18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi - Son Dakika
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri Düzenlendi

Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kocaeli ve Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Vali, belediye başkanı, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar törenlere katıldı. Törenlerde çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, askeri atışlar ve dua gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

18.03.2024 14:19
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Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Kocaeli ve Bolu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sakarya Şehitliği'ndeki törene, Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, gaziler, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende Vali Karadeniz, Yüce, Baş ve Çolak tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından askerler saygı atışı yaptı, İstiklal Marşı okundu.

Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Karadeniz, büyük ve eşsiz zaferin gururunu yaşatan şehitleri unutmadan, milli birlik ve beraberliğin ehemmiyetini kavrayarak, gelecek nesillere vatan ve bayrak bilincini aşılamayı borç bilmeleri gerektiğini söyledi.

Çanakkale'nin tarihe kanla yazılan destan olduğunu anlatan Karadeniz, "Bu hissiyatla Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü gönülden kutluyor, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakların bize vatan olmasını sağlayan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, emsalsiz fedakarlıkların tüm neslimize ve gelecek nesillerimize örnek olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı.

Düzce

Düzce'de Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumlarıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Şehitlik Anı Defteri'ni imzalayan Vali Selçuk Aslan, zaferin 109. yıl dönümünün onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirerek, vatan için her bir cephede düşmanla çarpışarak canını feda eden şehitlere rahmet diledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla son bulan programın sonunda şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Törene, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Belediye Başkan Vekili Hudaver Gösterişli, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şube Başkanı Abdullah Markuş, kurum amirleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törende, Valilik, Belediye ve Şehit Aileleri Derneğinin çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, anı defterini imzaladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, konuşmasında, "Şehitlik kavramı sadece vatan toprağı üzerindeki sınırlarla değil, aynı zamanda bir milletin onur, haysiyet ve değerleriyle özdeşleşmiş bir anlam taşır. 18 Mart, Türk milletinin bağımsızlık azmiyle dolup taştığı, vatan topraklarına göz diken düşmanlara karşı gösterilen eşsiz bir direnişin simgesidir." diye konuştu.

Törene, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi partilerin il başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Karabük

Karabük'te 5000 Evler Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Rafet Vergili ile şehit ve gazi dernekleri temsilcileri tarafından Şehitlik Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programda Askeri Tören Mangası tarafından saygı atışı yapıldı. Daha sonra 100. Yıl Kültür Merkezi'ndeki programda oratoryo sunuldu.

Öğrenciler, Şerife Bacı, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, şehit Ömer Halisdemir, şehit Fethi Sekin, şehit Eren Bülbül ve şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın canlandırmalarını yaptılar.

Kocaeli

Kocaeli Valiliği tarafından Bağçeşme Şehitliği'nde çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanlığı adına Yüzbaşı Fatih Pekdemir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının akabinde Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Çanakkale" adlı şiir okundu.

Anı defterini imzalayan Vali Seddar Yavuz, tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla yad ederek, "Çanakkale, askerine, taarruzu değil, ölmeyi emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra onların yanında omuz omuza mücadele veren ninelerimizin, analarımızın, topyekun vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, taktik ve dehanın zaferidir." ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da defteri imzaladı.

Programın devamında Vali Yavuz ve protokol üyeleri tarafından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından dua edildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, CHP Kocaeli milletvekilleri Mühip Kanko ve Harun Özgür Yıldızlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, şehit ve gazi dernek başkanları, şehit aileleri, gaziler ile yakınları katıldı.

Bolu

Bolu Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene, Vali Erkan Kılıç, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgün, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, daire müdürleri, STK'lar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Askeri personel tarafından günün anlam ve önemini ifade eden konuşmaların ardından Vali Kılıç Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından Kur'an-ı Kerim kerim okundu, dualar yapıldı. Vali Kılıç ve protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Yeniçağa ilçesinde de Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapılan törene Kaymakam Mehmet Kaan Kini, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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