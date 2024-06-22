CHP Genel Başkanı Malatya'da Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Malatya'da Depremzedelerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Malatya\'da Depremzedelerle Buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da Rönesans Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Depremzedeler, yaşadıkları sorunları ve ihtiyaçlarını dile getirdi.

22.06.2024 22:54  Güncelleme: 22:55
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(MALATYA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da Rönesans Konteyner Kenti'ni ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi. 12 saat enkaz altında kalan, sağ ayağı ampute olan 24 yaşındaki depremzede, "Çalışmak, hayata tutunmak zorundayım. Yardım değil sadece iş istiyorum. Ay sonu  eve para getireyim bana yeter" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya ziyareti kapsamında, 6 Şubat depremleri sonrası evleri yıkılan ve ağır hasar gören vatandaşların yerleştiği Rönesans Konteyner Kent'i ziyaret etti. Burada depremzedelerle bir araya gelen Özel'e; Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Başkanı Barış Yıldız, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri eşlik etti.

Özel, konteyner kentte kalan depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinledi, ihtiyaçlarını sordu.

Bir depremzede kurada kendisine ev çıktığını belirterek "3 aydır anahtar yok. Ev bitmiş, anahtar yok. Bekliyoruz. 6 kişiyiz, konteynere sığamıyoruz" dedi.

Malatya'da 10 saat enkaz altında kalan depremzede Esra, Özel'e şunları söyledi:

"Bileğimden aşağısında his yok. Meslek hayatım bitti"

"Tedavi sürecimiz İstanbul'da geçti. Abimin sağ ayağı ampute, sol ayağın kasları ve sinirleri alındı. Benim sol ayağımdaki sinirler ve kaslar alındı. Bileğimden aşağısında his yok. 1.5 yıl oldu. Ben hala sürekli ameliyatlara giriyorum. Beden Eğitimi öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu saatten sonra hiçbir şey yapamam bacağımla ilgili. Meslek hayatım bitti."

Özel, depremzede Esra'nın numarasını alarak Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'a bilgi verdi ve durumla ilgilenmesini istedi.

"180-200 metrekare yerde yaşıyoruz. Bize yardımcı olun"

Depremzede bir başka kadın orta hasarlı binaların durumunun ne olacağını Özel'e sordu. Konteyner kentte yaşayan depremzede "Gücümüz kalmadı. 180-200 metrekare yerde yaşıyoruz. Bize yardımcı olun" dedi.

Otizmli çocuk annesi depremzede, şöyle konuştu:

"Bizler otizmli anneleriyiz. Bizler çocuklarımızın çalışmasını, dinlenme ve mama evlerinin olmasını istiyoruz. Hiç kimse sözünü tutmuyor. Sıkıntımız büyük. Lütfen otizmlilere bir kafe yapılsın. Topluma karışmaları için lütfen fırsat verin. Herkes geliyor, söz veriyor gidiyor."

Bir depremzede de Özel'e şunları söyledi:

"Kiracıların da canları gitti. Bizim niye hakkımız olmasın"

"Konteyner sakinleri olarak yüzde 70'imiz kiracı ya da ihtiyaç sahibi olan insanlarız. Devletimizin yapmış olduğu TOKİ'lerden hiçbir şekilde hak sahibi olmadığımız için faydalanamıyoruz. Hak sahipliği kelimesi bize yakışmıyor, vermiyorlar. Öncelikle ev sahipleri diyorlar. Benim de evim yıkıldı, eşyalarım gitti. Kiracıların da canları gitti. Bizim niye hakkımız olmasın? Şu konteyneri bile bize zorla verdiler."

Özel ise "Kiracıların durumu berbat. Buradaki belediye meclisinde arkadaşlarımıza söyleyeceğiz. Bu sorunları gündeme getirsinler" diye cevap verdi.

"Yardım değil sadece iş istiyorum"

12 saat enkaz altında kalan 24 yaşındaki depremzede, "2-3 ay boyunca Elazığ'da, İstanbul'da yoksulluk içinde yaşadık. Çalışmak, hayata tutunmak zorundayım. Bu yaşta hayata küsmememiz lazım. Yardım değil sadece iş istiyorum. Ay sonu  eve para getireyim bana yeter" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Malatya'da Depremzedelerle Buluştu - Son Dakika

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