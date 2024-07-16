Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor

Geniş Video İzle

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak.

16.07.2024 10:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Meteoroloji'nin son yaptığı değerlendirmelere göre, bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 2-6 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların, öğleden sonra Artvin ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Sıcaklıklar 5 ilde 40 derecenin üzerine çıkacak. Aydın, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman'da 41, Adıyaman'da ise 40 derece olacak.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 18; İstanbul'da en yüksek 34, en düşük 25; İzmir'de en yüksek 38, en düşük 26 derece olacak.

Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor
Kaynak: ANKA

Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
09:14 Hulusi Akar’dan “3. Dünya Savaşı çıkar mı“ sorusuna tedirgin eden yanıt Hulusi Akar'dan "3. Dünya Savaşı çıkar mı?" sorusuna tedirgin eden yanıt
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
00:23 Özel Harekat Başkanı’nın Bahçeli’nin elini öpmesi Ankara’yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli Özel Harekat Başkanı'nın Bahçeli'nin elini öpmesi Ankara'yı karıştırdı: Derhal emekli edilmeli
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
10:33 Umman’ın başkenti Maskat’ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
10:16 Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı Plaj görevlisi önce uyardı sonra silahını çekip sahili kana buladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:01:07. #1.12#
SON DAKİKA: Bugün Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement