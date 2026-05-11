CHP'li Hasan Öztürkmen: "Devlette Yükselmenin Yollarından Birisi Kartal İmam Hatip'ten Mezun Olmak Birisi de Rizeli, Güneysulu Olmak"

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın atanmasını eleştirerek "Zikrullah Erdoğan sadece 33 yaşında ve Rize Güneysulu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hemşehrisi. Devlette yükselmenin yollarından birisi Kartal İmam Hatip'ten mezun olmak iken birisi de Rizeli, Güneysulu olmak" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın atanmasını eleştirdi.

AK Parti döneminde devlet kurumlarında liyakat ve hiyerarşinin "altüst olduğunu" söyleyen Öztürkmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2015 yılında 'Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa devlet de öyle yönetilmelidir' demişti. Hatta 2018'de bunu devam ettirerek 'Devleti bir şirket gibi yöneteceğiz' demişti. Evet, sözünde durdu" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan'ın atandığını belirten Öztürkmen, "Zikrullah Erdoğan sadece 33 yaşında ve Rize Güneysulu. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın hemşehrisi. Devlette yükselmenin yollarından birisi Kartal İmam Hatip'ten mezun olmak iken birisi de Rizeli, Güneysulu olmak" dedi. Öztürkmen, söz konusu görevin Türk Silahlı Kuvvetleri açısından kritik önemde olduğunu belirterek, "Bu Zikrullah Erdoğan'ın atandığı makamın karşılığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tümgenerallik" diye konuştu.

Bir subayın tümgeneral olabilmek için yaklaşık 37 yıllık görev sürecinden geçtiğini ifade eden Öztürkmen, "Takım, bölük, tabur, alay, tugay komutanlıkları yapması, operasyon bölgelerinde görev alması yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hemen her kademesinde emek vermesi gerekiyor" dedi.

Öztürkmen, Zikrullah Erdoğan'ın kariyerine ilişkin, "Zikrullah Erdoğan çalışma hayatına Halkbank'ta başlıyor. Ardından girdiği kaymakamlık sınavı sonucunda kaymakam oluyor. 2020-2026 yılları arasında bu görevi yapıyor. Zikrullah Erdoğan'ın tüm CV'si bu. Dayım diye hitap ettiği Tayyip Erdoğan'ın bir imzasıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın en kritik genel müdürlüğünün başına getiriliyor" ifadelerini kullandı. Kaymakamlık sınavındaki mülakat sürecine de değinen Öztürkmen, "Girdiği yazılı sınavda KPSS'de 81 puanla katılanların üçüncü sırasında yer alırken nasıl oluyorsa mülakatta 99.3 alıyor" dedi.

"TEDARİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK ÖNEMDEDİR"

Mülakat sistemini de eleştiren Öztürkmen, "Şimdi biz mülakatta ancak 100 soru sorulmuş olmalı ki mülakata katılan kişi 99 ya da 99.3 alabilmeli. Öyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Hangi ölçüye göre, hangi değerlendirme kriterlerine göre? İdare mahkemelerinin birçok kararında belirttiği gibi mülakatta hangi soruların sorulduğu, sorulan sorulara mülakata gelenin nasıl yanıtlar verdiği kayıt altına alınmalı. Ama alınmıyor ve 99 veriliyor" diye konuştu.

Öztürkmen, Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri açısından stratejik önemde olduğunu belirterek "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mal ve hizmet alımlarını bu genel müdürlük yapıyor. Burası adeta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kasası. Dev bir cari bütçe, milyarlık ihaleler bu müdürlükçe planlanıyor ve yönetiliyor" dedi.

Askeri uzmanlarla görüştüğünü söyleyen Öztürkmen, "Burayı yönetebilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok iyi tanımak ve iyi yetişmiş olmak gerektiğinin altını çiziyorlar. Sivil yöneticilerin de tedarik mevzuatına hakim, kıdemli ve tecrübeli bürokratlardan seçilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Öztürkmen, "Bir ordunun savaşma gücünün en belirleyici unsurunun başında tedarik ve lojistik imkanlarını profesyonelce yönetebilme kabiliyeti geliyor. Zikrullah Erdoğan ise haliyle bütün bunlardan habersiz. Tedarikin T'sinden bile haberi yok" ifadelerini kullandı.

Genel Müdürlüğün teşkilat yapısına ilişkin de bilgi veren Öztürkmen, "Milli Savunma Bakanlığı teşkilat şemasına göre Zikrullah Erdoğan'ın başına getirildiği bu genel müdürlüğün altında iki genel müdür yardımcılığı, altı daire başkanlığı ve üç şube müdürlüğü bulunuyor" dedi.

"TSK'NİN DİSİPLİN GELENEĞİ ZARAR GÖRÜYOR"

Silah, araç ve sistem tedarik daire başkanlığı, uluslararası tedarik daire başkanlığı, ana malzeme tedarik daire başkanlığı ve ihale şube müdürlüğünün kritik birimler arasında yer aldığını belirten Öztürkmen, "Bu durum sadece bir liyakat sorunu da değil. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük zarar verecek hiyerarşik bir sorun" diye konuştu.

Öztürkmen, "Paraşütle tümgeneral yapılan bir kaymakamın altındaki daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde albaylar, yarbaylar ve tümgeneraller bulunuyor. Bir tümgeneral Zikrullah Erdoğan Bey'e 'Komutanım' diyecek. 30 yıl, 35 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne emek vermiş bir general Zikrullah Bey'e 'Emret komutanım' diyecek" ifadelerini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "bin yıllık disiplin geleneğinin" zarar gördüğünü savunan Öztürkmen, emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'ın kariyerini örnek gösterdi.

Karataş'ın askeri hayatına 1970 yılında İzmir Hava Lisesi'nde başladığını anlatan Öztürkmen, "Hava Harp Okulu, Hava Harp Akademisi, Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirip kurmay albay oluyor. Türkiye'nin hemen her bölgesinde Hava Kuvvetleri karargahlarında, jet üs komutanlıklarında ve uçuş filolarında komutanlık yapıyor" dedi.

"'VESAYETTEN KURTULACAĞIZ' DİYEREK FETÖ İLE İŞBİRLİĞİ YAPTINIZ"

Karataş'ın Kardak Krizi sonrası Atina Hava Ataşesi, Çuval olayı sonrası ise Washington Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi olarak görev yaptığını ifade eden Öztürkmen, "30 Ağustos 2007 tarihinde tümgeneralliğe terfi ediyor. Karataş tümgeneral olduğunda 51 yaşında. Askeri liseye başladığı 1970 yılından itibaren TSK hayatının 37'nci yılında ancak tümgeneral olabiliyor" diye konuştu.

Öztürkmen, Karataş'ın Balyoz davası kapsamında tutuklandığını da belirterek, "3 Ekim 2011 tarihinde FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla tutuklanıyor ve cezaevlerinde 33 ay tutsak kalıyor. 19 Haziran 2014'te Balyoz kumpasının çökmesiyle serbest kalabiliyor" dedi.

Karataş'ın F-100, F-5, F-104 ve F-16 savaş uçaklarında uçtuğunu ve uçuş öğretmenliği yaptığını söyleyen Öztürkmen, "Tam 44 yıllık cefalı bir yol, tarif edilemeyecek bir emek ve vatan aşkı" ifadelerini kullandı.

AKP iktidarını Türk ordusuna zarar vermekle suçlayan Öztürkmen, "AKP'nin 24 yıllık iktidar dönemi aynı zamanda Türk ordusuna da darbe dönemi olmuştur. 'Vesayetten kurtulacağız' diyerek FETÖ ile işbirliği yaptınız. Birlikte milli orduya kumpas kurdunuz. Binlerce birikimli subayı tasfiye ettiniz" dedi.

"ÇEKİN ELİNİZİ TÜRK ORDUSUNUN ÜSTÜNDEN"

Öztürkmen, "15 Temmuz oldu, yetmedi askeri liseleri kapattınız. Yetmedi askeri hastaneleri dağıttınız. Askeri alanları peşkeş çektiniz. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenleri ordudan atmaya başladınız. Son noktada torpilli yandaşlarınızı bir gecede tümgeneral yapıyorsunuz. Yeter artık. Çekin elinizi Türk ordusunun ve Türk subayının üstünden" tepkisini gösterdi.