Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları ile Antalya'nın iç kesimlerinde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Ayrıca, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, ve diğer bazı bölgelerde sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. Hava sıcaklıkları Ankara'da 29°C, İstanbul'da 30°C ve İzmir'de 35°C olacak.

05.09.2024 09:42
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

MGM, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 29, en düşük 17; İstanbul'da en yüksek 30, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 35, en düşük 24 derece olacak.

Meteoroloji\'den Yağış Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Yağış Uyarısı: Karadeniz ve Akdeniz Bölgesinde Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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