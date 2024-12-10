Bursa\'da Boşanma Aşamasındaki Eş Cinayetinde Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak 27 Ekim'de kan donduran bir cinayetle sarsıldı. Kızı Z.Ç. (26) ile oğlu A. E.Ç. (22) ile eve giden diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin (52), kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi dik teknikeri Atilla Çetin'in (59) saldırısına uğradı.

Atilla Çetin (59)

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ SİLAHLA KATLETTİ

Yasemin Uludağ Çetin, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla öldürüldü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasemin Uludağ Çetin, burada doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

"BABAM 1.5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çetin'in "Eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının istendiği iddianamede çocuklarının da ifadelerine yer verildi. Kızı Z.Ç. ifadesinde, "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti." dedi.

"ABLAMIN VE BENİM YANIMDA ANNEMİ ÖLDÜRDÜ"

Oğlu A.E.Ç ise babasının kendisine ablasına ve annesine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Polise şikayette bulunduklarını belirten A.E.Ç, "Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü." diye konuştu.

"AMACIM SADECE KORKUTMAKTI"

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı." dedi.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İddianame Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilirken, Atilla Çetin'in, çocuklarıyla kahve içtikten sonra evine dönmek için yola çıkan, kullandığı otomobilden inen eşini takip edip, aracından inerek hakaret ettikten sonra, otomobilinde bulunan tabancasını alarak apartmanın önünde 1 el ateş ettiği görüntüler ortaya çıktı. Dava dosyasına giren güvenlik kamerası görüntülerinde; Çetin'in ateş ettikten sonra apartmana sığınan diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin'in peşinden gittiği anlar da yer aldı. Cinayet anının kayda alınmadığı görüntülerde; diş teknikerinin eşini ağır yaraladıktan sonra, apartmandan çıkıp aracına binerek kaçması, annelerinin vurulmasına tanık olan çocukların olayın şoku ile yardım istemeleri, sağlık görevlilerinin gelme anı da yer alıyor.

25'İNCİ YIL HİZMET ÖDÜLÜNÜ ÇOCUKLARI ALDI

Öte yandan; Diş Hekimleri Odası'nın, "22 Kasım Diş Hekimliği Günü" etkinliği kapsamında, Yasemin Uludağ Çetin'in 25'inci hizmet yılı plaketini, törene katılan kızı ve oğluna takdim ettiği öğrenildi.