Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı - Son Dakika
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Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

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Bursa\'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı
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Mustafakemalpaşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 1 yaşındayken kaçırılan ve 7 yıl sonra harabe bir evde bulunan Nazar'ın babaannesi Hanife Taşdemir Stief, cezaevinden SEGBİS ile bağlandığı duruşmada 'Kendimi kötü hissediyorum' diyerek ifade veremedi ve revire kaldırıldı. Hakkında 12 yıla kadar hapis istenen sanığın tutukluluğu sürecek; mahkeme Alman annenin ifadesinin alınmasına karar verdi.

Mustafakemalpaşa’da 1 yaşındayken kaybolan ve 7 yıl sonra bir operasyonla kurtarılan çocuğa ilişkin dava, babaannenin savunmasıyla sürüyor. Suçlamaları kabul etmeyen Taşdemir Stief, oğlunun ölümünün ardından torununa “oğlunun emaneti” olarak baktığını savundu.

ALMANYA’DAN TÜRKİYE’YE GELDİLER

Soruşturma dosyasına göre Türk anne ve Alman babadan dünyaya gelen Umut K. (33), doğup büyüdüğü Almanya’da tanıştığı Rebecca S. (30) ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında oğlu Nazar dünyaya geldi. Umut K., 1 yıl sonra sevgilisi ve oğluyla birlikte, babasından ayrılıp yeniden evlenen annesi Hanife Taşdemir Stief’i ziyaret etmek için Mustafakemalpaşa’ya geldi.

İddiaya göre Almanya’da “uyuşturucu ticareti” suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu için ülkesine dönmeyen Umut K., sevgilisinin de oğluyla birlikte dönmesine izin vermedi. Türkiye’de kalmak istemeyen Rebecca S.’ye oğlunun kaybolduğunu söyleyen Umut K.’nin çocuğu kaçırdığı ileri sürüldü. Polise giderek şikayetçi olan Rebecca S., Almanya’ya dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/bursa/' title='Bursa'>Bursa</a>'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

7 YIL SONRA HARABE EVDE BULUNDU

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp çocuğun bulunmasına yönelik soruşturma başlattı. Başsavcı Yusuf Canik’in yürüttüğü soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce’nin talimatıyla 6 kişilik özel bir ekip kuruldu. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro amirliklerinden oluşan ekip, 30 gün boyunca teknik ve fiziki takip yaptı ve 300 saatlik kamera görüntüsünü inceledi.

Ekip, 7 yıl boyunca izine rastlanmayan çocuğu, babaannesi tarafından alıkonulduğu iddia edilen harabe bir evde buldu. 10 Mart’ta düzenlenen operasyonla çocuk kurtarıldı. Babaanne Hanife Taşdemir Stief ile evin sahibi olan, Umut K.’nin halasının oğlu Recai M. gözaltına alınarak tutuklandı. Recai M., yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

ÇOCUK ANNESİNE TESLİM EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan çocuk, DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Rebecca S.’ye teslim edildi. Çocuğun hayatını annesi ve kız kardeşiyle birlikte Almanya’da sürdürdüğü öğrenildi.

Tutuklu sanık Hanife Taşdemir Stief ile kardeşi ve akrabaları olan tutuksuz sanıklar Mustafa T., Ayşe T., Hanife T., Recai M. ve Gülşen A.’nın “18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti” suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına 24 Temmuz’da başlandı.

Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

“OĞLUM ÖLDÜĞÜ GÜNE KADAR TORUNUMU GÖRMEDİM”

Mustafakemalpaşa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Hanife Taşdemir Stief, savunmasında olay gününü anlattı. Oğlunun Rebecca S. ve torunuyla Almanya’dan Mustafakemalpaşa’ya geldiğini, 1 ay kaldıklarını ve son günlere kadar çiftin arasının iyi olduğunu söyleyen Stief, şöyle devam etti:

“Son iki gün kala Rebecca’ya telefon geldi. Bunun üzerine çocuğu alıp, gideceğini söyledi. Ben de Umut’a para verdim ve birlikte yemek yemelerini, konuşup anlaşmalarını söyledim. Rebecca ile Umut yemeğe gittiklerinde Nazar yanımda uyuyordu. Umut, beni arayarak Rebecca’nın tanıdıklarının gelerek Nazar’ı alabileceklerini söyleyip, çocuğu saklamamı söyledi.”

Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

Ardından oğlu ve kardeşiyle birlikte Rebecca S. ile konuşmak üzere yola çıktıklarını anlatan Stief, yolda tartıştıkları oğlunun aracı durdurup çocukla birlikte indiğini öne sürdü. Stief, “O günden sonra ne oğlumu ne de Nazar’ı göremedim. Ta ki oğlum öldüğü güne kadar” dedi.

“DUŞ ALDIKTAN SONRA YATTI, BİR DAHA KALKMADI”

Oğlunun daha sonra halası ve arkadaşları aracılığıyla kendisine haber gönderip para istediğini ileri süren Stief, 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra Adana’da olduğunu öğrendiği oğluna 50 bin lira gönderip Gemlik’te ev kiraladığını anlattı. Stief, “1-2 gün sonra da torunumla geldi. Oturduk, hasret giderdik, muhabbet ettik. Kendisinin grip olduğunu duş alıp, uzanmak istediğini söyledi. Duş aldıktan sonra yattığını bir daha kalkmadığını gördüm” ifadelerini kullandı.

Oğlunun ölümünün ardından torununa bakmayı görev edindiğini söyleyen Stief, “Bu nedenle Rebecca’yı arayıp haber vermedim. (...) Bir anne, bir babaanne olarak Rebecca’ya haber vermeden oğlumun emaneti olarak bakmaya çalıştım. Oğlumun kaybı nedeniyle hatalı kararlar vermiş olabilirim” dedi.

Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

SOKAKTA “AHMET” DİYE HİTAP ETMİŞ

Torununa dışarıda farklı bir isimle hitap ettiğini anlatan Stief, “Oğlum Umut, Nazar’ın isminin kız ismiyle karıştırılması nedeniyle ‘Ahmet’ diye hitap ediyordu. Ben de ‘Ahmet Nazar’ diyordum. Ama torunum kendi isminin ‘Nazar’ olduğunu biliyor. Başkalarıyla konuşmak zorunda kaldığı zaman nasıl konuşacağını öğrettim. Sokakta ona ‘Ahmet’ diye hitap ediyordum” diye konuştu.

Torununun zaman zaman annesini sorduğunu belirten Stief, “Ben de telefondan annesinin resimlerini, videolarını gösteriyordum. Nazar’a eninde sonunda annesine teslim edeceğini, annesiyle babası arasında tartışma yaşandığını ama sonunda annesine kavuşacağını söylüyordum” dedi.

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

Davada yargılanan yakınlarının suçsuz olduğunu savunan Stief, diğer sanıkların torununun yanında olduğunu bilmediğini iddia etti. Stief, “Yaptıklarımı suç olarak yapmadım. Vicdanen ne yapmam gerekiyorsa onu yaptım. Hatalı kararlar vermiş olabilirim. (...) Nazar’ı her şeyden korudum. Gelinim benimle hakaret içerikli değil de uyumlu konuşsaydı böyle olmazdı. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

İFADE VEREMEDEN REVİRE KALDIRILDI

Duruşmada tutuklu sanık Stief, ifade vermeden önce rahatsızlandığını belirterek “Ben iyi değilim. Kendimi kötü hissediyorum” dedi. İnfaz koruma memurları tarafından odadan çıkarılan Stief, revire kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı

“AYNI SUÇTAN YARGILANAMAZ”

Stief’in avukatı Enes Çetin, müvekkilinin daha önce torununu kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve dosyanın Yargıtay’da olduğunu belirterek müvekkilinin aynı suçtan yargılanamayacağını savundu. Çetin, “Ayrıca böyle bir suç da işlemedi. Beraatını ve tahliyesini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme, Alman annenin ifadesinin alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da 7 yıl kayıp kalan Nazar davası: Tutuklu babaanne duruşmada revire kaldırıldı - Son Dakika
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