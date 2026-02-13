Bilal Erdoğan: 'Siyasi kariyer hedefim yok' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilal Erdoğan: 'Siyasi kariyer hedefim yok'

Bilal Erdoğan: \'Siyasi kariyer hedefim yok\'
13.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilal Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmada siyasi kariyer istemediğini ve Türkiye'nin demografik sorunlarına dikkat çekti.

KONYA'da Meram Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması'na katılan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Siyasi bir kariyer hedefim yok. Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim. Ama geçecek inşallah, geçecek o işler" dedi.

Meram Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Moderatörlüğünü gazeteci Mustafa Tatlısu'nun yaptığı programda, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri Erdoğan'a sorular yöneltti.

'ŞÖHRET OLDUK DİYELİM'

Bir üniversite öğrencisinin kamuoyunda siyasi kariyeri ile ilgili çıkan haberleri sorması üzerine Erdoğan, "Kolay soruyu hemen aradan çıkarayım. Siyasi bir kariyer hedefim yok. Birileri bir şeyler çıkarınca, böyle şöhret olduk diyelim. Ama geçecek inşallah, geçecek o işler" şeklinde yanıt verdi.

'TÜRKİYE'DE SOL KESİM YOK'

Filistin'e destek yürüyüşlerinde sol kesimin yer almamasını eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:

"1 Ocak etkinliklerinde de bunu yaşıyoruz, diğer etkinliklerde de yaşıyoruz. Sanki Türkiye'de Filistin hassasiyeti sadece belli bir kesimin hassasiyeti gibi. Hatta belli siyasi kutuplaşmanın hedefi olan bazı guruplar, oralara katılmak istemiyor. Oraya gidersem beni de 'şucu bucu' sanırlar. Halbuki 'Ben onlardan değilim, oralara gitmemeliyim' diyor. İşin kırılması gereken bir boyutu da bu. Diğeri de sanki Filistin davasının sadece dindar, inanan insanların davası gibi görünmesi. Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye'de sol kesim yok. Hakikaten yok, çok trajikomik. Bütün dünya solu Filistin'i destekliyor. İspanya gibi ülkelerin, bu konuda en önde olan ülkelerin böyle olmasının sebebi sol iktidarının olması. Bizim ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına çok sahip çıkardı ama bu dönemlerde o hassasiyeti göremiyoruz. Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen bizim ülkemizdeki solun bu işe sahip çıkmaması da Türkiye'deki bu hassasiyetin yayılmasının önünde engel oluyor. Filistin savunuculuğunun Türkiye'de belli bir kesimin meselesi olmadığını başarmamız lazım. Bizimle hiç görünmesinler, dindar insanlar hiç olmasın kendileri, yapsınlar bir şekilde, ama niye yapmıyorlar. Biz gözükmeyelim, takdir etmeyelim, görmezden gelelim ama yapın. Bu çünkü insanlığın bir meselesi."

'5-10 YIL SONRA İLKOKULLARIMIZ BOŞA ÇIKMAYA BAŞLAYACAK'

Türkiye'nin yaşlı nüfusu ve doğurganlık oranlarına dikkat çeken Bilal Erdoğan, "Türkiye'de nüfusumuz çok ciddi bir şekilde yaşlanıyor. 5-10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak. 'Bu ilkokul binasını ne yapsak' diyeceğiz. Nüfusun yaşlanması gelecek için çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 20 yılda 2,5'tan 1,5'un altına düştü. Çok kötü bir haber. 90 milyon nüfusu artık göremeyeceğiz. 2100 yılında Türkiye 50 milyonun altında süper yaşlı nüfusu olan bir ülke olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bilal Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilal Erdoğan: 'Siyasi kariyer hedefim yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Zeydan Karalar’ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi Zeydan Karalar'ın tahliyesine yapılan itiraz için karar verildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu Antrenmanda çekilen görüntü Galatasaray taraftarını sevince boğdu
Kanada’nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti Kanada'nın gümrük vergileri kaldırıldı, Trump destek veren vekilleri tehdit etti
Rakiplerin zorluğu Montella’nın mutluluğuna engel olamadı Rakiplerin zorluğu Montella'nın mutluluğuna engel olamadı
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş

18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:20
Zeki Çelik’e İtalya’dan 2 dev talip
Zeki Çelik'e İtalya'dan 2 dev talip
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
18:04
Trabzonspor Divan Başkanı Ören’den ’sağduyu’ çağrısı
Trabzonspor Divan Başkanı Ören'den 'sağduyu' çağrısı
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 18:56:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bilal Erdoğan: 'Siyasi kariyer hedefim yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.