Basın Özgürlüğü Raporu... Utku Çakırözer: "ekim Ayında Gazeteciler 50 Kez Hakim Karşısına Çıktı" - Son Dakika
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Basın Özgürlüğü Raporu... Utku Çakırözer: "ekim Ayında Gazeteciler 50 Kez Hakim Karşısına Çıktı"

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ekim ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, ekim ayında gazeteciler haberleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler 50 kez hakim karşısına çıkarken 7 gazeteci gözaltına alındı, biri tutuklandı.

06.11.2024 12:30  Güncelleme: 13:30
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(ANKARA)- CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ekim ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayınladı. Rapora göre, ekim ayında gazeteciler haberleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteciler 50 kez hakim karşısına çıkarken 7 gazeteci gözaltına alındı, biri tutuklandı.

TBMM'nin gazeteci kökenli milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ekim ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayımladı. Rapora göre gazeteciler en az 50 kez hakim karşısına çıktı. Hakim karşısına çıkan 3 gazeteci hakkında 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Madımak Katliamı anmasında gözaltına alınan gazeteci Emre Orman, polislere direndiği iddiasıyla açılan davada 3 bin lira adli para cezasına mahkum edildi. T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında 'Sinan Ateş cinayeti'ne ilişkin haberleri nedeniyle açılan davada hapis cezası istendi. Tigris Haber Yayın Koordinatörü Naci Sapan'a Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetimindeki yolsuzluklarını yazdığı yazısı nedeniyle 135 gün adli para cezası verildi. Haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3 gazeteci hakkında dava açıldı.

Aralarında SAHA EXPO Fuarı'nda İsrail ordusuna silah sağladığı bilinen BAE Systems'i protesto eden gazeteci Adem Özköse'nin da bulunduğu 7 gazeteci gözaltına alındı. Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklandı. İzmir Karabağlar'da kaçak yapılan Kuran kursu binasını görüntüleyen Halk TV ekibinin haber yapması engellendi. Halk TV programcısı Şule Aydın evinin girişindeki duvara cinsel taciz içeren mesaj yazılarak tehdit edildi. Ekim ayında gazetelere yönelik toplatma kararının verilmesi de dikkat çekti. Yeni Yaşam gazetesi yazarı Fırat Can'ın yazısına erişim engeli getirilirken, yazının yayınlandığı gazeteye toplatma kararı verildi.

"Gazetecilerin de arasında olduğu 119 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, BirGün Gazetesi ile gazetenin muhabiri İsmail Arı'ya 100 bin TL'lik tazminat davası açtı. 30 yıllık yayın kuruluşu Açık Radyo'nun karasal yayın lisansı RTÜK tarafından iptal edildi. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı sonrası sosyal medya platformları X, Instagram, Facebook, YouTube ve TikTok'a erişim kısıtlandı. Gazetecilerin de arasında olduğu 119 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Rapora göre, AYM'nin basın ve ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle geçen yıl iptal kararı verdiği BTK'nın resen erişim engelleme yetkisi'nin 10 Ekim'de resmen yürürlükten kalkmasına rağmen haberlere erişim engeli getirilmeye devam edildi. İfade Özgürlüğü Derneği ile Free Web ile Turkey'in verilerinden yola çıkan Çakırözer, Ekim ayında erişim engeli getirilen haberleri paylaştı.

Erişim engeli getirilen haberler şu şekilde:

" Midyat Belediyesi'nde 60 Milyon TL'lik vurgun haberleri, sosyal medya paylaşımları nedeniyle HSYK'nın inceleme izni verdiği hakim hakkındaki haberler, Cumhurbaşkanı danışmanı Orhan Karakurt'un lüks saati ve ayakkabısı hakkında yapılan haberler, Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan Cumhurbaşkanlığı bürokratlarından Metin Kıratlı hakkındaki haber ve sosyal medya paylaşımları, çaya boya katan firmalar hakkındaki haberler, CHP Milletvekili Aşkın Genç'in Yeşilay'ın mali tablolarını açıklamamasına ilişkin verdiği soru önergesi hakkındaki haberler, RTÜK'e üst düzey isimlerin akrabalarının yerleştirildiği haberleri, İstanbul'da gerçekleşen kadın cinayetleri haberleri, AKP döneminde İBB tarafından tarikat ve cemaatlere yapılan ödemeler hakkındaki haberler, ABD'de sahte mal ticareti yapan iş insanı hakkındaki haberler."

"Sansür yasası ile susturamadıkları gazetecileri şimdi de 'ajan', 'casus' etiketiyle sindirmeye çalışacaklar"

Çakırözer, geçtiğimiz yasama döneminde 9. Yargı Paketi kapsamında gündeme alınan ancak daha sonra geri çekilen 'Etki Ajanlığı' düzenlemesi ekim ayında yeni yasama döneminde TBMM'ye getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti.

"Teklifin görüşmeleri Adalet Komisyonu'nda tamamlanırken, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a getirilmesi öngörülüyor. TCK'nın 'Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk' bölümüne eklenecek madde ile, 'Devlet güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası' verilmesine ilişkin düzenleme getiriliyor.

AKP yine gazetecileri yine özgür düşünceyi sindirmek, susturmak istiyor. Sansür yasası ile susturamadıkları gazetecileri şimdi de 'ajan', 'casus' etiketiyle sindirmeye çalışacaklar. Hem de tamamen muğlak, ucu açık bir düzenleme ile anayasaya aykırı ve milyonların temel hak ve özgürlüklerinin yok edecek bu hukuksuz 'etki ajanlığı' düzenlemesine sonuna kadar direneceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Basın Özgürlüğü Raporu... Utku Çakırözer: 'ekim Ayında Gazeteciler 50 Kez Hakim Karşısına Çıktı' - Son Dakika

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