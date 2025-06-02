Bayram Yoğunluğu Başladı, Biletler Yüzde 95 Tükendi - Son Dakika
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Bayram Yoğunluğu Başladı, Biletler Yüzde 95 Tükendi

Bayram Yoğunluğu Başladı, Biletler Yüzde 95 Tükendi
02.06.2025 17:39
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Bayrampaşa'daki otogarda Kurban Bayramı için hareketlilik artarken, doluluk yüzde 90-95'e ulaştı.

KURBAN Bayramı'na sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Tatilin kısa olması nedeniyle asıl yoğunluğun 4 Haziran günü itibariyle başlayacağını söyleyen yetkililer, doluluk oranının yüzde 90-95 seviyelerine ulaştığını belirtti.

Kurban Bayramına sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Tatilini memleketinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturmaya başlarken, yetkililer asıl yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yaşanabileceğini belirtti. Otobüs doluluk oranları şimdiden yüzde 90-95 civarına yükselirken, bilet fiyatlarının ise geçen yıla oranla yüzde 30 arttığı öğrenildi.

'TATİLİN KISA NEDENİYLE FAZLA YOĞUNLUK OLMADI'

Firma yetkilisi Hayri Başoğlu "Geçen yılla kıyasladığımızda daha düşük yolcu kapasitesi var. Çünkü uçak ve tren sayıları aşırı fazla. Bir de okulların kapanmamış olmasından ve tatilin kısa olmasından dolayı fazla bir yoğunluk olmadı. Yaz sezonu henüz başlamadı. Arife gününden bir gün önce iyi bir yoğunluk olacak gibi duruyor. Fiyatlarımızda ise geçen yıla oranla yüzde 30 bir artış var. Doluluk ise yüzde 95'e kadar dayandı" diye konuştu.

'4 HAZİRAN ÇARŞAMBA GÜNÜ YOĞUNLUK BEKLİYORUZ'

İstanbul - Tokat seferleri düzenleyen firma yetkilisi Siyami Temiz, "Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara nazaran şu an daha ağır gidiyor. Dün itibariyle başladı ama bugün de hala yerlerimiz var. Normal devam ediyor. Kendi araçlarımızla çalışıyoruz. Ek seferler yapmıyoruz. Doluluk oranı yüzde 95 diyebiliriz. Hala satamadığımız koltuklarımız devam ediyor. Biz Tokat Erbaa firmasıyız. 30 Haziran 2024 fiyatlarımız hala devam ediyor. Zam yapmadık. Beklediğimiz yoğunluk 4 Haziran Çarşamba günü. Her zaman olduğu gibi bayramdan 2 gün önce. Bayram tatilinin 4 gün olması bizi etkiliyor" dedi.

'GEÇEN YILA ORANLA BU YIL HİÇ YOĞUNLUK YOK'

Firma yetkilisi Necati Barut ise "Geçen yıla oranla bu yıl hiç yoğunluk yok. İnsanlarımız gitmek istiyor, gidemiyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama yoğunluk maalesef yok. Fiyatlar biraz yüksek geliyor. Gitmek isteyen arkadaşlarımız gidemiyor. Ucuz olunca da otobüsü kurtarmıyor. Bilet fiyatımız İstanbul'dan Adıyaman'a bin 600 lira. Ama bu fiyata bile itiraz eden vatandaşımız var" dedi. Sinan Almalı ise "Ek seferimiz yok. Anca kendi seferlerimiz doluyor. Araba dolu gidiyor. Bilet fiyatları ise geçen senenin bilet fiyatlarıyla aynı. Bilet fiyatı da İstanbul'dan Bingöl'e bin 700 lira. Şu an her gün dolu gidiyor. Ama bayramdan sonra hiç yolcu yok. Geçen sene iyiydi. Bu sene iyi değil" ifadelerini kullandı.

'BİLETLERİMİZ YÜZDE 70 TÜKENDİ'

Yusuf Karasu, bu bayramda yoğunluk olmadığını belirterek "Bayram tatili az olduğu için yoğunluk yok. 9 gün olsaydı ve okullar tatil olsaydı yoğunluk olurdu. Ek sefer olmaz. Zaten alıcı da yok. Örneğin Gaziantep'e bilet fiyatı bin 100 lirayken şu anda bin 900 lira. Diyarbakır bin 200'ken şu anda 2 bin lira, Van bin 700'ken şu anda 2 bin 500 lira. Şu anda 4 kişilik bir aile buralara gittiğinde 20 bin lira masraf ediyor. Kimsenin bu masrafı yapıp memlekete gideceğini düşünmüyorum. Biletlerimiz yüzde 70 tükendi. Diğer bayramlara göre bu bayram çok sakin. Ayın 4'ünde bir yoğunluk olur. Onun öncesinde ben bir yoğunluk tahmin etmiyorum" ifadelerini kullandı.

'OKULLAR KAPANMADIĞI İÇİN NORMAL'

Zonguldak'a giden Ayşe Can ise "Bayram için Zonguldak Ereğli'ye gidiyorum. Her zaman kendi arabamızla gittiğimiz için ilk defa otobüsle yolculuk yapıyorum. Biletler biraz pahalı. Otogar çok yoğun değil. Daha okullar kapanmadığı için bence normal" ifadelerini kullandı. Yurt dışından gelen ve Zonguldak'a giden Şaban Arabacı, "Memleketim Zonguldak. Memlekete gideceğiz. Yurt dışından geliyoruz. Bana göre bilet fiyatları yüksek de değil, alçak da değil. Normal stabil. Fiyatlarda bence sıkıntı yok. Eskisi kadar bir yoğunluk da yok. Normalde bayram arifesinde otogarlarda geçmeye yer olmazdı. Ama şimdi yolcu diye bir şey bulmak zor" dedi.

'ERKEN GELDİĞİM İÇİN YOĞUNLUKLA KARŞILAŞMADIM'

Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, "Bayram için ailemin yanına Erzincan'a gidiyorum. Üniversite öğrencisiyim. Bilet fiyatlarında aşırı artış var. Normalde uçakla gidiyordum. İlk defa otobüsle gideceğim. Çünkü uçak biletleri 4 bin 500 lira falandı. Öğrenciler için bu sıkıntı" dedi. Öğrenci Sena Sabuncu da Kırklareli'nden İstanbul'a geldiğini belirterek, "Daha erken geldiğim için bir yoğunlukla karşılaşmadım. Biletimi rahat bir şekilde aldım. Bilet satışlarında bir artış var. Normalde 350 liraydı. Şu anda 600 liraya kadar dayanmış" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bayram Yoğunluğu Başladı, Biletler Yüzde 95 Tükendi - Son Dakika

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