Bingöl karayolunda feci kaza: 4'ü ağır 9 yaralı

27.08.2025 22:49
Haber Videosu

Elazığ Bingöl karayolu Koçkale mevkisinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Bingöl Karayolu'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü ağır 9 kişi yaralandı.

OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ Bingöl karayolu Koçkale mevkisinde meydana geldi. Z.P. yönetimindeki 02 KV 533 plakalı otomobil ile M.Ö. idaresindeki 23 FC 234 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

