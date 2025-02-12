Cevdet Yılmaz: Kentsel Dönüşüm Zorunludur - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz: Kentsel Dönüşüm Zorunludur

Cevdet Yılmaz: Kentsel Dönüşüm Zorunludur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem riskiyle mücadelede kentsel dönüşümün hayati bir gereklilik olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluş kutlamalarında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde riskli alanların tespit edilip dönüşüm sürecine girilmesi gerektiğini ifade etti.

12.02.2025 13:18  Güncelleme: 14:09
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, deprem yaşanmadan önce riskli alanların tespit edilip dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Krizi yönetmek istemiyorsak riskleri yönetmek durumundayız. Burada da en önemli mesele kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm hayati bir meseledir. Bir tercih konusu değildir bir zorunluluktur" dedi.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlamaları Trabzon Caddesi'nde yapıldı. Tören, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in askeri araç üzerinde halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türk bayrağına İstiklal Madalyası'nı taktı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan'ın dua ettirmesinin ardından Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaptıkları konuşmada 105 yıl önce Kahramanmaraşlıların düşmana karşı destan yazdığını söyledi.

'DEPREM BÖLGEMİZE 2 YILDA 2,6 TRİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da katıldığı törende kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraşlıların Fransızlara karşı verdiği mücadele sonunda destan yazdığını ve düşmana karşı gösterilen bu direnişin tüm Anadolu'ya bağımsızlık yolunda ilham kaynağı olduğunu söyledi. 12 Şubat'ta işgale karşı boyun eğmeyen ve özgürlüğünü kendi elleriyle kazanan bir şehir olarak tarihe geçen Kahramanmaraş'ın 6 Şubat 2023'te deprem felaketiyle bir kez daha sınandığını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"2 yıldır aralıksız süren inşa ve ihya çalışmalarımızın meyvelerini teslim edilen konut ve iş yerleriyle yapılan yollar ve köprülerle inşa edilen okullar ve hastanelerle ve birçok hizmetle teşvikle, destekle sürdürüyoruz. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon Türk Lirası'nı aşan miktarda yatırım yaptık. Bu yıl 2025 yılında da yine deprem bölgemize 584 milyar liralık kaynak tahsis etti. Dile kolay, bu yılı da sayarsanız 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı sadece merkezi idare bütçemizden deprem için harcamış olacağız. Belediyelerin harcamaları, diğer harcamaları saymıyorum. Dünyanın şu anda en büyük şantiyesi deprem bölgemizde. Binlerce şantiyede 200 bine yakın çalışanla bu ihya ve inşa faaliyetlerini sürdürüyoruz."

'KENTSEL DÖNÜŞÜM TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUKTUR'

Geçen ylı Türkiye'de nüfusu en fazla artan 2'nci vilayetin Kahramanmaraş olduğunu, şehirde sürdürülen ihya ve inşa faaliyetleri tamamlandığında Kahramanmaraş'ın nüfusunun deprem öncesinden de daha yüksek bir seviyeye çıkacağını belirten Cevdet Yılmaz, son günlerde Ege'de peş peşe depremlerin meydana geldiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

"Son günlerde Ege'de özellikle Yunanistan açıklarında meydana gelen depremler bizlere bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Burada en önemli mesele deprem olmadan hazırlık yapabilmektir. Deprem yaşanmadan önce riskli alanları tespit edip buraları dönüştürmektir. Krizi yönetmek istemiyorsak riskleri yönetmek durumundayız. Burada da en önemli mesele kentsel dönüşüm meselesidir. İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de kentsel dönüşüm hayati bir meseledir. Bir tercih konusu değildir, bir zorunluluktur. Hayat kurtaran bir gerekliliktir. Dolayısıyla kentsel dönüşüme önümüzdeki dönemde de yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm hamlemizin önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde deprem yükümüz biraz hafifledikçe, bir sosyal konut seferberliğiyle de bütünleştireceğiz. Bir taraftan kentsel dönüşüm, diğer taraftan da sosyal konut seferberliğiyle her vatandaşlarımızın sağlıklı konutlara daha uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlayacağız. Hem de depremlere daha dirençli bir Türkiye'yi ve depremlere dirençli şehirlerimizi hep birlikte inşa edeceğiz."

Kutlamalarda Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Takımı konser verdi, öğrenciler şiirler okudu, 12 Şubat'ın canlandırıldığı tiyatro gösterisi sahnelendi ve geçit töreni yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cevdet Yılmaz: Kentsel Dönüşüm Zorunludur - Son Dakika

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