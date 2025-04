Çanakkale\'de 57\'nci Alay\'a Vefa Yürüyüşü (3)

KAPANIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'ndeki törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, öğrenciler ve izciler katıldı. Tören, Bakan Koçoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Az önce Conkbayırı'ndaydık. 57. Alay Vefa Yürüyüşümüzü tamamladık. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bu Vefa Yürüyüşü'ne katılmak için koşup gelen tüm gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın selamlarını getirdim. Kendisi burada olamasa da gönlü burada, sizlerle. Sizler, bugün burada, Çanakkale'de attığınız her adımda; yalnızca geçmişin izlerini değil, yarınlara ışık tutan bir yürüyüşün izzetini de taşıyorsunuz. Tıpkı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında bilgiyle, emekle, başarıyla dalgalandıran nice gencimiz gibi; sizler de bu milletin onurunu, inancını ve umudunu yüreklerinizde taşıyarak yürüyorsunuz. Bir asır geçse de destan yazanların izinden yola çıkma iradeniz ve o ruhu hissetme arzunuz her şeyden kıymetli" dedi.

'ASLA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER'

Şehitler Abidesi'nin huzurunda olduklarını söyleyen Koçoğlu, "Çanakkale; kahramanlığın, fedakarlığın ve imanın tarih kitaplarına sığmadığı bir destandır. Bu topraklar metrekareye 6 bin merminin düştüğü, Onbeşlilerin fedakarlıklarının tarihe mühür vurduğu topraklardır. Bu toprağın altında olanlar, üstündekilerin yarınlarını kurtarmıştır. Her birinin ruhu için fatihalarımızı, dualarımızı okuyoruz. Rabbimiz makamlarını ali eylesin. Ruhları şad olsun. Çanakkale ruhu, milletimizin kalbine kazınmış, asırlar geçse bile sönmeyen bir ateştir. O ateş ki bizi millet yapan ortak ruhun, ortak duygunun, ortak idealin kaynağıdır. Bu topraklar için şehadete koşanlar; istiklal ve istikbal için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş kahramanlardır. ve onlar, asla geri dönmeyi düşünmediler. Gelecek nesiller için bizim için bugün burada bulunan sizler için yarınlarımızı kurtarmak adına büyük bedeller ödemişlerdir. Bu topraklarda yazılan destan, sadece kendi tarihimizin değil, dünya tarihinin de akışını değiştirmiş, emperyalist güçlere 'Dur' demiştir. Çanakkale sadece bir savaş değildir. Çanakkale; bir duruşun, bir direnişin, dünyaya verilmiş eşsiz bir insanlık dersinin adıdır. Bu topraklarda can veren şehitlerimiz, bizlere ağır ama bir o kadar onurlu bir emanet bırakmıştır. Bu emanet, ayaklarımızı sağlam bastığımız bu vatandır. Bu emanet, bugün her birinizin elinde dalgalanan rengini şehitlerimizin asil kanından alan ay yıldızlı bayrağımızdır. Bugün, Türkiye'mizde 86 milyon huzur içinde yaşıyorsak, bunu Çanakkale'de toprağa düşmüş o genç, cesur, yiğit şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlere seslenen Koçoğlu, "Sizler, bugünün Onbeşlileri, Seyit Onbaşıları, Yahya Çavuşları, Nene Hatunları ve Ömer Halisdemirlerisiniz. Onların süngüyle yükselttiği bu abideyi, bizler bugün kalemimizle, hayallerimizle, düşüncelerimizle ve büyük hedeflerimizle daha da yüceltmeliyiz. Çünkü bugünün mücadelesi; bilgiyle, fikirle ve iradeyle veriliyor. ve bu mücadele, kalemin rehberliğinde, bilimin ışığında ve kararlılıkla kazanılıyor. Biliyoruz ki sizler, tam da bu şuurla yürüyorsunuz. ve yalnızca geleceğe dair bir umut değil, aynı zamanda bizlere ilham veren, sorumluluklarımızı hatırlatan bir çağrı taşıyorsunuz. Çünkü sizin sözlerinizle, hayallerinizle, hedeflerinizle ve alın terinizle yükselen bir Türkiye, hiçbir fırtınada sarsılmaz, hiçbir mücadelede geri durmaz. Çanakkale'de verdiğimiz mücadele, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Çanakkale, İstiklal Harbi'mizin ilk kıvılcımıdır. Buradaki mücadeleden aldığımız güçle, tarih sahnesindeki yürüyüşümüzü sürdürdük. Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden cumhuriyetin kuruluşuna uzanan şanlı yolculuğumuzu unutmayacağız. Bu bilinçle gençlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'GÖKYÜZÜNE İMZASINI ATAN BİR TÜRKİYE VAR'

Önemli çalışmalar imza attıklarını dile getiren Koçoğlu, "Türkiye bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de söz sahibi, karar süreçlerinde belirleyici bir güç haline gelmiştir. Savunmadan teknolojiye, ulaşımdan uzaya, spora uzanan geniş bir atılım zinciriyle; Kendi savaş gemisini tasarlayan, yerli otomobilini üreten, İHA ve SİHA'larıyla gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye var artık. Dünya şampiyonalarında, pek çok branşta başarılar elde eden Türkiye var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; tam bağımsızlığı, kararlı iradesi ve büyük hedefleriyle 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa eden bir Türkiye yükseliyor. İşte bu noktada bugün buraya ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz de şehitlerimizin yolunda yürüyerek milli birlik ve kardeşliğimizin gücünü bir kez daha göstermiştir. Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi, milli ruhu kuşanması ve ecdada layık bir duruş sergilemesi adına önemli çalışmalara imza atıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'KÖKÜ SAĞLAM OLMAYAN AĞAÇ EN UFAK RÜZGARDA DEVRİLİR'

Koçoğlu, şöyle devam etti: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası, 30 Ağustos'u kapsayan Dumlupınar'dan Zafertepe'ye Gençlik Şühedanın İzinde Programı, İnebolu- Ankara arasını kapsayan bir hat üzerinde gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl başarıyla gerçekleştiriliyor. Her daim kökümüz mazide, gözümüz atide olacak. Kökü sağlam olmayan ağaç en ufak rüzgarda devrilir. Geçmişimizle bağımız her daim sağlam olacak. Millet olma bilincimizi diri tuttuğumuz müddetçe, bu topraklarda daima şehitlerimizin ruhu yaşayacaktır. Onların emanetlerine sahip çıktığımız müddetçe de bu bayrak, bu vatan sonsuza kadar var olacaktır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın kaleminden dökülen dizelerde olduğu gibi 'Ey şehitler tepesi, andımız olsun, bu gömülen şehitler üstüne. Seni elden çıkarmayacağız, kıyamete dek, düşmedikçe birer birer üstüne.' Aziz vatanımızı ilelebet var olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve vatan müdafaasında canlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve sonsuz bir saygıyla anıyoruz. Yolumuz açık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." Daha sonra Koçoğlu, gençlerle şehitliklere karanfil bıraktı.

SOLOTÜRK ŞEHİTLER ABİDESİ SEMALARINDA

Etkinlikler kapsamında Şehitler Abidesi semalarında SOLOTÜRK gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Şehitler Abidesi ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,