Bursa Su Kolektifi, kaynak sularının kiraya verilmesini Valilik önünde protesto etti - Son Dakika
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Bursa Su Kolektifi, kaynak sularının kiraya verilmesini Valilik önünde protesto etti

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Bursa Su Kolektifi, kaynak sularının kiraya verilmesini Valilik önünde protesto etti
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Bursa Su Kolektifi, kaynak sularının kiraya verilmesini Valilik önünde protesto etti
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Bursa Su Kolektifi, 167 sayılı Kanun kapsamında İnegöl, Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa'daki kaynak sularının kullanım haklarının kiraya verilmesini Valilik önünde protesto etti. Bazı kaynak suları için ihale gelirinin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Haber: Zehra Değirmenci

(BURSA) - Bursa Su Kolektifi, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilecek ihalelerde İnegöl, Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki kaynak sularının kullanım haklarının kiraya verilmesini protesto etti.

Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanlara göre, 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamında İnegöl, Osmangazi, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki kaynak sularının kullanım hakları kiraya verilecek. Bazı kaynak suları için ihale gelirinin 1 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Bursa Su Kolektifi, kiralama kararını Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı binası önünde protesto etti.

Kolektif adına konuşan Selma Eren, Nilüfer Çayı'nda canlıların yaşayamacağı düzeyde kirliliğe izin verenlerin şimdi de kentin en temiz su kaynağı Uludağ'ın suyunu şirketler verdiğini söyledi.

Bursa'da geçen yıl kuraklık nedeniyle yaşanan su kesintilerini hatırlatan Eren, "Bursa tarihinde görülmeyen düzeyde susuzlugˆu geçen yıl yas¸adık. Sularımız kesildi, çes¸melerimiz akmadı, tarımsal sulamaya kısıtlamalar getirildi. Bunları sanki hiç yas¸amamıs¸ gibi su, s¸irketlerin talanına terk ediliyor" dedi.

Eren, 2026 yılında iklim krizinin dünyayı dehs¸et sıcaklık, susuzluk ve orman yangınları ile sarsarken büyük s¸ans eseri Anadolu cogˆrafyasının normal ve nemli iklimin etkisinde kaldığını belirterek, "Bu yıl da geçen yıl gibi kurak geçseydi yas¸ayacagˆımız trajedi çok büyük olacaktı. Bir yıl önce Bursa'da yas¸adıgˆımız kuraklıgˆın yarattıgˆı gelecek endis¸esi belleklerimizde tüm canlılıgˆıyla dururken, Bursa'nın en temiz su varlıkları hızla su s¸irketlerine teslim edilmek isteniyor" şeklinde konuştu.

"İHALEYİ ALAN ŞİRKET SUYU HUNHARCA KULLANACAK"

Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mart 2026'da yılda 1,5 milyon metreküp suyü Uludagˆ Su adlı s¸irkete devreden ÇED dosyası, Çevre Bakanlıgˆı onayı aldı. Buna kars¸ı dava açıldı. Ancak bu durum, bütün su ihaleleri için ÇED süreci is¸letilecek ve davalar açılabilecek anlamı tas¸ımıyor. ÇED Yönetmeligˆi'ne göre yalnızca 300 bin metreküp/yıl ve daha büyük projeler için ÇED süreci yürütülüyor. Su gibi canlılıgˆın temel varlıgˆını gasbedecek daha küçük projelerinde ÇED aranmıyor. Bu da ÇED Yönetmeligˆi'nin çevreyi korumaktan ne kadar uzak oldugˆunu açıkça gösterir.

Daha birkaç gün önce, 9 Kasım'da Yatırım I·zleme ve Koordinasyon Bas¸kanlıgˆı, Uludagˆ'ın toplam 1 milyon metreküp/yıl su varlıgˆını ihaleye çıkardı. Kestel, I·negöl, Osmangazi, Mustafakemalpas¸a'da toplam 21 kaynak, yılda 300 bin metreküp altında ihaleye konu edildigˆi için bunlara ÇED süreci is¸letilmeyecek. I·haleyi alan s¸irket suyu hunharca dogˆadan koparıp ticari amaçlarına alet edecek."

"AKP HÜKÜMETİ YARATTIĞI KRİZİ DEVLETİN ELİNDEKİLERİ SATARAK KAPATIYOR"

Eren, 25-26 Kasım tarihlerinde yapılması planlanan ihalelerdeki metreküp miktarının büyük bir yanılgıya neden olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Su hiçbir yerde yılın bütün zamanı aynı miktarda akmaz. Su varlıklarının debisi suyun en az oldugˆu agˆustos, eylül aylarında belirlenir. Özellikle kıs¸ ve bahar mevsiminde suyun debisi agˆustos ayında belirlenen miktarın birkaç kat üstündedir. Bu ihaleyle s¸irketler yılda birkaç milyon metreküp suya sahip olabileceklerdir.

Bununla birlikte ihalede tuhaf bir durum daha var. I·haleyi neden Yatırım I·zleme ve Koordinasyon Bas¸kanlıgˆı yapıyor? 2024 yerel seçimlerinden hemen önce dönemin AKP'li Bursa Büyüks¸ehir Belediyesi tarafından 110 bin metreküp/yıl debisine sahip 5 su kaynagˆının ihaleye çıkardıgˆını biliyoruz. Aldıgˆımız duyumlar çok çarpıcıydı. Kanun geregˆi su kaynaklarının yönetimi ve ihaleleri Büyüks¸ehir Belediyeleri tarafından yapılır. 2024 seçimlerinde is¸ bas¸ına gelen Bozbey yönetiminin, su s¸irketlerinin satıs¸larıyla belediyeye bildirdikleri su kullanım miktarı arasında büyük farklar oldugˆunun anlas¸ılması üzerine s¸irketlere yönelik giris¸imde bulundugˆu ögˆrendik. Bu giris¸imin hemen ertesinde Yatırım I·zleme ve Koordinasyon Bas¸kanlıgˆı, Bursa Büyüks¸ehir Belediyesi'nin yasal yetkisine aldırmadan su s¸irketlerinin denetim ve ihale yetkisini devraldıgˆı ve belediyenin de buna kars¸ı dava açtıgˆı dogˆru mudur? Dogˆruysa aldıgˆımız bu duyumlar, AKP hükümetinin s¸irketlerin aykırılıklarının engellemek yerine göz yumdugˆunu göstermesi bakımından büyük önem tas¸ımaktadır.

Aydın Bozdogˆan'da benzer ihaleyi Danıs¸tay'ın iptal ettigˆi bilinmektedir. I·hale dosyalarından toplam 1 milyon metreküp/yıl ihaleye kars¸ılıgˆında s¸irketlerden istenen tahmini bedellerin toplamının 337 milyon 860 bin lira oldugˆu hesaplanıyor. Bu da AKP hükümetinin yarattıgˆı ekonomik krizi haraç mezat devletin elinde ne varsa satarak kapattıgˆını gözler önüne sermektedir."

"ŞİRKETLER SUYU VATANDAŞTAN DAHA UCUZ ALACAK"

Ferhan Küçük ise hesaplarına göre BUSKI·'nin en uygun 1 kademe tarifesinde suyun metreküpünün halka 42 liraya, s¸irketlere ise 34 kurus¸a satılacagˆını savunarak, şunları kaydetti:

"Üstelik bu tutar s¸irketin bir yılda sahip olacagˆı resmi su miktarı üzerinden degˆil de ihale süreleri olan 5-7 yıla bölünerek hesaplandıgˆında suyun metreküpü 5 ile 7 kurus¸a ihale edilecegˆi hesaplanmaktadır. I·hale süresi de yanıltıcı olmasın. Biz su tahsislerinin sürekli yenilendigˆini, s¸irketlerin suyu almaya devam ettiklerini ve hatta aynı bölgede yeni tahsisler, ihaleler yapıldıgˆını biliyoruz. I·hale dosyalarına göre ilçelere göre yılda toplam I·negöl'de 350 bin, Kestel'de 315 bin, Osmangazi'de 220 bin, Mustafakemalpas¸a'da 94 bin metreküp kaynak suyu ihale edilmek isteniyor.

Yüksek rakımlardan alınan bu sular alt rakımlarda dereleri, yeraltı suyunu olus¸turan sulardır. Bu ihaleyle içme suyu barajları ve sulama göletlerinde su varlıklarımızı kurutarak tarımı kıtlıgˆa, halkı açlıgˆa sürükleyecektir. Bursa'nın sahip oldugˆu 18 OSB'ye aldırmadan ve kars¸ı çıkmamıza ragˆmen Nilüfer Badırga'da, Kestel Sogˆuksu'da ve Yenis¸ehir'de yeni OSB'ler planlanmakta ve ins¸a edilmektedir. Bursa ovası binlerce kaçak sanayi ticari tesislerle yagˆmalanmasına göz yumulmaktadır. Bunlar biz istemesek de Bursa nüfusunu hızla 5-10 milyona çıkarma potansiyeline sahiptir. Bu yıl bir yıl önceki gibi kurak geçseydi çes¸melerimizden uzun süre su akmayacak ve belki de su tankerlerle halka dagˆıtılmak zorunda kalacaktı. I·nsan kaynaklı iklim krizinin derinles¸ecegˆini, susuzluk, kuraklık ve açlıgˆa sürükleyebilecegˆini hepimiz tahmin ediyoruz. Tüm bu gerçekler göz önündeyken su varlıklarımızı s¸irketlere ihale etmek Bursa halkına ihanet olacaktır. Yatırım I·zleme ve Koordinasyon Bas¸kanlıgˆı, açtıgˆı su ihalelerini derhal iptal etmelidir. Halen Uludagˆ suyunu pazarlayan su s¸irketlerinin kaynakları kapatılarak su kendi dogˆallıgˆına bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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