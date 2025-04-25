Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3) - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3)

Çanakkale\'de 57\'nci Alay\'a Vefa Yürüyüşü (3)

KAPANIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİÇanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi.

25.04.2025 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAPANIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çanakkale'de 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü kapanış töreni gerçekleştirildi. Şehitler Abidesi'ndeki törene; Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, öğrenciler ve izciler katıldı. Tören, Bakan Koçoğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, "Az önce Conkbayırı'ndaydık. 57. Alay Vefa Yürüyüşümüzü tamamladık. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bu Vefa Yürüyüşü'ne katılmak için koşup gelen tüm gençlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Sizlere Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın selamlarını getirdim. Kendisi burada olamasa da gönlü burada, sizlerle. Sizler, bugün burada, Çanakkale'de attığınız her adımda; yalnızca geçmişin izlerini değil, yarınlara ışık tutan bir yürüyüşün izzetini de taşıyorsunuz. Tıpkı bayrağımızı dünyanın dört bir yanında bilgiyle, emekle, başarıyla dalgalandıran nice gencimiz gibi; sizler de bu milletin onurunu, inancını ve umudunu yüreklerinizde taşıyarak yürüyorsunuz. Bir asır geçse de destan yazanların izinden yola çıkma iradeniz ve o ruhu hissetme arzunuz her şeyden kıymetli" dedi.

'ASLA GERİ DÖNMEYİ DÜŞÜNMEDİLER'

Şehitler Abidesi'nin huzurunda olduklarını söyleyen Koçoğlu, "Çanakkale; kahramanlığın, fedakarlığın ve imanın tarih kitaplarına sığmadığı bir destandır. Bu topraklar metrekareye 6 bin merminin düştüğü, Onbeşlilerin fedakarlıklarının tarihe mühür vurduğu topraklardır. Bu toprağın altında olanlar, üstündekilerin yarınlarını kurtarmıştır. Her birinin ruhu için fatihalarımızı, dualarımızı okuyoruz. Rabbimiz makamlarını ali eylesin. Ruhları şad olsun. Çanakkale ruhu, milletimizin kalbine kazınmış, asırlar geçse bile sönmeyen bir ateştir. O ateş ki bizi millet yapan ortak ruhun, ortak duygunun, ortak idealin kaynağıdır. Bu topraklar için şehadete koşanlar; istiklal ve istikbal için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş kahramanlardır. ve onlar, asla geri dönmeyi düşünmediler. Gelecek nesiller için bizim için bugün burada bulunan sizler için yarınlarımızı kurtarmak adına büyük bedeller ödemişlerdir. Bu topraklarda yazılan destan, sadece kendi tarihimizin değil, dünya tarihinin de akışını değiştirmiş, emperyalist güçlere 'Dur' demiştir. Çanakkale sadece bir savaş değildir. Çanakkale; bir duruşun, bir direnişin, dünyaya verilmiş eşsiz bir insanlık dersinin adıdır. Bu topraklarda can veren şehitlerimiz, bizlere ağır ama bir o kadar onurlu bir emanet bırakmıştır. Bu emanet, ayaklarımızı sağlam bastığımız bu vatandır. Bu emanet, bugün her birinizin elinde dalgalanan rengini şehitlerimizin asil kanından alan ay yıldızlı bayrağımızdır. Bugün, Türkiye'mizde 86 milyon huzur içinde yaşıyorsak, bunu Çanakkale'de toprağa düşmüş o genç, cesur, yiğit şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Gençlere seslenen Koçoğlu, "Sizler, bugünün Onbeşlileri, Seyit Onbaşıları, Yahya Çavuşları, Nene Hatunları ve Ömer Halisdemirlerisiniz. Onların süngüyle yükselttiği bu abideyi, bizler bugün kalemimizle, hayallerimizle, düşüncelerimizle ve büyük hedeflerimizle daha da yüceltmeliyiz. Çünkü bugünün mücadelesi; bilgiyle, fikirle ve iradeyle veriliyor. ve bu mücadele, kalemin rehberliğinde, bilimin ışığında ve kararlılıkla kazanılıyor. Biliyoruz ki sizler, tam da bu şuurla yürüyorsunuz. ve yalnızca geleceğe dair bir umut değil, aynı zamanda bizlere ilham veren, sorumluluklarımızı hatırlatan bir çağrı taşıyorsunuz. Çünkü sizin sözlerinizle, hayallerinizle, hedeflerinizle ve alın terinizle yükselen bir Türkiye, hiçbir fırtınada sarsılmaz, hiçbir mücadelede geri durmaz. Çanakkale'de verdiğimiz mücadele, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Çanakkale, İstiklal Harbi'mizin ilk kıvılcımıdır. Buradaki mücadeleden aldığımız güçle, tarih sahnesindeki yürüyüşümüzü sürdürdük. Malazgirt'ten Söğüt'e, İstanbul'un fethinden cumhuriyetin kuruluşuna uzanan şanlı yolculuğumuzu unutmayacağız. Bu bilinçle gençlerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'GÖKYÜZÜNE İMZASINI ATAN BİR TÜRKİYE VAR'

Önemli çalışmalar imza attıklarını dile getiren Koçoğlu, "Türkiye bugün, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yalnızca bölgesinde değil, küresel ölçekte de söz sahibi, karar süreçlerinde belirleyici bir güç haline gelmiştir. Savunmadan teknolojiye, ulaşımdan uzaya, spora uzanan geniş bir atılım zinciriyle; Kendi savaş gemisini tasarlayan, yerli otomobilini üreten, İHA ve SİHA'larıyla gökyüzüne imzasını atan bir Türkiye var artık. Dünya şampiyonalarında, pek çok branşta başarılar elde eden Türkiye var. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; tam bağımsızlığı, kararlı iradesi ve büyük hedefleriyle 'Türkiye Yüzyılı'nı adım adım inşa eden bir Türkiye yükseliyor. İşte bu noktada bugün buraya ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerimiz de şehitlerimizin yolunda yürüyerek milli birlik ve kardeşliğimizin gücünü bir kez daha göstermiştir. Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın öncülüğünde gençlerimizin tarih bilinciyle yetişmesi, milli ruhu kuşanması ve ecdada layık bir duruş sergilemesi adına önemli çalışmalara imza atıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'KÖKÜ SAĞLAM OLMAYAN AĞAÇ EN UFAK RÜZGARDA DEVRİLİR'

Koçoğlu, şöyle devam etti: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası, 30 Ağustos'u kapsayan Dumlupınar'dan Zafertepe'ye Gençlik Şühedanın İzinde Programı, İnebolu- Ankara arasını kapsayan bir hat üzerinde gerçekleştirilen Atatürk ve İstiklal Yolu Programı, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından her yıl başarıyla gerçekleştiriliyor. Her daim kökümüz mazide, gözümüz atide olacak. Kökü sağlam olmayan ağaç en ufak rüzgarda devrilir. Geçmişimizle bağımız her daim sağlam olacak. Millet olma bilincimizi diri tuttuğumuz müddetçe, bu topraklarda daima şehitlerimizin ruhu yaşayacaktır. Onların emanetlerine sahip çıktığımız müddetçe de bu bayrak, bu vatan sonsuza kadar var olacaktır. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın kaleminden dökülen dizelerde olduğu gibi 'Ey şehitler tepesi, andımız olsun, bu gömülen şehitler üstüne. Seni elden çıkarmayacağız, kıyamete dek, düşmedikçe birer birer üstüne.' Aziz vatanımızı ilelebet var olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale'de ve vatan müdafaasında canlarını ortaya koymuş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve sonsuz bir saygıyla anıyoruz. Yolumuz açık, birlik ve beraberliğimiz daim olsun." Daha sonra Koçoğlu, gençlerle şehitliklere karanfil bıraktı.

SOLOTÜRK ŞEHİTLER ABİDESİ SEMALARINDA

Etkinlikler kapsamında Şehitler Abidesi semalarında SOLOTÜRK gösterisi düzenlendi. Vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla bu anları ölümsüzleştirdi. Şehitler Abidesi ve Çanakkale Boğazı semalarındaki SOLOTÜRK uçuşu sırasında ortaya güzel görüntüler çıktı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Çanakkale, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi Deprem sırasında yerlerinden kıpırdamayan 3 ihtiyar kaçanları izledi
Şara’dan Türkiye ve Rusya’ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz Şara'dan Türkiye ve Rusya'ya kritik mesaj: Yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz
İzmir ’yaz geldi’ derken beyaza büründü İzmir 'yaz geldi' derken beyaza büründü
Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize ’Opara bebeğe müdahale yapmayın’ dediler Yenidoğan davasında tanıklar konuştu: Bize 'Opara bebeğe müdahale yapmayın' dediler
Tuzla’da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
Ongun’un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Ongun'un avukatları Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Filenin Sultanları’nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın 2025 Miletler Ligi geniş kadrosu belli oldu
Başkan görevi bırakıyor 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir Başkan görevi bırakıyor! 111 yıllık köklü kulüp sahipsiz kalabilir
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki patlama anı kamerada Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlama anı kamerada
Macron’dan Putin’e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var... Macron'dan Putin'e Ukrayna resti: Yapmamız gereken tek bir şey var...

14:27 Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
14:09 Sırrı Süreyya Önder’den günler sonra haber var Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
13:58 Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
12:51 Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu Vatandaş, elektrik faturasındaki detaya isyan etti: Neyin indirimi bu?
12:20 Rusya’nın kalbinde patlama Üst düzey yetkili hayatını kaybetti Rusya'nın kalbinde patlama! Üst düzey yetkili hayatını kaybetti
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
20:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
20:03 Tüm ülke bu adamı konuşuyor Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı Tüm ülke bu adamı konuşuyor! Arazisinde 150 tondan fazla altın çıktı
19:42 Türkiye’den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Türkiye'den 1915 provokasyonlarına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur
19:27 IMF’den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor IMF'den Suriye hazırlığı: Dünya ekonomisine entegre edilmesi planlanılıyor
19:08 Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı Depremi unutup birbirleriyle kavga ettiler: 4 yaralı
19:07 Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’a rakip çıktı 2 gün sonra adaylığını açıklayacak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'a rakip çıktı! 2 gün sonra adaylığını açıklayacak
19:02 Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 15:13:04. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de 57'nci Alay'a Vefa Yürüyüşü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.