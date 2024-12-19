ABD'den "İran'da rejim değişikliği mümkün mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika
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ABD'den "İran'da rejim değişikliği mümkün mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken basın toplantısında yöneltilen İran'da muhalefetin desteklenmesiyle bir rejim değişikliğinin mümkün olup olmadığına yönelik soruyu, "Son 20 yıla baktığımızda rejim değişikliği konusundaki deneylerimizin tam anlamıyla yankı uyandıran başarılar olmadığını düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

19.12.2024 03:16  Güncelleme: 07:57
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dış İlişkiler Konseyi'nin (CFR) New York'taki konferans salonunda, ABD'nin dış politikasıyla ilgili soruları cevaplandırdı. Blinken, "Şimdi temel soru şu; Suriye halkı bu andan faydalanabilir mi, ülkelerini daha iyi bir yola sokabilir mi ve onlarca yıldır ilk kez bir diktatör, bir dış güç, bir terör örgütü, bir mezhep veya azınlık tarafından yönetilmemek için bu fırsatı değerlendirebilir mi? Zorluk bu" ifadelerini kullandı.

"ESAD'IN ÜLKEDEN KOVULMASI BENİ ÜZMEDİ"

Esed'in Suriye'den kovulmasını görmenin kendisini üzmediğini belirten Blinken, bu durumda yüzleşmek zorunda oldukları bazı komplikasyonların olduğuna dikkati çekti. Blinken, Suriye'nin geleceğiyle ilgili, "Sadece birkaç gün önce Ürdün'de bir araya geldik. Türkiye, Ürdün, Mısır, Körfez ülkeleri, Irak ve bazı Avrupalı ortaklarımızı da bir araya getirdik. ve Suriye'de ileriye dönük beklentilerimiz için birlikte bazı ilkeler ortaya koyduk" diye konuştu.

"TÜM GRUPLARLA ETKİLEŞİM HALİNDEYİZ"

Suriye'deki muhalif grupların lideri konumundaki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) da dahil ortaya çıkan tüm gruplarla etkileşim halinde olduklarını söyleyen Blinken, Suriye'nin hala parçalanma riski olduğuna ve bunun Suriye halkı için kötü sonuçlar doğurabileceğine değindi. Blinken, " Donald Trump'ın, Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını kontrol altında tutmak için güçlü bir teşvike sahip olacağını düşünüyorum" dedi.

ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken.

"GAZZE İÇİN GÖREVİMİN SON GÜNÜNE KADAR ÇALIŞACAĞIM"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlanması konusunda umutlu olduğunu ve görevdeki kalan bir ayını bunu başarmak için kullanacağını kaydetti. 20 Ocak'ta görevi sona erecek Bakan, "Umutluyum. Siz de umutlu olmalısınız. Bunu başarmak için kalan her haftanın her gününün her dakikasını kullanacağız" dedi. Gazze'de savaşın sona ermesinin İsrail'in çıkarına olduğunu dile getiren Blinken, savaş sonrası yönetim konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu yineleyerek, Hamas'ın idarede olmamasını sağlayacak bir sonuca ulaşma çabasından bahsetti.

"İRAN İLE HALA MÜZAKERE İHTİMALİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Bir soru üzerine İran'ın nükleer silah üretme isteği konusuna değinen Blinken, "Farklı savunma hatlarını kaybettikleri için elbette bu konuda daha fazla düşünüldüğünü göreceksiniz ancak İran ile hala müzakere ihtimali olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜMKÜN MÜ?"

Blinken, İran'da muhalefetin desteklenmesiyle bir rejim değişikliğinin mümkün olup olmadığına yönelik soruyu, "Son 20 yıla baktığımızda rejim değişikliği konusundaki deneylerimizin tam anlamıyla yankı uyandıran başarılar olmadığını düşünüyorum" şeklinde yanıtladı.

ABD\'den "İran\'da rejim değişikliği mümkün mü?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sert:
    birgün heryere burnunu sokmanin bedeli ağır olucak size 25 4 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Büyük şeytan abd ve tüm unsurları yakın zamanda bölgeden kovulacak. 21 6 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    5 li lüresel çete. Abd ingiltere fransa rusya çin. Gerisi kurgu. 9 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    iran da rejim değişsede değişmesede, arka perdede abd ile işbirliği her zaman vardır. 3 2 Yanıtla
  • YoH null:
    gruplar bunlardan medet ummasa hiç bir sorun yok ama kuklalar işte para için ulkelerini satan kuklalar 2 0 Yanıtla
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