CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Emekli Mitingi\'ne çağrı yaptı

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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, pazar günü Ankara'da yapılacak "Büyük Emekli Mitingi"ne çağrı yaptı. Çelik, "En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az, asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi. Çelik, mitinge katılmak isteyen yurttaşların, İstanbul'un 39 ilçesindeki CHP ilçe başkanlıklarına kayıt yaptırabileceklerini söyledi.

CHP, pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapılacak "Büyük Emekli Mitingi" için 81 il örgütüyle bugün eş zamanlı basın açıklaması yaptı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın açıklaması da Beşiktaş Meydanı'nda gerçekleştirildi. Açıklamaya CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Cem Aydın, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara da katıldı.

"'Dur' demek için alanlardayız"

Hazırlanan ortak metni okuyan İl Başkanı Özgür Çelik, 16 milyonun üzerinde emeklinin sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacı taşıdıklarını söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil kriz üreten siyasetine 'dur' demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara, 'Bu büyük adaletsizliğe son verin' demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. 'Açım aç' diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız. Anımsayacaksınız, bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL'ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp 'Gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır' dediler.

"Yoksulluğu bile lüks hale getirdiler"

Dedikleri ile yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı, yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar, 2024 yılını 'emekliler yılı' ilan etmiş, 'Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin, şimdi övündükleri emeklilerin 'yüzyılına' bir bakalım. 'Bizi kıskanıyor' dedikleri İsviçre ve Hollanda'da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde. Almanya'da ise bin 552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı, çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor.

"Emekliler sosyal ölüme terk edildi"

Derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun pençesindeler. Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda-enerji-barınma-sağlık-tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. 'Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor' diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün 'kazandık' diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz."