Cevdet Yılmaz: "Yerel Seçimler Vesilesiyle Makro Politikalarımız Konusunda Yapılan Tartışmalar, Spekülatif Birtakım Söylemlerden İbaret"

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Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: EYLEM LADİN DEĞER

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO), '60. Yılı Kuruluş Yılı Ödül Töreni' Ankara'da düzenlendi. Ödül törenine; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AKP Genel Başkanekili Mustafa Elitaş, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, iş ve sanayi insanları katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

"Ekonomimizde belirsizliği azaltıcı, tüm sektörlerin önünü daha net görebileceği politikaları hayata geçiriyoruz. Ekonominin düşmanı belirsizlik. Belirsizliği ne kadar azaltırsanız, öngörülebilirliği ne kadar artırırsanız ekonomiye de o derece güç vermiş olursunuz. Geçen ay yaşadığımız mayıs seçimleriyle birlikte siyasi belirsizlikler ortadan kalktı. Halkımız Cumhurbaşkanımıza güven tazeledi. Cumhur İttifakı Meclis'te net bir çoğunluk elde etti. Dolayısıyla siyasi belirsizlikler 5 yıllık süreç için ortadan kalkmış oldu. Seçim sonrasında hazırladığımız OVP ve Kalkınma Planımız ile birlikte politika belirsizlikleri de ortadan kalkmış oldu. Para politikası, maliye politikası,yapısal reformlar konusunda oldukça detaylı bir yol haritasını paylaştık. Siyasi ve politika belirsizliklerinin minimum düzeye indiği bir ortamda politikalarımızı hayata geçiriyoruz.

"YEREL SEÇİMLER, MAKRO POLİTİKALARIN DEĞİŞME İHTİMALİ OLAN SEÇİMLER DEĞİL"

Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim.

"OVP'DE ÖNGÖRÜLEN BÜYÜME HEDEFİNİN ÜZERİNE ÇIKILMIŞTIR"

Enflasyonla mücadele, mali disiplinin sağlanması, büyümenin dengelenmesi, cari açığın azaltılması ve rezervlerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Dünya yüzde 3 civarında büyürken Türkiye ekonomisi, 2023 yılında yüzde 4,5 büyümüştür. Böylelikle OVP'de öngörülen büyüme hedefinin üzerine çıkılmıştır. 2003-2023 döneminde Türkiye ekonomisi yüzde 5,4 oranında büyürken sanayi sektörü bu dönemde yüzde 5,8; imalat sektörü ise yüzde 6,2 oranında büyümüştür. Büyümemizin kompozisyonu da politikalarımızla uyumlu bir doğrultuda gelişme eğilimindedir. Bu çerçevede, güçlü bir şekilde sürdürdüğümüz desteklerle sabit sermaye yatırımları 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 10,7 artış ile bir önceki çeyrekte olduğu gibi çift haneli büyümeye devam etmiştir. Sabit sermaye yatırımlarındaki artış böylece 5 çeyrektir sürmüştür.

"YILLIK ENFLASYONDA İSE MAYIS AYI SONRASINDA HIZLI DÜŞÜŞLER GÖRÜLECEKTİR"

Sürdürülebilir büyümenin önemli bileşenlerinden olan makine teçhizat yatırımlarındaki artış ise yine yılın son çeyreğinde yüzde 14,0 olmuş, böylece makine teçhizat yatırım harcamalarındaki reel artış son 17 çeyrektir kesintisiz devam etmiştir. Diğer taraftan enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi sonucunda 2023 yılı enflasyonu OVP ile uyumlu gerçekleşmiştir. Enflasyonun 2024 yılı Mart ayı sonrasında yavaşlayarak öngördüğümüz dezenflasyon süreci ile daha uyumlu hale gelmesi beklenmektedir. Yıllık enflasyonda ise Mayıs ayı sonrasında hızlı düşüşler görülecektir. İhracatımız 2024 yılının ilk 2 ayında da, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmıştır. Şubat ayı yıllıklandırılmış ihracat yaklaşık 259 milyar dolara yükselmiştir. 2024 yılı Ocak ayında 37,5 milyar dolar seviyesine gerileyen yıllıklandırılmış cari açıktaki iyileşme 2023 yılı Mayıs ayından bu yana 22,6 milyar dolar olmuştur. Bu iyileşmenin özellikle son dönemde ihracatçıyı destekleyen, ithalatı azaltan politikalarımız sayesinde dış ticaret dengesindeki iyileşmeden kaynaklı olduğunu görülmektedir. 2024 yılı Ocak ayı işsizlik oranı yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. İstihdam oranı yüzde 49 ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye Yüzyılı'nı, üretim üssüne dönüşen Türkiye'nin yüzyılı yapmak asıl hedefimizdir. Program döneminde; yıllık ortalama istihdam artışının yaklaşık 909 bin olmasını, cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 2,3 seviyesine gerilemesini, enflasyonun gerilemesi ve 2026 yılında tek haneye düşürülmesini, 2026 itibarıyla GSYH'nın 1,3 trilyon dolara; kişi başı milli gelirin ise yaklaşık 15 bin dolara yükselmesini hedefliyoruz. Biz Cumhurbaşkanımızın bizzat sahiplendiği, öncülük ettiği programımızı sabırla uygulamaya kararlıyız. Yatırım ortamını iyileştirmeye, sanayicimizin gücüne güç katmak için ihtiyaç duyulan teşvik ve reformları hayata geçirmeye kararlıyız. Ankara'nın sanayicilerinden de beklentimiz bu hedefleri sektörel boyutta sahiplenerek ekonomimize Başkentin değerini, bereketini katmanızdır."

Törende konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç da şunları söyledi:

"UYGULAMAKTA OLDUĞUNUZ EKONOMİ POLİTİKALARINA TAM DESTEK VERECEĞİZ"

"Bulunduğumuz dönemde hükümetimiz ve ekonomi yönetimi olarak sizler fevkalade bir çaba içerisindesiniz. Son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesi için gösterdiğiniz yoğun gayret bizler için çok kıymetli. Ekonomi politikalarının rasyonel bir çerçevede tesis edildiğini, bunun da makroekonomik istikrar hedefine güçlü bir zemin sağladığını gözlemliyoruz. Hükümetimizin bu konuda gösterdiği güçlü iradenin yanındayız. Ankaralı sanayiciler olarak bu süreçte her türlü katkı ve fedakarlığa hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Enflasyonun düşmesi, sıkıntıların aşılması ve makroekonomik istikrarın sağlanması için uygulamakta olduğunuz ekonomi politikalarına tam destek vereceğimizi, burada sizlerin huzurunda bir kez daha vurgulamak isterim. 2023 yılında 255 milyar dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Bugün burada bu rekora katkı sağlayan Ankaralı firmalarımıza ihracat ödülü veriyoruz. 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için yerli payı ve katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmemiz, verimliliği artırmamız son derece kritiktir. Özellikle hammadde üretiminde ithal ikamesi politikaları tercih etmemiz önem arz etmektedir.

Ar-Ge ve yenilik, bir ülkenin ekonomik büyümesi ve rekabet üstünlüğü için kritik öneme sahiptir. Bu gerekçeden hareketle, fikri mülkiyet, Ar-Ge ve Proje kategorilerinde sanayicilerimizi teşvik etmek için ödül veriyoruz. OECD'ye göre, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına oranla Ar-Ge harcamaları, benzer gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında düşük kalmaktadır. Üniversite sanayi işbirliği, nitelikli doktora eğitimi, Ar-Ge teşvikleri, yaratıcı sınıf gibi konuların üzerinde daha fazla durmalı, hızla aksiyon almalıyız."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da şöyle konuştu:

"ANKARA'MIZA VE SANAYİMİZE KAZANDIRDIĞI ESERLERLE GURUR DUYUYORUZ"

"Ankara Sanayi Odamız gibi, köklü ve milli bir kurumumuz olmasının gururunu yaşıyorum. Odamız, her zaman sanayicimizin yanında yer almış, onların sesi olmuştur. Ankara sanayisinin bugünkü gücüne kavuşmasında, sanayicilerimizin büyümesinde, hatırı sayılır bir etki ortaya koymuştur. Çağdaş, inovatif ve üye odaklı bir çalışma anlayışıyla, üstlendiği tarihi sorumluluğunu, en iyi şekilde taşımıştır. Ankara sanayisine layıkıyla hitap edecek şekilde, kurumsal yetkinliğini ve etkinliğini sürekli geliştirmiştir. Ekonominin nabzını en iyi şekilde tutarak, üyelerimize tercümanlık yapmış, sorunlarının çözümü için devreye girmiş ve bunları da sonuçlandırmıştır. Bugün Avrupa'nın en güçlü odaları, üyelerine hangi standartta hizmet veriyorsa, ASO da üyelerine aynı standartta, hatta daha fazla ve daha kaliteli hizmet verir hale gelmiştir. Akredite olarak bunu da belgelemiştir. Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumanın yanında, OSB'den mesleki eğitime ve yüksek teknolojiye kadar pek çok alandaki hayırlı hizmetlerine de hepimiz şahidiz. Ankara'mıza ve sanayimize kazandırdığı eserlerle de ayrıca gurur duyuyoruz. 60 yılın getirdiği deneyim ve saygınlığınız, devamlı güçlendirdiğiniz kurumsal yapınız, hayata geçirdiğiniz projeler ve Ankara'mıza kazandırdığınız çalışmalarla iftihar ediyorum. Ankara Sanayi Odamızın, bu güzel vizyonu doğrultusunda, Ankara'nın ve sanayicilerin hizmetinde olmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."

İhracat, İstihdam, Ar-Ge ve Yenilik, Fikri Mülkiyet, Proje, Çevre ve Asırlık Çınarlar kategorilerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda 68 ASO üyesine ödül verildi.