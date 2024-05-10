BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, öğretmen cinayetine ilişkin açıklama yaptı

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul'da özel bir lisenin müdürünün öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesine ilişkin, "Bu saldırı nerede yapılırsa yapılsın, kim tarafından yapılırsa yapılsın, ister Türkiye'ye gelmiş farklı bir mülteci tarafından yapılsın ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı tarafından yapılsın; bunların hepsi saldırıdır ve şiddettir. Olayı böyle değerlendiriyoruz ve kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Destici, 31 Mart'ta partisinden Hendek Belediye Başkanı seçilen İrfan Püsküllü'ye "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi.

Destici, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Filistin'de, Gazze'de işgal, zulüm, katliam ve soykırımın bir an önce bitmesini istediklerini belirterek, bütün dünyanın, ABD'de üniversitelerdeki öğrencilerin, Avrupa'nın ayakta olduğunu söyledi.

İslam dünyasının da kıyama kalkması gerektiğini belirten Destici, zulmün dayanılmaz boyutlara vardığını dile getirdi.

Destici, toplumda şiddetin, bir gün doktora, bir gün başka bir kamu görevlisine, bir gün de öğretmenlere yöneldiğini anlatan Destici, şöyle devam etti:

"İbrahim Oktugan öğretmenimize, müdürümüze Allah'tan rahmet diliyorum. Bir meslektaşı olarak acımız büyük. Olayın kim tarafından yapıldığına bakmıyorum. Bu da tabii ki önemlidir ama önemli olan öğretmene yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı nerede yapılırsa yapılsın, kim tarafından yapılırsa yapılsın, ister Türkiye'ye gelmiş farklı bir mülteci tarafından yapılsın ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı tarafından yapılsın; bunların hepsi saldırıdır ve şiddettir. Olayı böyle değerlendiriyoruz ve kınıyoruz, lanetliyoruz."

Destici, kutsal olarak kabul edilen öğretmenlik mesleğiyle ilgili ücret ve çalışma koşullarında daha fazla iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Öğretmen alımlarında mülakat tartışmasına da değinen Destici, BBP olarak bütün mesleklerle ilgili ehliyet ve liyakatin esas alınması konusunda ısrarcı olduklarını vurguladı.

KPSS ve mülakatın yüzde 50 olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğu görüşünü paylaşan Destici, uygulamayı hakkaniyetli bulmadığını belirtti.

"Ne kadar haklı olduğumuz ortaya konmuş oldu"

Destici, hemen hemen her gün Türkiye'nin herhangi bir yerinde sahipsiz köpek saldırısı vakasının yaşandığını dile getirerek, basına yansımayan farklı saldırıların da olduğunu kaydetti.

BBP'nin seçim öncesi bu konuyu gündeme getirerek vaatleri arasına koyup Türkiye'nin de gündemine soktuğunu aktaran Destici, "Şimdi geçmişte çıkarılan yasanın eksikliği, dolayısıyla tekrar bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu konuşuluyor. Bu saldırgan ve sahipsiz sokak köpeklerinin mutlaka toplatılması konuşuluyor. Dolayısıyla da ne kadar haklı olduğumuz ortaya konmuş oldu." diye konuştu.

Destici, vatandaşlara seçim öncesi söz verdiklerini hatırlatarak, "Sözümüzün arkasındayız. Belediyelerimiz bu konuda çalışmalarını başlattılar. Bir kısmı fiili olarak bunu yapıyor. Bir kısmı da hazırlık safhasında şu anda. Yani Büyük Birlik Partili belediyelerin tamamında sahipsiz ve saldırgan sokak köpekleriyle ilgili çalışmalar başlatılmış durumdadır. Tabii ki ortada bir yasa var, ortada bir kanun var. Elbette ki buna göre belediyelerimiz çalışmalarını yürütüyorlar, hazırlıklarını yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sivas başta olmak üzere bazı ilçelerde sahipsiz köpeklerin toplatılmaya başlandığı bilgisini veren Destici, bu hayvanların barınaklarda ya da hayvan hastanelerinde tedavi edildiğini bildirdi.

BBP Genel Başkanı Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bizde bir il belediyesi, 15 ilçe ve 6-7 belde belediyemiz var. Şimdi kamuoyuna yansıyan rakamlara bakıyoruz. Sadece İzmir'de 500 bine yakın başıboş köpekten bahsediliyor. İstanbul'da, Ankara'da yüz binlercesinden bahsediliyor. Esas mesele oralarda. Biz çözeriz, çözüyoruz zaten. Bizim kazandığımız belediyelerle ilgili bir problem yok. Sivas'ta 2009'da da çözdük bu meseleyi. Daha sonra 10 yıl içerisinde tekrar bu sayı arttı. Bu ilçelerimizde, Hendek'te de Erenler'de de çözer arkadaşlarımız, çok kolay ve çözecekler. Şu anda çalışmalarını da yapıyorlar. Ama esas bu meseleyi İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da Mersin'de, Adana'da çözmek gerekiyor. Bütün şehirlerimizde, bütün ilçelerimizde ve beldelerimizde çözmemiz gerekiyor. Köylere kadar çözmemiz gerekiyor."

Destici, Belediye Başkanı Püsküllü'nün tecrübesi, bilgisi, çalışma azmi, Hendeklilere olan sevgisi ve muhabbetiyle çok güzel çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını ifade etti.

Hendek'in ihtiyacı olan yatırımları getireceklerini dile getiren Destici, ilkeli, şeffaf ve temiz belediyecilik vaatlerini uygulamaya koyacaklarını sözlerine ekledi.

Destici ve beraberindekiler, daha sonra BBP Hendek İlçe Teşkilatının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.