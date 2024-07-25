Bugün Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Bugün Yerel Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca, Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinde de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Hava sıcaklıklarının ise iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

25.07.2024 10:59
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İç Ege, Edirne, Kırklareli ve Karaman çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Trakya, İç Ege, İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Çanakkale, Bilecik, Bolu ve Ordu çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. MGM, hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece azalacağını bildirdi. Meteoroloji, yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar, 4 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Batman'da 41, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları, Ankara'da en yüksek 32, en düşük 21; İstanbul'da en yüksek 32, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 25 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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