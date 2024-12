CHP'den Diyarbakır'da sağlık uyarısı

Güncel

Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de her alanda tam bir çöküş yaşandığını ifade ederek, "Artık bu ülkede milyonlarca emekçimizin, emeklimizin, gencimizin, esnafımızın, çiftçimizin her kesimden insanımızın açlık sınırı altında ağır yoksullukla yüz yüze olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini görüyoruz. Her alanda tam bir çöküş yaşıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ile Parti Meclisi üyesi Nazan Güneysu ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da çeşitli temaslarda bulundu. Temasların ardından Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şahbaz, Türkiye'de sağlık alanında yaşanan sorunlara değindi.

Diyarbakır'da çok önemli sorunlar tespit ettiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı, şunları kaydetti:

"Diyarbakır hepinizin bildiği gibi, bölgemizin ve ülkemizin en gözde illerinden bir tanesidir. Diyarbakır'ı çok seviyoruz. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz çok seviyoruz ve uzun süredir de çok yakın birlikte çalışıyoruz. Diyarbakır'ın çok önemli sorunlar olduğunu biliyoruz. Tüm ülkemizde sorunlar var maalesef Diyarbakır'da da Güneydoğu Anadolu'da bölgemizde ciddi bir şekilde kendisini gösteriyor ve hissediliyor. İşsizlik, ekonomik politikaların getirdiği yoksulluk, eğitim altyapısındaki, sağlık altyapısında ve ulaşımdaki altyapı sorunları, sanayi alt yapımızdaki yetersizlikler, tarım ve hayvancılıktaki sıkıntılar bölgemizin ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi bölgemizde de önemli bir sorun. Biz sağlık alanında burada olmak istedik ve bölgemizdeki ciddi eşitsizlikler burada olumsuz bir şekilde kendini gösteriyor. Sağlık hizmetlerine ulaşımdaki eksikler, özellikle kırsal alanda sağlık sağlığı erişimdeki sıkıntılar ve tüm Türkiye'deki sağlığa ulaşımda randevu almadan tutun, röntgen tomografi MR gibi görüntüleme hizmetlerine ulaşımdaki eksiklikler ve sağlığın ticarileşmesinden dolayı ortaya çıkan sıkıntılar bu bölgemizde de kendisini gösteriyor."

'Paran kadar sağlık ülkemizde artık maalesef gündemde'

2003 yılında sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığın bir ticari alan olarak özelleştirmelerle birlikte ticari metaya dönüştüğünü aktaran Şahbaz, şunları söyledi:

"Paran kadar sağlık ülkemizde artık maalesef gündemde. Bunun sonucu olarak da özel hastanelerin ve devlet hastanelerindeki özelden sağlık hizmeti alma alımları, sağlık hizmeti kalitesini gerçekten çok sorgulanır hale getirdi. Bunun bir göstergesini de maalesef İstanbul'da yeni doğan bebeklerimizin, yeni doğan yoğun bakımlarındaki SGK'yı hortumlama amaçlı katledilmelerini tüm ülke olarak gördük. Bu çok üzüntü vericiydi. Bölgemizde de sağlık hizmetlerinin yetersizliğini sağlık politikalarının sonuçlarını acı bir şekilde yaşıyoruz. Bunlar nelerdir? sağlık hizmetlerinin göstergesi olarak ortaya çıkan bebek ölümlerindeki ölüm oranlarındaki artış, 5 yaş altı çocuk ölümlerindeki artış ve neonatal ölüm oranlarındaki artış maalesef Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Türkiye ortalaması üzerindeki rakamlarla kendini gösteriyor. Onun dışında burada hekim eksikliği, hemşire, ebe gibi sağlık çalışanlarının yetersiz kadroları, burada sağlık hizmetlerine ulaşmada Güneydoğu Anadolu'da ve Diyarbakır'da ciddi bir sağlık sorununa dönüşmüş durumda. Biz ncelikle bunların çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde acil sağlık hizmetlerinde ambulans hizmetlerinde, acil hastaların hastaneye yetiştirilmesinde çok büyük eksiklikler var. Bunları vurgulamak istiyoruz."

'Sağlıkta dönüşümün artık bir sağlıkta yıkıma dönüştü'

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini savunduklarını ifade eden Şahbaz, şöyle devam etti:

"Burada çalışacak olan sağlık çalışanlarına özendirici bir takım avantajlar sağlanması, buraya daha fazla sağlık çalışanının tayin olabilmesi için lojman gibi, ekonomik destekler gibi bir takım pozitif desteklerin yapılabileceğini ve buradaki hekim eksikliğini sağlık çalışanı eksikliğinin kapatılabileceğini düşünüyoruz. Onun dışında biz sağlık politikası olarak bu sağlıkta dönüşümün artık bir sağlıkta yıkıma dönüştüğünü ifade etmek istiyoruz. Özellikle birinci basamak hizmetlerinin güçlendirilerek ve kamu tarafından kamu personeli, kamu çalışanı olarak iş güvenceli ve aldığı maaşın tümü emekliye yansıyacak şekilde bir personel rejimi olması gerektiğini sağlık personeli görevlendirmesi olduğunu olması gerektiğini söylüyoruz. Birinci basamak sağlık merkezlerimizin tümünün kamu tarafından yapılarak inşa edilerek donatılması ve fiziki ve tıbbi donanımın gerçekleştirilmesi gerektiğini biz ifade etmek istiyoruz."

'Şu anda ülkemizde hepatit ve tetanoz aşılarında ciddi eksiklikler var'

Şahbaz, Türkiye genelinde aşı alanında önemli sorunların yaşandığın dikkat çekerek, "Tüm Türkiye'de ve bölgemizde aşılamada ciddi sıkıntılar var. Öncelikle Sağlık Bakanlığı'nın aşı tedarikindeki eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Şu anda ülkemizde hepatit ve tetanoz aşılarında ciddi eksiklikler var. Bunun yanı sıra da aşı karşıtlığında da ciddi bir yükselme var. Biz halkımızın, çocuklarına, kendilerine, hastalıklardan korunmak için aşının çok önemli olduğunu, bu tereddüt konusunda da bilime, tıbba güvenerek çocuklarımıza aşı yaptırmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Her alanda tam bir çöküş yaşıyoruz'

Türkiye'de milyonlarca insanın açlık sınırı altında ağır yoksullukla yüz yüze olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini anlatan Şahbaz, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'daki yaşanan ekonomik ve sosyal sorunlara paralel olarak, dün Batman'da yaptığımız görüşmelerde son günlerde 10 kişinin yaşamını yitirdiği üzücü haberler aldık. Tabii bu çok üzücü bir durum. Artık ülkemizdeki ekonomik yıkımların insanlarımızı bu noktaya sürüklenmiş olmasından çok üzgünüz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık ilkesi gereği eşit vatandaş olarak yaşaması gerektiğini, hepimizin demokratik, sosyal, hukuk, laik devletinde hep birlikte kardeşçe yaşayabileceğimiz bir Türkiye'yi tekrar inşa edeceğimizi de ifade etmek istiyorum. Ayrıca sağlık alanında da tüm vatandaşlarımızın ulaşabildiği ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetini de vermek üzere göreve hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Türkiye'de yaşanan bu ekonomik sıkıntılar, şimdi çarşıda dolaşıyoruz vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Esnafımızla ve emekçilerimizle konuşuyoruz. Artık bu ülkede milyonlarca emekçimizin, emeklimizin, gencimizin, esnafımızın, çiftçimizin her kesimden insanımızın açlık sınırı altında ağır yoksullukla yüz yüze olduğunu ve yaşam savaşı verdiğini görüyoruz. Her alanda tam bir çöküş yaşıyoruz. Eğitimde, tarımda, sağlıkta, sanayide tüm alanlarda ciddi bir yıkım var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görevi devralmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İlk seçimde ve erken değil hemen seçimde görevi devralacağımızı ve ülkemize demokrasiyi, eşitliği, kardeşliği, adaletli hukuku inşa edeceğimizin de sözünü veriyoruz."