Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak? - Son Dakika
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Politika

Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak?

Terör örgütü PKK'nın kongresinin toplamasının arsından gözler silah bırakma fesih açıklamasında. AK Partili Şamil Tayyar, Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrattan aldığı bilgileri aktardı. Silah bırakma ve fesih açıklamasının bugün yapılması beklenirken örgüt içinde yaşanan ihtilaflara terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan müdahale ederek çözüm sağladığı ifade edildi.

12.05.2025 07:57
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Gözler 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan terör örgütü PKK'nın silahları bırakma ve kendini feshetme açıklamasına dikilmişken Şamil Tayyar'dan çok konuşulacak ayrıntılı bir açıklama geldi. AK Partili Şamil Tayyar terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin sürecin içindeki bürokrattan aldığı bilgileri aktardı.

KARARIN BUGÜN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Tayyar'a göre bugün içinde terör örgütü PKK, silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklayacak. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ise serbest bırakılmayacak ve İmralı'da kalmaya devam edecek.

SİLAHLAR SÜLEYMANİYE VE ERBİL'DE TESLİM EDİLECEK

Şamil Tayyar'ın aktardığına göre örgüt içinde yaşanan ihtilaflara terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan müdahale ederek çözüm sağladı. Ve terör örgütü bugün silah bırakma ve kendini feshetme kararını açıklayacak. Silahlar Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek.

SÖZDE YÖNETİCİLER İKİ ÜLKEYE GİDECEK

Terör örgütünün 300'e yakın sözde yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek. Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

KAYYUM BELEDİYE BAŞKANLARI GÖREVLERİNE DÖNECEK

PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak. Tayyar ayrıca, "Şunu eklemek isterim; masa başındaki kararlardan daha çok sahadaki uygulamalar, sürecin seyrini somutlaştıracak." dedi.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımının tamamı:

Sürecin içinden bir bürokrat dostumuz, şöyle bir yol haritası çizdi:

  • PKK, fesih ve silah bırakma kararını yarın (Pazartesi) açıklayacak olağanüstü bir durum olmazsa.
  • Örgüt içindeki ihtilafı Öcalan doğrudan devreye girerek çözdü.
  • Silahlar, Süleymaniye ve Erbil'de Türkiye'nin gözetiminde teslim edilecek.
  • Örgütün üst düzey 300'e yakın yöneticisi Güney Afrika, Norveç gibi üçüncü ülkelere gidecek, İran, Irak ve Suriye asla olmayacak.
  • Suça bulaşmamış örgüt üyeleri kimliğini taşıdığı ülkelere dönecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 4 bin kişi kademeli olarak sınırda teslim alınacak.
  • İlk aşamada Diyarbakır annelerinin evlatlarının dönüşü sağlanacak.
  • Öcalan, İmralı'da kalacak.
  • ABD ve Fransa gibi garantör ülke olmayacak.
  • Yeni İnfaz Kanunu'ndan PKK'lılar da yararlanacak, ileri yaşta ve hasta olanların tahliyesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak.
  • Sürecin seyrine göre yeni Anayasa için Mecliste işbirliği zemini aranacak, ceza mevzuatı yeniden düzenlenecek, ileri aşamada toplumsal mutabakat oluştuğunda kısmi af gündeme gelebilecek.
  • DEM'in yeniden yapılanması kaçınılmaz olacak ancak PKK adını kullanamayacak.
  • PKK kendini feshedip terör son bulunca kayyım atanan belediyelerdeki başkanların görevlerine iadesi söz konusu olacak.
  • Türkiye, örgütten koparak yeni yapılanmaya gidilme ihtimali karşısında uzun süre bölgeden çekilmeyecek.
  • Suriye'deki YPG yapılanması, Şam yönetimiyle birlikte planlanacak, Suriyeli olmayan örgüt üyeleri sınır dışına çıkarılacak, kalanlar Suriye ordusuna katılacak.
Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu.

Abdullah Öcalan, Şamil Tayyar, Politika, Türkiye, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Terör, Irak, Şam, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika Terörsüz Türkiye sürecinin içindeki bürokrat yol haritasını çizdi! PKK ne zaman silah bırakacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Sk 06:
    bunlar milleti kandırma pkk ypg sdg oldu ne anlatıyorsunuz Diyarbakır anneleri bile hikaye olou tüm şehitlerimizin vebali boynuna olsun 20 2 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    herşey anayasa için ve Türkiye'yi bölme icin, belediye başkanları neden geri iade ediliyor göreve onu anlamadım o zaman çete adamları da geri bırakılsın çete çökertilince 14 3 Yanıtla
  • Engin Engo:
    ülke o kadar küçüldü ki terör örgütleri ile anlaşma yoluna girdi. şimdi pkk ne isterse oy için kabul edecek hükümet. halka da terörsüz ülke diye yutturacaklar. bu işin sonu doğuyu kaybetmeye kadar gider. toprak satan anasını satar 7 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    yine Allah bizi affetsin demeyin ! 7 1 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    terör bitecek barış kazanacak 3 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu iş ,bu kadar kolay gerçekleşiyorsa...Bu işin arkasında büyük bir bit yeneği var demektir...Bu tek adam rejimi,bu millette sormadan ne vaat etmiş olabilir de ?Bu terör örgütü sözde kendini fesh ediyor?Durup dururken...Esas sır perdesi burda saklı...Biz akp nin bu yola neden başvurduğunu çok iyi biliyoruz.Esas amaçlarının ne olduğu?Bilmediğimiz,bu terör örgütüne ne vaat ettikleri...? İlerleyen zamanda,bu sakladıkları sır ortaya dökülünce görecez,akkoyunu,kara koyunu... 4 2 Yanıtla
  • Omer Zeroglu:
    silahlar bırakılınca savaşlar bitmez anca uzlaşinca biter... 5 1 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Şamil Tayyar hani yargı bağımsızdi kayyum yargıya bağlıydı hani bu nasıl Bir süreç inşallah barış olur inşallah ölümler son bulur bu ülke için güzel olur ama kayyum görevine devam etmeli dem belediyesi yönetmesin kayyuma devam razıyız 1 1 Yanıtla
  • 6490203:
    üst düzey yöneticiler şartlı affedilmiş teslim olanlarda kısa süre yatıp çıkacak sonra canlı bomba dağdan inmiş adamın ne yapabileceğini nasıl kestireceksin 1 1 Yanıtla
  • OKTAY DOLMACI:
    silah bırakmanın tarihi mi olur. Bırakıyorum dersin bitmiştir. umarım yine özüm sürecindeki gibi bizimle dalga gemiyorlardır 1 1 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Bırakın bu barış olsun kimse parmağını burnuna sokar gibi parmağını bu işe koymasın selametle olur İNŞALLAH ülke olarak hepimizin bu barışa ihtiyacı var 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Apo güya hapiste akpchpkk gibi ülkeyi yönetiyor yön veriyor sanki 0 0 Yanıtla
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