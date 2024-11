Bozhane Limanı Yenileme Çalışmaları Tamamlanıyor

Güncel

(ZONGULDAK) - Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin işlettiği Bozhane Limanı'nda başlatılan yenileme çalışmalarında son aşamaya gelindi. Limanda incelemelerde bulunan Başkan Halil Posbıyık, "Aralık ayında Bakanlık yetkililerine 'Gelin bizi denetleyin' diyeceğiz. İthalat ve ihracat yapan firmalar burayı bekliyor" dedi.

Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin Bozhane Limanı'nda başlattığı yenileme çalışmalarında finale gelindi. Başkan Posbıyık, Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, Oğuz Cömert, ilgili daire müdürleri ve teknik ekiple limana giderek, devam eden çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Posbıyık, ihtilat ve ihracat yapan firmaların limanın tamamlanmasını beklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bozhane Limanı çalışmalarında finale yaklaştık. Bütün ekiplerimiz aynı zamanda bakanlık yetkilileri, ajans firma bize çok yardımcı oldular. Çünkü devlete ait bir limanı bir belediyenin bu hale getirmesini herkes takdirle izliyor. Tabii ki belediye olarak öz kaynaklarımızdan çok büyük masraflar yaptık. Dolayısıyla belediye olarak finans yönünden de sıkışmaya da başladık. Ancak bu liman örnek bir liman oluyor. Türkiye'de en son teknolojiye göre yapılmış tek liman şuanda burası. En son teknolojinin getirdiği bütün işlemler burada yapılmış vaziyette. Dikkat ettiyseniz sağ tarafta usturmaçalar yapılmış vaziyette. Yani gemi yanaştığı zaman güvenli yaklaşsın diye, bu tarafta da devam ediyor. Aynı zamanda yangın hatlarının hepsi yapıldı. Su depoları yapıldı. Yer altı su boruları döşendi. Aydınlatma direkleri dikildi. Limanda güvenliği temin etmek için gerekli malzemeler monte ediliyor. Yani teknolojiden yararlanmak suretiyle mevzuata göre yapılması gereken her şey en ince detayına kadar yapılıyor. Tahmin ediyoruz aralık ayının ilk haftasında Bakanlığa müracaat edip 'Biz hazırız, buyurun bizi denetleyin' diyeceğiz. Oradan da 'okay' alırsak bir eksikliğimiz olmazsa liman çalışmaya başlayacak. Tabii ithalat ve ihracat yapan firmalarda bizi bekliyorlar bir an evvel limandan faydalanmak için. Biz de ifade ettiğim gibi çok büyük bir finans kaybına uğradık. Bunlar yeniden yerine iade edilmesi için limanın çalışmasını bekliyoruz. Büyük gayretlerle bu limanın ön izinleri, hem mevzuat hazretleri, kiralanması, yıkılmış olan limanın yeniden çökertilip yapılması, altı yılımızı aldı. Birçok yetkilinin dediğine göre hiçbir belediye böyle bir işi kolay kolay başaramaz demeleri de bizi mutlu ediyor, onurlandırıyor. Burada görev yapan bütün belediye ekiplerine, Bakanlık yetkililerine bize ajanslık yapan firmaya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ereğli'mize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. "