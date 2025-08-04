Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı

Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı
04.08.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, 1.06 promil alkollü İsmail Sevinç'inkullandığı kamyonetle çarpışan otomobilde yaşamını yitiren Tuğba Akpınar ile kardeşi Seda Akpınar'dan geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı. Görüntülerde, Tuğba Akpınar'ın otomobili kullandığı, kardeşi Seda'nın video çektiği ve beraber çalan şarkıya eşlik ettikleri yer aldı.

Bursa'da önceki gece saat 01.45 sıralarında, Tuğba Akpınar'ın kullandığı otomobil ile İsmail Sevinç'in kullandığı kamyonet, merkez Nilüfer ilçesindeki Ahıska Caddesi üzerinde çarpıştı.

İKİ KIZ KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobil sürücüsü Akpınar ile yanındaki kardeşi Seda Akpınar araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tuğba ile Seda Akpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan kamyonet sürücüsü Sevinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Sevinç, müdahalesinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada yapılan alkol testinde Sevinç'in 1.06 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

İsmail Sevinç sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde toprağa verilen Tuğba ve Seda Akpınar'dan geriye, kazadan 3 saat önce çekilen görüntüler kaldı. Görüntülerde, Tuğba Akpınar otomobili kullanırken, kardeşi Seda'nın video çektiği, kız kardeşlerin çalan şarkıya eşlik ettikleri yer aldı. Akpınar kardeşlerin, Tan Taşçı'nın 'Yok Başka Hayalim' şarkısının nakarat kısmı olan, 'Yok başka hayalim, aynı ben değilim. Sen gittin gideli yaşamaktan başka' sözlerini, birlikte söylediği görüntülere yansıdı.

Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı

BABALARININ DOĞDUĞU TOPRAKLARI GÖRMEYE GİDECEKLERMİŞ

Özel bir elektrik şirketinde proje sorumlusu olarak görev yapan Tuğba Akpınar'ın, bir AVM'deki mağazada satış danışmanı olarak çalışan kardeşi Seda'yı iş çıkışı aldıktan sonra annesi Meryem (60) ve babası Aziz Akpınar (60) ile bir kafeye dondurma yemeğe gittikleri, onları eve bıraktıktan sonra da gittikleri arkadaşlarının evinden dönerken, kazanın meydana geldiği öğrenildi. Yakınları, aslen Kuzey Makedonyalı olan ailenin eylül ayında memleketlerini ziyarete gideceği için uçak bileti aldığını, Tuğba-Seda kardeşlerin de babalarının doğduğu toprakları ilk kez görecekleri için heyecanlı olduklarını söyledi.

Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı

"HAYALLERİ VARDI"

Kaza yerine kızlarının yaralı olduğu söylenerek çağrılan ve ölüm haberlerini aldığı anı gözyaşları içinde anlatan Aziz Akpınar, "Bu olanlara ben ne diyebilirim. Hangi yürek dayanır ki, başka canlar yanmasın. Adalet istiyorum. Bir daha bu insanlar trafiğe çıkmasın. Başka canlar da yanmasın. İki tane tertemiz kızım gitti. Hayalleri vardı. Bizim de hayallerimiz vardı. 23 Nisan Mahallesi'ndeki arkadaşlarına gitmişlerdi. Oradan dönüşte alkollü sürücü tarafından yok edildiler. Onlar evlenecekti" diye konuştu.

Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı

"BİR DAHA DA GÖREMEDİM"

Kızlarının kazadan bir akşam önce de arkadaşlarıyla birlikte dışarıya çıktığını, kazanın olduğu gece de bir arkadaşlarının evinden döndüklerini söyleyen Akpınar, "Kızlarımın kazadan bir akşam önce arkadaşlarıyla toplu görüşmeleri vardı. Kızlarımla bir kafeye gitmiştik. Oradan Tuğba bize, 'Gelin size dondurma ısmarlayayım' dedi. Gidişimiz o gidişti. Bir daha olmadı. Kazadan önce arkadaşına gideceğini söyledi. Bir daha da kızımı göremedim" dedi.

"GELECEK HAYALLERİ KURAN TERTEMİZ GENÇLERDİ"

Kuzenlerinin umut dolu olduklarını söyleyen Alperen Marangoz (28) ise "Size yalnızca bir kazayı değil, sorumsuzlukları, hayatlarımızı nasıl altüst ettiğini anlatmak istiyorum. Kuzenlerim umut dolu, gelecek hayalleri kuran, tertemiz, hayat dolu gençlerdi. Yaşanan olay hepimizi derinden sarstı ve sorumluluklarımızı hatırlattı. Ancak, kural tanımayan, alkollü ve kırmızı ışıkta geçen bir sürücünün ihmal ve dikkatsizliği nedeniyle hayatları ansızın sona erdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İsmail Sevinç, Politika, Güvenlik, Otomobil, Akpınar, 3-sayfa, Güncel, trafik, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
11:17
Yetkililer buna ne diyecek Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:57:39. #7.12#
SON DAKİKA: Feci şekilde can veren kız kardeşlerden geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.