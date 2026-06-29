CHP'den olağanüstü kurultay için yargı uyarısı

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultayın yapılması gerektiğini belirterek, parti yönetiminin gerekli adımları atmaması halinde yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Emir, "Tüzüğümüz '45 gün içerisinde genel başkan kurultayı toplar' diyor, 'Toplayabilir' demiyor. Yapılması gereken toplamaktır. Bunun için bazı hazırlık işlemlerinin yapılması, duyuruların yapılması lazım. Bu sürelerde gereken adımlar atılmazsa elbette mahkemeye gideceğiz ama onun daha süresi gelmedi. Bu 45 günlük süre içerisinde Genel Merkezin kurultay yapmak üzere bazı adımları atması beklenir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin soruları yanıtladı.

Komedyen Deniz Göktaş'ın siyasi mizah yaptığı gerekçesiyle hedef gösterildiğini söyleyen Emir, "Deniz Göktaş, üç gündür linç ediliyor. Suçu siyasi komedi yapmak, suçu gündem olmak, etkili espriler yapmak, etkili şakalar yapmak. Kendisi hakkında kamu düzenini bozduğu, milli güvenliğe tehdit olduğu, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gibi iddialar var. Ama milyonlarca kişi izledi. İzleyenler görürler ki orada kamu düzenini bozan, kamu güvenliğini bozan, Cumhurbaşkanı'na hakaret sayılabilecek hiçbir unsur yok. Mizah var, eleştiri var, hiciv var" diye konuştu.

"TEK DERTLERİ TRUMP GELDİĞİNDE PROTESTO EDİLMESİN"

NATO Liderler Zirvesi nedeniyle Ankara'da alınan olağanüstü güvenlik önlemlerini eleştiren Emir, "Ankara'yı adeta hayalet şehir haline getirdiler. Ankara'nın bir kenarında derin yoksulluk var. Çöp toplayıcılar var. Gıda toplayıcılar var. Utana sıkıla akşam vakti marketlerin döküntülerini eşeleyen emekliler var. Pazar kalıntılarından çürük domates seçmeye çalışan anneler, yaşlılar var ve bütün bunları NATO brandalarıyla gizleyebileceğini, Türkiye'nin yoksulluğunu liderlerin gözünden saklayabileceğini düşünen bir siyasi anlayış var" şeklinde konuştu.

Vatandaşların temel haklarının kısıtlandığını ifade eden Emir, şöyle konuştu:

"Tek dertleri Trump geldiğinde protesto edilmesin, Macron rahatça koşu yapabilsin. Vatandaşların hak ve özgürlükleri olmaz olsun, doktora bile gidemesinler, sokağa çıkamasınlar, Kızılay'a gelemesinler. Ankara'nın bütün ana arterlerini kapatın. Niye? Korktuğunuz için. Dünyanın her yerinde bu toplantılar yapılıyor, her yerinde liderler protesto ediliyor. Türkiye'de bundan niye korkuyorsunuz? Çünkü zayıfsınız. Çünkü Trump'tan çekiniyorsunuz."

"178 TUTUKLU VAR, KİMİ BULURLARSA TUTUKLUYORLAR"

NATO Liderler Zirvesi öncesinde yapılan gözaltı ve tutuklamaları da eleştiren Emir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakın tutuklamalar artık akıl almaz boyutta. 42 TEMA Vakfı gönüllüsünü tutukladılar. İçinde 80 yaşına yakın olanlar var. Yatalak annesine bakanlar var. 62 yaşında bir TEMA gönüllüsünü alıyorlar, 'TKP/ML üyesi misin? Silah eğitimi aldın mı?' diye soruyorlar. Bunların hepsi tutuklandı. Aynı şekilde 178 tutuklu var şu anda. Kimi bulurlarsa tutukluyorlar. Alan temizliği yapıyorlar. Suç yok. Protesto yok. Sokağa çıkılmamış henüz. Hiçbir şey yok. Niye tutukluyorsunuz? 'Bunlar gösteri yapabilirler, bunlar toplanabilirler, bunlar protesto yapabilirler' diye bugünden topluyorlar."

Henüz herhangi bir suç işlenmeden insanların gözaltına alındığına işaret eden Emir, "Dünyada nerede var potansiyel suçluların toplanması? Nerede var bu? Daha suç işlenmeden... Velev ki suç işlenecek, muhtemel suçluları kendilerince kodladıkları için topluyorlar, gözaltına alıyorlar. Türkiye böylesine bir sıkıyönetim sürecinden geçiyor, böylesine bir olağanüstü hal döneminden geçiyor ve vatandaşlarımızın hiçbir hakkı yok maalesef. Türkiye'de hukuk katledilmiş, hukuk bir aparata dönüşmüş. Sarayı mutlu etmek için savcılar, sarayı mutlu etmek için kolluk güçleri var. Bir tarafta derin bir yoksulluk, diğer tarafta liderlerin gözüne şirin görünme çabası için vatandaşına her türlü eziyeti yapmaktan çekinmeyen bir AKP iktidarı var."

"AKP'DEKİ KAVGA ARTIK APAÇIK ORTAYA ÇIKTI"

Emir, AK Parti içinde tartışmalar yaşandığını söyleyerek, "Bu AKP iktidarındaki kavga artık iyice ortaya çıktı. Apaçık. Mehmet Uçum var, bürokratik vesayetin temsilcisi. Türkiye'de Meclis'e racon kesiyor. Seçimin ne zaman yapılacağına o karar veriyor. Meclis'in ne zaman seçim kararı alacağına o karar veriyor. Üç hafta önce, '2028'de seçim tarihinden üç hafta önce karar alıp Cumhurbaşkanı tekrar seçilebilir' diyor. Cumhurbaşkanı'nı dördüncü kez seçtirmek derdinde" ifadelerini kullandı.

Mehmet Uçum'un açıklamalarının AKP içinde de tepkiyle karşılandığını öne süren Emir, şöyle devam etti:

"Hatırlayacaksınız, daha önce Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının alınmasıyla ilgili 'Devlet bunları not ediyor' diyerek ayar vermişti. O zaman Orhan Miroğlu, Şamil Tayyar, Mehmet Metiner 'Siz bize parmak sallayamazsınız. Siz racon kesemezsiniz. Siz Külliye'den milleti hizaya sokamazsınız' diyerek tepki göstermişti. Yine Şamil Tayyar'ın, 'Cumhurbaşkanının gölgesini kendi gölgesi zannediyor' diyerek uyardığını da anımsıyoruz."

AK Parti içerisinde "bürokratik vesayet" bulunduğunu söyleyen Emir, "Bir sarayda bürokratik vesayet unsuru var. Bunlar her türlü planlamayı yapıyorlar. Siyasetin dışındalar. Sandığa girmiyorlar. Gücünü Cumhurbaşkanı'ndan alıyorlar ve ihtiyaç duyduklarında siyasete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne her türlü raconu kesebiliyorlar. Hiçbir sorumlulukları yok ama her şeye yetkileri var. Sokağa inmiyorlar, sandığı bilmiyorlar, seçilme dertleri yok ve bu, AKP'de de artık çok büyük bir tartışma kaynağı olmuş durumda" dedi.

"PARTİMİZİ BÖLEMEDİLER, KARALAMA KAMPANYALARI YAPIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine yanıt veren Emir, "Cumhurbaşkanı, 'Frankenstein'ı CHP kendi içerisinde yarattı, şimdi o Frankenstein'la baş etmeye çalışıyor' diyor ya... Bizde Frankenstein falan yok Sayın Cumhurbaşkanı. Bizde öyle iki başlılık da yok. Bizde kavga da yok. Bizde senin planladığın butlan kararı doğrultusunda parti içerisinde bulabildiğin bir avuç kişi ama karşısında tüm CHP ailesi ve onu destekleyen milyonlar var. Arzu ettiniz, hayal ettiniz, planladınız ama CHP'yi bölemediniz" diye konuştu.

Emir, "Siz dönün parti içine bakın. Birisi kalkıyor Berat Albayrak diyor, diğeri kalkıyor Bilal diyor. Kendi aralarında derin, sert bir iktidar kavgasına tutuşmuşlar. Aslında bu bizi ilgilendirmez. Aralarındaki kavga onları ilgilendirir. Ama yöntemleri FETÖ yöntemleri. Yöntemleri bizi ilgilendiriyor" şeklinde konuştu.

"PARTİMİZİ SARAYIN PARTİSİ YAPMAYACAĞIZ"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Emir, yeni partiye yönelik hazırlıklara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Yeni parti konusunda veya mevcut seçime girme yeterliliği olan partiler konusunda olağanüstü bir bilgi kirliliğinin içerisinden geçiyoruz. Sizlerin haberci olarak bu konuları takip etmek, araştırmak, soruşturmak gibi bir göreviniz var. Elbette ki buna saygılıyız. Ancak bu konudaki bilgi kirliliğini özellikle işaret etmek isterim. Biz artık yalanlamaktan yoruluyoruz. Herkes bir şey söylüyor, olur olmaz şeyler söylüyorlar. Akıl dışı şeyler söylüyorlar."

Biz defalarca sizlere 'Genel Başkanımızın ve parti adına konuşmaya yetkili kişilerin dışındaki sözleri asla doğru kabul etmeyin, asla dikkate almayın. Bilinmesi gereken şeyler olgunlaştıkça mutlaka sizlerle paylaşılacak' demiştik. Yine aynı yerdeyiz ama herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirli saray operasyonları, kirli mahkeme kararları ile durdurabileceğini zannedenler, bir kenara atabileceğini sananlar fena halde yanılıyorlar. Bunu bugüne kadar görmüş olmaları gerekir. İşte tam da bu nedenle bizim masamızda öncelikli olarak partimize sahip çıkmak, partimizi bu kirli anlayışa teslim etmemek, partimizi sarayın partisi, sarayın CHP'si yapmamak konusunda kararlılığımız var. Bu konuda da mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama bunun dışında da elbette ki birçok seçenek var ve bunları zamanı geldikçe elbette ki paylaşacağız."

"KURULTAY YAPMAK DIŞINDAKİ HER ŞEYİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Murat Emir, salı günü yapılacak grup toplantısının planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, "Yarın 13.30'da Sayın Genel Başkanımızın sunuş konuşmasını yapacağı grup toplantımız gerçekleştirilecek" dedi.

Emir, soru üzerine olağanüstü kurultay talebine ilişkin delegelerden toplanan imzaların Genel Merkez'e iletildiğini hatırlatarak, "833 kurultay delegesi, İstanbul'u bilerek bunun dışında tuttuk, İstanbul'u da katarsanız binin üzerinde kurultay delegesi, yani kurultay delegelerinin yüzde 90'ının üzerinde bir iradeyle olağanüstü kurultay istedik. Çünkü bu yönetimin yapması gereken bir şey var. O da olağanüstü kurultay. Bunun için geldiler, bunun için oradalar. Ama onlar kurultay yapmak bir yana, kurultay yapmak dışındaki her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar" diye konuştu.

Parti yönetimine çağrıda bulunan Emir, şöyle devam etti:

"Partiyi ne zaman kurultaya götürecekleri belli değil. Olağanüstü kurultaya götürmeyeceklerini zaten söylediler. Ama o kurultaya giderken de kendilerine göre bir parti dizayn etmek için birçok ihraç dalgasına yelteneceklerini ifade ettiler. Ben buradan genel merkeze ve oradaki karar alıcılara sesleniyorum. Hukuka kulak versinler. Tüzüğümüzü açıp baksınlar. Tüzüğün gereğini yapsınlar. ve çok daha önemlisi milletin sesini duysunlar. Millet onlara 'Orada oturmayın' diyor. Millet bu mahkeme kararını kabul etmiyor. Millet Cumhuriyet Halk Partisi'nin sarayın partisi olmasına asla izin vermiyor ve vermeyecek. Hala vakit geç değildir, hala çare vardır. Bir an evvel sağduyulu bir şekilde olağanüstü kurultay kararını versinler. Olağanüstü kurultayı yapabileceklerini biz de biliyoruz, herkes de biliyor. Burada bir tartışma yok. Tüzüğümüz '45 gün içerisinde Genel Başkan kurultayı toplar diyor. 'Toplayabilir' demiyor. Bir seçenek sunmuyor. Açıkça 'toplar' diyor. Yapılması gereken toplamaktır. Bunun için bazı hazırlık işlemlerinin, duyuruların yapılması lazım. Bu sürelerde olması gereken adımlar atılmazsa elbette mahkemeye gideceğiz ama onun daha süresi gelmedi. Bu 45 günlük süre içerisinde genel merkezin kurultay yapmak üzere bazı adımları atması beklenir."

"DELİ SAÇMALIKLARIYLA UĞRAŞMAYIN, MEMLEKETİN SORUNLARIYLA UĞRAŞIN"

Özkan Yalım'ın verdiği ifadede, Özgür Özel'in kullanması için helikopter istendiği iddialarına ilişkin soru üzerine Murat Emir, şunları söyledi:

"Her türlü şantajla ve tehditle iftira attırıyorlar. Ama bir türlü tahliyeler gelmiyor. Tahliyeler gelmedikçe tehditler ve şantajlar da devam ettiği için artık o ucuz dizi filmlerindeki hayal gücünü zorlayan iftiralarla karşılaşıyoruz. 10 milyon dolarlık Skorsky'ler mi dersiniz, bir banknot üzerinden milyonlarca doların gönderilmesi mi dersiniz... Saçma sapan iddialar. Bunlarla Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını kirletebileceklerini ve bunun üzerinden yeni operasyonların altlığını yapabileceklerini sanıyorlar. Kendinize gelin, ciddi olun. Deli saçmalıklarıyla uğraşmayın, gerçeklerle uğraşın. Memleketin sorunlarıyla uğraşın. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumu nasıl çözeceğinizi düşünün. Partinizi nasıl kurtaracağınızı düşünün."

"ÇERÇEVE YASAYA İLİŞKİN BİZİMLE HERHANGİ BİR TEMAS KURULMADI"

TBMM tatile girmeden süreçle ilgili çerçeve yasa getirileceği tartışmalarına ilişkin soru üzerine Murat Emir, CHP ile bu konuda herhangi bir temas kurulmadığını ifade etti. Emir, "Bugüne kadar bizimle yapılmış herhangi bir temas, herhangi bir iletişim, herhangi bir iş birliği çabası söz konusu değildir. Bir şeylerin pişirildiğini anlıyoruz. Sınırlarını, nereye kadar gideceğini, kriterlerini bilmiyoruz. Bir yerlerde birileri bir şeyler hazırlıyor. Başkanlık sisteminin, tek adam rejiminin gerçeği de budur. Birileri bir şeyler hazırlar, bazı planları yapar, bazı kirli hesapları yapar ve sonra bunu Türkiye'ye, Meclis'e dayatır. Getirsinler görelim" dedi.