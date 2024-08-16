CHP'li Başarır: 'AYM kararını verin, Meclis'in itibarını koruyun' - Son Dakika
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CHP'li Başarır: 'AYM kararını verin, Meclis'in itibarını koruyun'

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinde önerge sahibi CHP adına konuşan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Burada bir karar vereceksiniz. Ya 600 tane milletvekilinin, bu parlamentonun itibarını koruyacaksınız ya da ceza dairesine ayar verip ‘AYM’yi kapatsın’ diyen küçük ortağınız MHP, bugün yok, MHP yok, oradaki 50 milletvekilinin desteği için Meclis’in itibarını ayaklar altına alacaksınız. Bu hukuk hepimize lazım” dedi.

16.08.2024 23:00
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(TBMM) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmelerinde önerge sahibi CHP adına konuşan Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Burada bir karar vereceksiniz. ya 600 tane milletvekilinin, bu parlamentonun itibarını koruyacaksınız ya da ceza dairesine ayar verip 'AYM'yi kapatsın' diyen küçük ortağınız MHP, bugün yok, MHP yok, oradaki 50 milletvekilinin desteği için Meclis'in itibarını ayaklar altına alacaksınız. Bu hukuk hepimize lazım" dedi.

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine AYM'nin Can Atalay ile ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Genel görüşmeye geçilmeden önce yapılan ön görüşmelerde önerge sahibi CHP adına Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Başarır konuştu. Başarır şunları kaydetti:

"Can Atalay ile ilgili milletvekili olduğuna dair üç tane AYM kararı var. Bireysel başvuruyla ilgili birinci imzacısı kim? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Diğeri kim?  Burada, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin Yargıtay kararını okuyan Bekir Bozdağ ve Elitaş. İsimlere baktığım zaman yıldızlar topluluğu gibi. Gerekçede ne diyor, sizin gerekçeniz, benim gerekçem değil. 'Türkiye'de bireysel başvurunun kabul edilmesi bir yandan bireylerin sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin daha iyi korunmasını sağlayacak, öte yandan kamu organlarının Anayasa ve kanunlara daha uygun davranmasını sağlayacak.' Sizin getirdiğiniz gerekçede bu var.

AYM üç kez bu kararı vermiş ve maalesef ki 'yok hükmünde' diyorsunuz. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaş, diyor ki, 'Can Atalay ile ilgili kesin hüküm var' diyor, 'Hükümlü' diyor. Ciddi mi bunu söylediğinde? Kendisi de bir avukat. Can Atalay ile ilgili Yargıtay'ın kararı 28 Eylül'de kesinleşti. Peki Can Atalay ne zaman seçildi? 14 Mayıs'ta seçildi. Anayasa 83 bağlamında Can Atalay'ın dokunulmazlığı yok mu? Bu Meclis üç milletvekili için de aynı pratiği yaşamadı mı?

"Bu anayasal krizi nasıl çözeceğiz?"

Maalesef ki önümüzde büyük bir kriz var. Bu Meclis, 27 ve 28'inci dönemde üç tane arkadaşımızın milletvekilliğini düşürdü. İkisi dönebildi, bir tanesi dönemedi. Şimdi bu anayasal krizi nasıl çözeceğiz? Diyorsunuz ki, 'Ben karar vermedim dedi AYM'. AYM öyle demiyor. 'Hukuken var olmayan bir işlemle ilgili yani Meclis Başkanı'nın okuduğu Yargıtay'ın kararıyla ilgili ben ne yapacağım, Meclis kör mü, sağır mı' diyor. 'Bu kadar net açık bir karar verdim' diyor.

"Sayın Başkan, bu ayıba son verin"

Burada bir karar vereceksiniz. ya 600 tane milletvekilinin, bu parlamentonun itibarını koruyacaksınız ya da var ya ceza dairesine ayar verip 'AYM'yi kapatsın' diyen küçük ortağınız MHP, bugün yok, MHP yok, oradaki 50 milletvekilinin desteği için Meclis'in itibarını ayaklar altına alacaksınız. Vereceğiniz kararla parlamentonun onurunu, anayasal zeminde duruşunu korumak zorundasınız. Bu hukuk hepimize lazım. Yarın muhalefette olacaksınız. Dünyada, Türkiye'de hiç kimse ömür boyu iktidarda kalmadı. Yarın belki bir milletvekili arkadaşınızın başına bu olay gelecek. Ne yapacacaksınız? Biz Anayasa'ya bakacağız, Anayasa 83'e bakacağız. AYM kararlarına, hukukun üstünlüğüne bakacağız. Ama üzülerek söylüyorum ki AKP Grup Başkanı Anayasa'dan, AYM kararlarından başka her şeyi, her şeyi kullandı. Şimdi, Meclis Başkanımız burada, ilk kararı, o ucube kararı okuyan Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ yok. Sayın Başkan, gelin bu ayıba son verin; seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekili haklarını teslim edin."

CHP\'li Başarır: \'AYM kararını verin, Meclis\'in itibarını koruyun\'
Kaynak: ANKA

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