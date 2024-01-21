CHP Milletvekili Faik Öztrak: Erdoğan\'ın sarayları kara deliğe döndü

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, son 10 yılda Cumhurbaşkanlığının sadece yatırım harcamalarına 1,2 milyar dolar gittiğini, Beştepe'deki sarayın önceki dönem maliyeti de eklendiğinde faturanın 2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Erdoğan'ın sarayları kara deliğe döndü. Bu parayla bir tane daha Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de 400 milyon dolar para kalırdı. ya da memleketimizin dört bir yanında 250 tane 32 derslikli lise, üstüne öğrenciler için 230 tane 200 kişilik pansiyon yapılırdı. ya da en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılmış ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahil olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane yapılabilirdi" dedi. Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in valilere yaptığı tasarruf çağrısını da hatırlatarak, "Bakan Şimşek tasarruf konusunda valilerden önce, saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli. Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. 'Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı' der" ifadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bugün sosyal medya hesabından son 10 yılın yatırım programlarına göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2014-2023 döneminde yaptığı harcamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak son 10 yılın Yatırım Programlarına göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2014-2023 döneminde "yatırım" harcamalarının toplamının 1 milyar 228 milyon dolara ulaştığını, 2012-2015 döneminde Beştepe'deki saray Başbakanlık bünyesindeyken, yapılan 764 milyon dolarlık harcama eklendiğinde toplam maliyetin 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

"TEFRİŞATTAN ARAÇ ALIMINA PEK ÇOK KALEME MİLYONLAR HARCANDI"

Öztrak'ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığının 2 milyar dolara ulaşan yatırım harcamalarının 1 milyar 652 milyon dolarını İstanbul'daki, Ankara Beştepe'deki saraylar ile Okluk koyunda yapılan yazlık ve Ahlat'ta yapılan kışlık saraylara verilen para oluşturuyor. Kalan 339 milyon dolarlık gider ise inşaat-onarım harcamalarından basılı yayın alımına, bina tefrişatından taşıt alımına kadar değişik kalemlere harcanmış.

"BU PARAYLA NELER YAPILIRDI NELER"

Öztrak, Cumhurbaşkanlığının çoğunu da saray yapımı giderlerinin oluşturduğu 2 milyar dolara ulaşan harcamaları yerine başka neler yapılabileceğini şöyle özetledi:

"Bu parayla bir tane daha Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de 400 milyon dolar para kalırdı. ya da memleketimizin dört bir yanında 250 tane 32 derslikli lise, üstüne öğrenciler için 230 tane 200 kişilik pansiyon yapılırdı. ya da en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılmış ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahil olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane yapılabilirdi."

"BAKAN ŞİMŞEK VALİLERE TASARRUF DEMEDEN ÖNCE ERDOĞAN'A SÖZ GEÇİRMELİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in valilere, "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği yönündeki haberleri anımsatan Öztrak, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek önce 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen, saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli.

"MİLLETE VERİYORLAR TALKINI, KENDİLERİ YUTUYOR SALKIMI"

Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. 'Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı' der. Saray'ın da, vitrin ekonomi yönetiminin sözlerine de inanmaz. Milletin inanmadığına yatırımcılar hiç inanmaz. Temiz para gelmez; AŞ da iş de olmaz."

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, bugün sosyal medya hesabından son 10 yılın yatırım programlarına göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2014-2023 döneminde yaptığı harcamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak son 10 yılın Yatırım Programlarına göre Cumhurbaşkanlığı'nın 2014-2023 döneminde "yatırım" harcamalarının toplamının 1 milyar 228 milyon dolara ulaştığını, 2012-2015 döneminde Beştepe'deki saray Başbakanlık bünyesindeyken, yapılan 764 milyon dolarlık harcama eklendiğinde toplam maliyetin 2 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.

"TEFRİŞATTAN ARAÇ ALIMINA PEK ÇOK KALEME MİLYONLAR HARCANDI"

Öztrak'ın verdiği bilgilere göre Cumhurbaşkanlığının 2 milyar dolara ulaşan yatırım harcamalarının 1 milyar 652 milyon dolarını İstanbul'daki, Ankara Beştepe'deki saraylar ile Okluk koyunda yapılan yazlık ve Ahlat'ta yapılan kışlık saraylara verilen para oluşturuyor. Kalan 339 milyon dolarlık gider ise inşaat-onarım harcamalarından basılı yayın alımına, bina tefrişatından taşıt alımına kadar değişik kalemlere harcanmış.

"BU PARAYLA NELER YAPILIRDI NELER"

Öztrak, Cumhurbaşkanlığının çoğunu da saray yapımı giderlerinin oluşturduğu 2 milyar dolara ulaşan harcamalar ile yapılabilecekleri de şöyle anlattı:

"Bu parayla bir tane daha Avrasya Tüneli yapılır, üstüne de 400 milyon dolar para kalırdı. ya da memleketimizin dört bir yanında 250 tane 32 derslikli lise, üstüne öğrenciler için 230 tane 200 kişilik pansiyon yapılırdı. ya da en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılmış ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahil olmak üzere Bilkent Şehir Hastanesi büyüklüğünde bir hastane yapılabilirdi."

"BAKAN ŞİMŞEK VALİLERE TASARRUF DEMEDEN ÖNCE ERDOĞAN'A SÖZ GEÇİRMELİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in valilere, "Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası" dediği yönündeki haberleri anımsatan Öztrak, şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek önce 'İtibardan tasarruf olmaz' diyen, saray ve uçak koleksiyonu yapan, ucu bucağı görünmeyen araç konvoylarıyla dolaşan, ülkede israf kelimesinin vücut bulmuş hali olan kibir abidesine ve şürekasına söz geçirmeli.

"MİLLETE VERİYORLAR TALKINI, KENDİLERİ YUTUYOR SALKIMI"

Yoksa milletimiz bir lafa, bir de icraata bakar. 'Bize veriyorlar talkını, kendileri yutuyor salkımı' der. Saray'ın da, vitrin ekonomi yönetiminin sözlerine de inanmaz. Milletin inanmadığına yatırımcılar hiç inanmaz. Temiz para gelmez; AŞ da iş de olmaz."