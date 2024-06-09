Çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimleri için sandık başına gitti

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Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandık başına gitti.

Bursa'da yaşayan çifte vatandaşlar ilde kurulan 41 sandıkta saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğunun önüne gelen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan, Bulgaristan'da 2 yıl içinde 6'ncı parlamento seçiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Seçimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirten Balkan, "Bugün üniversite imtihanları olduğu için yoğunluk bir önceki seçimlere göre biraz daha geriden gidiyor ama insanların katılımı muhtemelen öğleden sonra daha yoğun olacak. Seçim bölgelerini geziyoruz. Çifte vatandaşlarımız hiç beklemeden rahatlıkla oy kullanabiliyorlar. 20.00'ye kadar sürecek oy verme işlemi." dedi.

Çifte vatandaşların geniş katılımıyla güzel bir seçim olmasını ümit ettiklerini vurgulayan Balkan, "Seçim, Bulgaristan Türkleri ve Bulgaristan Devleti için hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Orhangazi ilçesinde de Tuna İlkokulu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, oylarını kullanmaya başladı.

Eskişehir

Eskişehir'de de Çankaya Mahallesi'ndeki Plevne Özel İdare Ortaokulunda, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Teğmen Subutay Alkan Ortaokulu ile Ali Olcay İlkokulunda birer sandık kuruldu.

Oy kullanmak için Plevne Özel İdare Ortaokuluna gelen vatandaşlar, burada kurulan bir sandıkta oy kullanıyor. Elektronik ortamda yapılan seçimlerde, seçmenler kimlik belgesiyle oy verebiliyor.

Eskişehir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Habibe Aydın, gazetecilere, oy verme işleminin sabahın erken saatlerinde başladığını belirtti.

Eskişehir'de 4 bin kadar çifte vatandaşın yaşadığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 166 sandık kuruldu. Eskişehir'de de 3 sandığımız var. Tabii bu seçimleri oldukça önemsiyoruz çünkü Bulgaristan'daki kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Türkiye'den destekle onlara yön vermek istiyoruz."

Aydın, AP seçimlerinde Türkiye'den kullanılacak oyların önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Çanakkale

Çanakkale merkezdeki Cumhuriyet İlkokulu ile Gökçeada ilçesindeki Uğurlu İlkokulu'nda birer sandık kuruldu.

Cumhuriyet İlkokulu'na gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Çanakkale Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Ahmet Uslu, resmi kayıtlara göre Çanakkale'de 900'e yakın oy kullanma hakkı olan seçmenin yaşadığını söyledi.

Önceki seçimlerde 500 seçmenin sandığa gittiğini belirten Uslu, "Hedefimiz 500'e yakın oy kullanılmasını sağlamak ama altı ayda bir seçim yapıldığı için insanlarda bir bıkkınlık oldu. Seçimle bu işin çözümlenmeyeceği düşüncesiyle özellikle Türk kardeşlerimiz sandığa gitmiyor. Dernek olarak seçmenlerin sandığa gitmeleri için tek tek telefonla sandığa davet ettik." dedi.

Seçim konusunda Çanakkale'de konsolosluğun partneri olduklarını aktaran Uslu, bütün işlemlerin derneğin gözetiminde yapıldığını belirtti.

Yalova

Yalova'da Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu'na gelen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin ardından sandıklara giderek oy kullandı.

Yalova Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde Gazi Osman Paşa İlköğretim Okuluna iki, Çiftlikköy ilçesindeki 500 Evler Mahallesi ile Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesindeki dernek binasına birer sandık kurulduğunu ifade etti.

Çifte vatandaşlığı bulunan kişilerin rahatlıkla oylarını kullanabilmesi için gerekli tüm çalışmanın yapıldığını ve akşam 20.00'ye kadar sandıklarda oy kullanılabileceğini bildiren Özgür, şöyle konuştu:

"Herkesi bugün sandığa davet ediyorum. Geleceğinle geçmişini aydınlatmak için, ata topraklarındaki bağları koparmamak adına, oradaki akrabalarımıza destek olmak adına bugün lütfen sandığa gelerek oyunuzu kullanın. Demokrasilerde oyunu kullanırsan hak talep edebilirsin. Bir oy demeyin. Bir oy Bulgaristan Türklerinin kaderini değiştirebilir."

Kütahya

Kütahya'da çifte vatandaşlar, Çinigaz Doğalgaz Sevin Akdoğan İlkokulu'nda oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemi öncesi görevliler vatandaşların kimlik belgelerini kontrol etti. 1989'da zorunlu göçle Kütahya'ya yerleşen çifte vatandaş ve sandık kurulu başkanı İsmail Molla, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek nesiller için sandık başına gitmenin önemli olduğunu belirtti.

Bu bilinçle Kütahya'daki çifte vatandaşlar olarak oylarını kullandıklarını dile getiren Molla, "Geçmişin, atalarımızın aziz hatırasına ve gelecek nesillerimizin güzel geleceklerine sahip çıkmak için bugün hep birlikte sandıktayız. Bu süreçte bize destek olan Kütahya Valimize ve diğer kurumlara teşekkür ederiz. Seçimler hepimize hayırlı olsun." dedi.

Balıkesir

Balıkesir'de Yunus Emre Ortaokulu, Bandırma Bilim Sanat Merkezi ve Ayvalık Halk Eğitim Merkezi'nde birer sandık kuruldu.

Yunus Emre Ortaokuluna gelen seçmenler, görevliler tarafından yapılan liste ve kimlik kontrolünün ardından oylarını kullandı.

Balıkesir Balkan Göçmenleri Kültür, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Akpınar, Balıkesir'de 500'e yakın kişinin oy kullanacağını belirtti.

Bilecik

Kentteki Malhun Hatun İlkokuluna gelen seçmenler, kurulan sandıkta oy kullanmaya başladı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Bilecik Bulgaristan Göçmenleri Koordinatörü Orhan Şenkurt, AA muhabirine, seçimlerin oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileğinde bulunarak, "Bulgaristan genel seçimi ve Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Bilecik'te yaşayan çifte vatandaşlarımız oy kullanıyorlar. Oy kullanma işlemine vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Bilecik ve ilçeler olmak üzere 300 seçmenimiz bulunuyor." dedi.