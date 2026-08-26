Diyarbakır’da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, çocuğunu alarak kaçtı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇOCUĞUNU GÖRME BAHANESİYLE PARKA ÇAĞIRDI

Diyarbakır’da yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Sultan Akdemir’i (32), çocuğunu görme bahanesiyle parka çağıran E.A., tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Akdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. E.A., çocuğunu da yanına alarak olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi İstasyon Bulvarı’ndaki bir parkın önünde meydana geldi.

İddiaya göre, şiddet gördüğü gerekçesiyle yaklaşık 2 aydır ayrı yaşadığı eşi E.A. ile boşanma aşamasında olan Sultan Akdemir, eşinin çocuğunu görme bahanesiyle kendisini parka çağırması üzerine buluşma yerine gitti.

E.A., çocuğu Sultan Akdemir’den alarak uzaklaşmak istedi. Bu sırada çift arasında tartışma çıktı.

TABANCAYLA ART ARDA ATEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak Sultan Akdemir’e art arda ateş etti.

Kurşunların isabet ettiği Akdemir yere yığılırken, E.A. çocuğu da yanına alarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akdemir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi altına alınan Sultan Akdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Akdemir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SİLAHI ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.A.’nın tabancasını çıkardığı sırada Sultan Akdemir’in eşinin elini tutmaya çalıştığı ve ikili arasında kısa süreli arbede yaşandığı görüldü.

Polis ekipleri, olayın ardından çocuğuyla birlikte kaçan E.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.