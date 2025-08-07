Bilal Erdoğan; Sahte e-imza ile ilgili gündem 1,5 yıl önce tespit edilmiş

KOCAELİ'de düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle buluşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Sahte e-imza ile ilgili gündem bir buçuk yıl önce tespit edilmiş, soruşturma açılmış, savcılığa intikal ettirilmiş, savcılık gerekenleri yapmış. İlk tutuklamalar altı ay önce yapılmış. Ondan sonra iddianame hazırlanmış. Yani aslında ülkede idarenin, yargının üzerine düşenleri yaptığının bir delili olan bir süreç yaşanıyor ama bugün adeta kamuoyundaki algıya bakılırsa iktidar yine oradan dayak yiyor gibi bir duruma düşüyoruz" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın bu yıl ikincisi 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında Başiskele ilçesindeki Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri, AK Parti Gençlik Kolları Gençlik Başkanı Yusuf İbiş ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, kamp alanına gelerek gençlerle sohbet etti. Gençlerin, sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, gündemdeki konular ve merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'SAHTE E-İMZA BİR BUÇUK YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ'

Belli aralıklara farklı gündemlerin karşılarına çıktığının altını çizen Bilal Erdoğan, "Biliyorum ki derdi günlük olmayanlar, bu gündemlerle zamanını harcamak, geçirmek istemiyor. Ben de istemiyorum. Bu gündemleri kendime gündem yapmamanın da mücadelesini veriyorum ama öbür taraftan bu gündemlerle bize mevzi kaybettirebiliyorlar. Özellikle gençleri bu gündemlerle aldatabiliyorlar. İşte en son yaşanan sahte e-imza ile ilgili gündem bir buçuk yıl önce tespit edilmiş, soruşturma açılmış, savcılığa intikal ettirilmiş, savcılık gerekenleri yapmış. İlk tutuklamalar altı ay önce yapılmış. Ondan sonra iddianame hazırlanmış. Yani aslında ülkede idarenin, yargının üzerine düşenleri yaptığının bir delili olan bir süreç yaşanıyor ama bugün adeta kamuoyundaki algıya bakılırsa iktidar yine oradan dayak yiyor gibi bir duruma düşüyoruz. Neyimiz eksik? Biraz özgüvenimiz eksik. Yani biz bu ülkeyi iyi yönettiğimiz konusunda zerre endişe taşımamalıyız artık. Çünkü bu ülke, hiçbir zaman olmadığı kadar iyi yönetiliyor" dedi.

'HER GEÇEN SENE İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELERİMİZİN SAYISI ARTIYOR'

Türkiye'de eğitim kalitesinin arttığını söyleyen Erdoğan, "Amerika'da 10 yıl, İtalya'da 5 yıl batının eğitim sistemlerini çok iyi gördüm; dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenci oldum. Türkiye'de eğitimin 23 yılda çok iyi bir noktaya geldiğini, belli noktalarda zirveye oynadığımızı, belli noktalarda Avrupa ülkeleriyle yarışır noktada olduğumuzu, belli noktalarda biraz geride olduğumuzu, biraz daha mesafe almamız gerektiğini ben çok net görebiliyorum ama bugün Türkiye'de bir gençlik, Türkiye'de eğitimin kötü olduğuna ikna edilmiş, aldatılmış durumda. Türkiye'de eğitim iyi, imkanlar iyi, dünya çapında her geçen sene ilk 500 yüze giren üniversitelerimizin sayısı artıyor; sıraları yükseliyor. Onun dışında da okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde, okullaşmada OECD'yi ortalama birçok alanda geçtik. Eğitim çıktıları, sonuçları itibariyle de OECD'nin yine TIMSS ve PISA adı verilen, eğitim sonuçlarını ölçen en geçerli göstergelerde de şu anda bir göstergede 3'üncü, birinde 5'inci, birinde 7'nci olmuşuz, göstergelerde birçok Avrupa ülkesini geçmişiz. ya birisi de çıksın 'Helal olsun. Bu alanda bayağı mesafe aldık. Türkiye eğitimde iyi bir noktaya geldi' desin. Dünyanın hiçbir ülkesinde 1 milyon üniversite öğrencisine yurt imkanını bu şartlarda sağlayan ülke yok. Bunları biz konuşup dünyaya hava atmamız lazım" diye konuştu.

'2100 yılında TÜRKİYE, 50 MİLYONLUK ÜLKE OLMAYLA KARŞI KARŞIYA'

Konuşmasına devam eden Bilal Erdoğan, "2100 yılında Türkiye, 50 milyonluk ülke olmayla karşı karşıya. Yani dünyanın bütün ülkeleri böyle nüfusu azalıyor da Türkiye'de öyle oluyor değil. Türkiye, nüfusu azalan ülkelerle birlikte nüfusu hızla azalan bir ülke olmayla karşı karşıya. Türkiye olarak eğer çalışmazsak, eğer akıllı olmazsak, eğer bu ülkenin dertleriyle dertlenip, samimiyetle, sağduyuyla, bu dertleri çözmek için çalışma teyakkuzuna sahip olmazsak, bütün iddialarından vazgeçmiş, hiçbir gücün kuvveti kalmamış, küçülen, iddialarından vazgeçen ve başka ülkelerin üzerinde rahatça oyun oynayabildiği bir ülke haline geliriz. Böyle derdi olmayan insan mı olur, derdi olmayan, sorunu olmayan ülke mi olur, toplum mu olur? Elbette ki dertlerimiz, meselelerimiz olacak. Onun için siyaset devamlı yaşayan, devamlı yenilenen, onun için Tayyip Erdoğan AK Parti kadrolarının Türkiye'nin en genç kadroları olmasını gözetiyor. Onun için partimiz, meclisimiz, belediyelerimiz, belediye meclislerimiz Türkiye'nin en genç kadroları tarafından, AK Parti tarafından çünkü devamlı yenilenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.