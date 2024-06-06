Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü - Son Dakika
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Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

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İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen özel bir okula ait mezuniyet töreninde sahnedeki dev led ekran öğrencilerin üzerine düştü. Olayda 6 kişi yaralanırken okul sahibi de gözaltına alındı.

06.06.2024 22:49  Güncelleme: 23:26
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İstanbul Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, özel bir okulun mezuniyet töreninde sahnede bulunan dev led ekran, öğrencilerin üzerine düştü. Kazada, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda meydana geldi. İddiaya göre; ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreni sonunda, sahnedeki fotoğraf çekimi sırasında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin üzerine dev led ekran düştü. Olayda 6 kişi yaralandı.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı. Bir okul müdür ve öğretmen de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

O ANLAR KAMERADA

Dev led ekranın devrildiği sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, led ekran düşerken sahnedekilerin tutmaya çalıştığı görülüyor. Yaralıların yerde yatarken, sahnedekilerin yardım etmeye çalışıyor.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Olay esnasında salonda bulunan velilerden Oya Kayaalp, mezuniyet ve yıl sonu gösterisinin ardından çocukların sahneye çıktığını söyledi. Öğrenciler öğretmenleriyle fotoğraf çektirirken kendisinin de sahnede olduğunu kaydeden Kayaalp, "O sırada sahnenin eğildiğini gördüm, çocuklar ve veliler geri çekildiler. Bir veli ekranın altında kaldı, bacağından yaralandı. Onun çocuğu yerdeydi, aldım ve onu uzaklaştırdım." diye konuştu.

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü

Kayaalp, kazanın ardından okul müdürü ile veliler arasında tartışma yaşandığını söyledi. Olay nedeniyle herkesin şoke olduğunu belirten Kayaalp, "Çocuklar mezuniyet törenlerinde böyle bir şey yaşadılar. Öğrencileri çıkışta gördüm, ufak tefek yaralanmaları vardı. Bir çocuğun söylediğine göre, çocuklar hala sahnedeyken arkadaki ekranları sökmeye başlamışlar.' ifadelerini kullandı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Şişli\'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü
Kaynak: DHA

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul, Şişli, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de mezuniyet töreninde dev ekran öğrencilerin üzerine düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Emrullah null: şimdi o çocukların yaşadığı tranwa ne olacak okul müdürünu göz altına alsan ne fayda o platformu okul müdürleri mi koydu oraya o organizasyonu hazırlayan sorumluları göz altına almak lazım yeterli tetbirler alınmadı die.. 26 3 Yanıtla
  • kuzeyli baba: Jose Morinhoooo geldi sıra aziz başkan da inşallah 2 20 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: insan hayatının en ucuz olduğu ülkeler arasındayız normal 16 6 Yanıtla
  • saglam iletş: burası büyük şehrin sorumluluk alanında değil mi Eko istifa 6 7 Yanıtla
  • Emre Bey: Geçmiş olsun. 9 1 Yanıtla
  • Muhammed Kalkan: Normalde bakanlık yasakladı diye biliyorum mezuniyet kutlamalarını çok geçmiş olsun herkese sorumluları cezayı hak ediyor. 6 0 Yanıtla
  • Alper Turken: Ya nasıl bir organizasyonsuzluktur bu durum. işinin ciddiye alan bir insan yok mu? insan hayatı bukadar ucuz mu? Geçmiş olsun 5 0 Yanıtla
  • Yunus KANAT: Geçmiş Olsun Umarım Can Kaybı Yoktur. 4 0 Yanıtla
  • Safak Dasdemir: Cocuklarin en guzel gununde boyle bir facia bu konuda da kimseye kaptirmadik sorumsuzluk diz boyu nasil bir ulke bu ulke hicmi birseyimiz duzgun olmaz 2 1 Yanıtla

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