolar çalındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul, Antalya ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 670 bin 500 dolar, 13 bin 200 TL, 860 adet uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakırköy Adliyesi'nde savcılık işlemleri tamamlanan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, aralarında 1'i 18 yaşından küçük olmak üzere 9 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

"PARAYI ARAÇLARDA SAKLADIM" İFADESİ

Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre "mağdur" sıfatıyla dinlenen Bilal Durmaz, Tahtakale'deki döviz bürosunu kapattığını, 30 milyon doları yaklaşık üç aydır yaşadığı sitenin otoparkında bulunan iki araçta muhafaza ettiğini beyan etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında ise şüphelilerin otomobille siteye geldiği ve paketler halinde paraları başka bir araca taşıdığı tespit edildi.

ÖRGÜT ŞEMASI OLUŞTURULDU

Savcılık, şüphelilerin eylemlerini "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" kapsamında değerlendirerek dosya için örgüt şeması oluşturdu. Bazı şüpheliler hakkında "örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli hırsızlık" ve "suç delillerini yok etme" suçlarından tutuklama talep edildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MAĞDURUN BABASI KARA PARA SORUŞTURMASINDA TUTUKLU

Soruşturma derinleştirildikçe olayın farklı bir boyutu daha ortaya çıktı. Bilal Durmaz'ın, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklanan Taç Döviz (Durmaz Gold) firmasının sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu firma ve yetkilileri hakkında geniş kapsamlı bir mali soruşturma yürütüyor.

MASAK VE BDDK RAPORLARI DOSYADA

Soruşturma kapsamında MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri, hesap hareketleri ve kamera kayıtları incelendi. Buna göre, 60 şüphelinin başta Libya olmak üzere çeşitli ülkelerle yapılan para transferlerini kontrol altına aldığı, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği tespit edildi.

BÜYÜK OPERASYONUN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Bu operasyonun 14 Ekim 2025'te düzenlenen geniş çaplı operasyonun devamı olduğu belirtildi. Operasyonda 48 kişi gözaltına alınmış, 33'ü tutuklanmıştı. Mahkeme kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı, banka hesapları ve kripto varlıklara el konulmuştu.

Hazırlanan iddianamede, Taç Döviz'in faaliyet gösterdiği iş hanında yapılan aramada 46 milyon TL, 47 milyon dolar, 52 milyon avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüş ele geçirildiği, bu varlıkların şirket kayıtlarıyla örtüşmediği vurgulandı.

İddianamede ayrıca, ele geçirilen paraların bir bölümünün Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasıyla da bağlantılı olduğu iddialarına yer verildi.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Savcılık kaynakları, Bakırköy'deki 30 milyon dolarlık hırsızlık dosyasının, yürütülen büyük mali soruşturmanın yalnızca bir ayağını oluşturduğunu ve dosyaların birleştirilme ihtimalinin değerlendirildiğini belirtti.

Kaynak: AA

