Bilal Erdoğan; Sahte e-imza ile ilgili gündem 1,5 yıl önce tespit edilmiş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilal Erdoğan; Sahte e-imza ile ilgili gündem 1,5 yıl önce tespit edilmiş

Bilal Erdoğan; Sahte e-imza ile ilgili gündem 1,5 yıl önce tespit edilmiş
07.08.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'de düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle buluşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Sahte e-imza ile ilgili gündem bir buçuk yıl önce tespit edilmiş, soruşturma açılmış, savcılığa intikal ettirilmiş, savcılık gerekenleri yapmış.

KOCAELİ'de düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle buluşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Sahte e-imza ile ilgili gündem bir buçuk yıl önce tespit edilmiş, soruşturma açılmış, savcılığa intikal ettirilmiş, savcılık gerekenleri yapmış. İlk tutuklamalar altı ay önce yapılmış. Ondan sonra iddianame hazırlanmış. Yani aslında ülkede idarenin, yargının üzerine düşenleri yaptığının bir delili olan bir süreç yaşanıyor ama bugün adeta kamuoyundaki algıya bakılırsa iktidar yine oradan dayak yiyor gibi bir duruma düşüyoruz" dedi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı'nın bu yıl ikincisi 5-6-7 Ağustos tarihleri arasında Başiskele ilçesindeki Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri, AK Parti Gençlik Kolları Gençlik Başkanı Yusuf İbiş ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, kamp alanına gelerek gençlerle sohbet etti. Gençlerin, sorularını cevaplayan Bilal Erdoğan, gündemdeki konular ve merak edilenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'SAHTE E-İMZA BİR BUÇUK YIL ÖNCE TESPİT EDİLMİŞ'

Belli aralıklara farklı gündemlerin karşılarına çıktığının altını çizen Bilal Erdoğan, "Biliyorum ki derdi günlük olmayanlar, bu gündemlerle zamanını harcamak, geçirmek istemiyor. Ben de istemiyorum. Bu gündemleri kendime gündem yapmamanın da mücadelesini veriyorum ama öbür taraftan bu gündemlerle bize mevzi kaybettirebiliyorlar. Özellikle gençleri bu gündemlerle aldatabiliyorlar. İşte en son yaşanan sahte e-imza ile ilgili gündem bir buçuk yıl önce tespit edilmiş, soruşturma açılmış, savcılığa intikal ettirilmiş, savcılık gerekenleri yapmış. İlk tutuklamalar altı ay önce yapılmış. Ondan sonra iddianame hazırlanmış. Yani aslında ülkede idarenin, yargının üzerine düşenleri yaptığının bir delili olan bir süreç yaşanıyor ama bugün adeta kamuoyundaki algıya bakılırsa iktidar yine oradan dayak yiyor gibi bir duruma düşüyoruz. Neyimiz eksik? Biraz özgüvenimiz eksik. Yani biz bu ülkeyi iyi yönettiğimiz konusunda zerre endişe taşımamalıyız artık. Çünkü bu ülke, hiçbir zaman olmadığı kadar iyi yönetiliyor" dedi.

'HER GEÇEN SENE İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELERİMİZİN SAYISI ARTIYOR'

Türkiye'de eğitim kalitesinin arttığını söyleyen Erdoğan, "Amerika'da 10 yıl, İtalya'da 5 yıl batının eğitim sistemlerini çok iyi gördüm; dünyanın en iyi üniversitelerinde öğrenci oldum. Türkiye'de eğitimin 23 yılda çok iyi bir noktaya geldiğini, belli noktalarda zirveye oynadığımızı, belli noktalarda Avrupa ülkeleriyle yarışır noktada olduğumuzu, belli noktalarda biraz geride olduğumuzu, biraz daha mesafe almamız gerektiğini ben çok net görebiliyorum ama bugün Türkiye'de bir gençlik, Türkiye'de eğitimin kötü olduğuna ikna edilmiş, aldatılmış durumda. Türkiye'de eğitim iyi, imkanlar iyi, dünya çapında her geçen sene ilk 500 yüze giren üniversitelerimizin sayısı artıyor; sıraları yükseliyor. Onun dışında da okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde, okullaşmada OECD'yi ortalama birçok alanda geçtik. Eğitim çıktıları, sonuçları itibariyle de OECD'nin yine TIMSS ve PISA adı verilen, eğitim sonuçlarını ölçen en geçerli göstergelerde de şu anda bir göstergede 3'üncü, birinde 5'inci, birinde 7'nci olmuşuz, göstergelerde birçok Avrupa ülkesini geçmişiz. ya birisi de çıksın 'Helal olsun. Bu alanda bayağı mesafe aldık. Türkiye eğitimde iyi bir noktaya geldi' desin. Dünyanın hiçbir ülkesinde 1 milyon üniversite öğrencisine yurt imkanını bu şartlarda sağlayan ülke yok. Bunları biz konuşup dünyaya hava atmamız lazım" diye konuştu.

'2100 yılında TÜRKİYE, 50 MİLYONLUK ÜLKE OLMAYLA KARŞI KARŞIYA'

Konuşmasına devam eden Bilal Erdoğan, "2100 yılında Türkiye, 50 milyonluk ülke olmayla karşı karşıya. Yani dünyanın bütün ülkeleri böyle nüfusu azalıyor da Türkiye'de öyle oluyor değil. Türkiye, nüfusu azalan ülkelerle birlikte nüfusu hızla azalan bir ülke olmayla karşı karşıya. Türkiye olarak eğer çalışmazsak, eğer akıllı olmazsak, eğer bu ülkenin dertleriyle dertlenip, samimiyetle, sağduyuyla, bu dertleri çözmek için çalışma teyakkuzuna sahip olmazsak, bütün iddialarından vazgeçmiş, hiçbir gücün kuvveti kalmamış, küçülen, iddialarından vazgeçen ve başka ülkelerin üzerinde rahatça oyun oynayabildiği bir ülke haline geliriz. Böyle derdi olmayan insan mı olur, derdi olmayan, sorunu olmayan ülke mi olur, toplum mu olur? Elbette ki dertlerimiz, meselelerimiz olacak. Onun için siyaset devamlı yaşayan, devamlı yenilenen, onun için Tayyip Erdoğan AK Parti kadrolarının Türkiye'nin en genç kadroları olmasını gözetiyor. Onun için partimiz, meclisimiz, belediyelerimiz, belediye meclislerimiz Türkiye'nin en genç kadroları tarafından, AK Parti tarafından çünkü devamlı yenilenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bilal Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan; Sahte e-imza ile ilgili gündem 1,5 yıl önce tespit edilmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış

18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
17:26
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama
''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
00:29
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
00:25
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı
Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
00:21
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
00:07
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
23:39
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
23:37
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
22:57
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 18:39:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan; Sahte e-imza ile ilgili gündem 1,5 yıl önce tespit edilmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.