BBP Genel Başkanı Destici, Edirne'de konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünyanın neresinde olursa olsun kendi vatandaşına, soydaşına sahip çıkacak bir Türkiye var. Onun için de gururluyuz, mutluyuz." dedi.

Partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Destici, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlı'ya başkentlik yapmış Edirne'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Batı Trakya Türklerinin yılmaz savunucusu, merhum Sadık Ahmet'in vefat yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma programına katıldığını anlatan Destici, "Ben tekrar merhum Sadık Ahmet'i rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah ondan razı olsun. Bir kez daha ailesine, sevenlerine, yakınlarına, Batı Trakya Türklüğüne ve tüm Türk dünyasına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarla da bir araya geldiğini anlatan Destici, Yunanistan'ın, orada yaşayan Batı Trakya Türklerine inanılmaz baskı yaptığını vurguladı.

Batı Trakya'da Türk okullarının kapatıldığını, Türk öğrencilerin başka şehirlerde okumaya zorlandığını aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Bütün bu zorluklara rağmen Türklüklerine ve inançlarına yani İslam'a sahip çıkmak adına büyük fedakarlık gösteriyorlar. Türk'ün ve İslam'ın varlığını devam ettiriyorlar. Onun için kendilerine orada teşekkür ettim. Ama orada da ifade ettim. Artık daha güçlü, daha büyük bir Türkiye var. Yeryüzündeki soydaşlarımızın, kardeşlerimizin başına bela olmaya çalışanlara elbette ki daha büyük belalar açabilecek ve onlara hadlerini bildirecek bir Türkiye var. Dünyanın neresinde olursa olsun kendi vatandaşına, soydaşına sahip çıkacak bir Türkiye var. Onun için de gururluyuz, mutluyuz."

Orman yangınları

Destici, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarının üzüntü verici olduğunu belirtti.

Eskişehir Seyitgazi'de orman yangınına müdahale eden 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kahramanın şehit olduğunu hatırlatan Destici, "Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ailelerine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına ve milletimize de başsağlığı, sabır diliyorum. Maalesef Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde orman yangınlarının başladığı haberlerini aldık. Biliyorsunuz bundan birkaç sene önce de yine bu bölgede, Manavgat'ta özellikle çok büyük yangınlar olmuştu." ifadelerini kullandı.

Destici, yangınlarla mücadele eden orman işçileri ve gönüllülere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Trump'a tepki gösterdi

Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Hamas'ın anlaşma istemediği" yönündeki açıklamasına ilişkin, Hamas'ın elindeki esirleri bıraktıktan sonra İsrail'in ne yapacağı konusunda bir garanti olmadığını anlattı.

İsrail'in, Gazze'yi yerle bir ettiğini, 50 binden fazla insanı öldürdüğünü vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Öldürülen 50 binden fazla insanın 20 bine yakını çocuk, 20 bine yakını kadın, 10 bini de ihtiyar ve masum insanlar. Şimdi tamam anlaş. Esirleri bıraktı. Peki Hamas'ın elinde hangi koz kalacak ondan sonra? Hangi koz kalacak? Atom bombası atsa kimse kurtaramaz. Kimse bir şey diyemez. Çünkü ABD arkasında, Avrupa Birliği arkasında. Almanya'sı, Fransa'sı ve maalesef Türkiye hariç ne Arap aleminden ne İslam dünyasından güçlü bir ses yükselmiyor. Onun için bunu bir bahane olarak görüyorum. Aynen İran'ı bombalarken, Irak'ı bombalarken hangi bahaneler üretmişlerse şimdi bu da farklı bir bahane."

Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eylül ayında Filistin'i tanıma kararı almasını da olumlu bir gelişme olarak yorumladı.

Eylül ayının beklenmesi gerektiğini belirten Destici, "Fransa'nın eylül ayında Filistin'i tanıması demek, pek çok dünya devletinin daha Filistin'i tanıması anlamına gelecektir ki bunu da hem Filistin açısından hem de Filistinli mazlum kardeşlerimiz açısından ve insanlık açısından da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Destici, Edirne'de esnafları da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.