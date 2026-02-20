Cinayet Zanlısı Kayıp Kişinin Baldızı - Son Dakika
Cinayet Zanlısı Kayıp Kişinin Baldızı

Cinayet Zanlısı Kayıp Kişinin Baldızı
20.02.2026 14:20
İstanbul'da kaybolan Ahmet Şahin'in cesedi bulundu, baldızının kocası cinayeti itiraf etti.

İSTANBUL'da 25 gün önce kaybolan Ahmet Şahin'in(49) öldürüldüğü ortaya çıktı. Şahin'in cesedi Arnavutköy'deki ormanlık alanda üzeri çalılarla örtülmüş halde bulundu. Olayın faili olduğu tespit edilen baldızının kocası Muzaffer A. gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde suçunu itiraf eden ve özel güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Muzaffer A. "Sanal kumar yüzünden bana borcu vardı. Onun yüzünden işimden atıldım. Olay günü yine bana parayı vereceğini söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlendim ne yaptığımı tam olarak hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Şüphelinin olayın ardından Ahmet Şahin'in kredi kartıyla altın aldığı, aynı gün içinde altınları bozdurarak paraya çevirdiği, maktulün telefonunu Silivri'ye götürerek kırdığı da tespit edildi.

Arnavutköy'de 26 Ocak Pazartesi günü polise başvuran Beyza Şahin, babasından 2 gündür haber alamadıklarını söyledi. Beyza Şahin babasının telefonundan kendisine mesajlar atıldığını söyledi. Bu mesajlardaki talimatlara uyarak Muzaffer A. ile birlikte ona 150 bin lira parayı elden verdiklerini söyledi. Beyza Şahin, telefondan atılan mesajlarda babasının Yunanistan'a gideceğini söylediğini daha sonra da telefonun kapandığını belirtti. Polis tarafından başlatılan soruşturmada kayıp olarak aranan Ahmet Şahin'in sık görüştüğü baldızının kocası Muzaffer A.'nın ifadesine başvuruldu. İfadesinde Ahmet Şahin'i en son para verdiği gün gördüğünü söyleyen ve kendisiyle uzun süredir görmediğini söyleyen Muzaffer A. serbest bırakıldı.

POLİSİN TİTİZ ÇALIŞMASI CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis Ahmet Şahin'in cep telefonu görüşmelerini incelemeye aldı. Görüşmelerde Ahmet Şahin'in 24 Ocak Cumartesi günü sık sık oMuzaffer A. ile görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, Ahmet Şahin ile Muzaffer A.'nın bir otomobil içinde sabah saat 09.00 sıralarında Arnavutköy'e gittiğini saat 13.42'de Muzaffer A.'nın otomobille tek başına Arnavutköy'den ayrıldığını belirledi.

5 KURŞUNLA ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Polis bu gelişme üzerine o bölgedeki tüm güvenlik kameralarıyla şüphelilerin cep telefonuna ait HTS kayıtlarını incelemeye aldı. Daraltılmış baz çalışmaları sonucunda olayın Yeniköy Mezarlığı civarında meydana geldiği tespit edildi. Bölgede yapılan aramalarda Ahmet Şahin'in cesedi Yeniköy Mezarlığı karşısındaki ormanlık alanda bulundu. Cesedin ağaçlık alana atıldığı ve üzerinin dallarla kapatılarak gizlenmeye çalışıldığı tespit edildi. Vahşi hayvanlar tarafından bir bölümü tahrip edilmiş olan ceset Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan DNA incelemesinde cesedin Ahmet Şahin'e ait olduğu belirlendi. Ayrıca Ahmet Şahin'in vücuduna isabet eden 5 kurşun sonucu hayatını kaybettiği de ortaya çıktı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ANNESİNİ TAKİBE ALDILAR

Bu gelişme üzerine polis Muzaffer A.'yı yakalamak için harekete geçti. Polis ekipleri cep telefonunu kapatan Muzaffer A.'ya ulaşmak için annesi F. Ş.'yi takibe aldı. Anne F.Ş. dün akşam iftar saatinde bir parka giderek beklemeye başladı. Bir süre sonra annesi F.Ş.'nin yanına gelen Muzaffer A. parkta gözaltına alındı. Muzaffer A.'nın annesinden yeni elbiseler istediği onları almak için parka gittiği tespit edildi.

KREDİ KARTIYLA ALTIN SATIN ALMIŞ

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada Muzaffer A.'nın olayın ardından Ahmet Şahin'in üzerinden aldığı kredi kartıyla önce Bahçelievler'e gittiği, buradaki bir kuyumcudan 242 bin lira değerinde altın aldığı tespit edildi. Muzaffer A.'nın aynı gün içinde satın aldığı altınları Zeytinburnu'nda bir başka kuyumcuya götürerek bozdurduğu da ortaya çıktı.

'ŞÜPHELİ BENDEN BORÇ ALMIŞTI ÖDEMEDİ'

Kayıp Şahıslar Büro Amirliğinde verdiği ifadesde suçunu itiraf eden Muzaffer A., Ahmet Şahin'in sanal kumar oynadığı için kendisinden yaklaşık 3 milyon lira borç aldığını ancak bir türlü geri ödemediğini iddia etti. Ahmet Şahin'e borç verebilmek için iş yerindeki arkadaşlarından borç alıp ödeyemediği için işten kovulduğunu da anlatan Muzaffer A. "Olay günü bana artık borcunu ödeyeceğini söyledi. Birlikte sabah saat 06.00 sıralarında otomobile binerek hareket ettik. Paranın Arnavutköy'e geleceğini söyleyince o tarafa gittik. Bir süre çevrede bekledik; ancak gelen olmadı. Daha sonra paranın Yeniköy Mezarlığı'na getirileceğini söyleyince o tarafa yöneldik." dedi.

'ARAMIZDA KAVGA ÇIKTI SİLAH BİRKAÇ KEZ PATLADI'

Arnavutköy'deki Yeniköy Mezarlığı'nda bir süre beklemelerine rağmen, paranın gelmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını söyleyen Muzaffer A. "Bana bağırmaya başladı. Bu sırada belindeki silahı da çıkarmıştı. Aramızda itişme oldu. Bu sırada tabanca birkaç kez patladı. Tam sayısını hatırlamıyorum. Sinirlenip kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğimde öldüğünü fark ettim. Cesedi yol kenarına bırakıp üzerini çalı çırpıyla örtüp oradan kaçtım" dedi.

'TELEFONUNU KIRIP ATTIM'

Polisteki ifadesinde kredi kartıyla altın satın alıp, tekrar bozdurduğunu itiraf eden Muzaffer A. "Onun telefonunu yok etmek için uygulama üzerinden bindiğim taksiyle Silivri'ye gittim. Orada taksiyi bekletip, bir benzin istasyonunun arka kısmında telefonu kırıp daha sonra geri döndüm. Sonra normal hayatımı yaşamaya başladım" dediği öğrenildi.

POLİS OLAYLA İLGİLİ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği yaptığı çalışmada şüphelinin altın satıp bozdurduğu anların güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Şüphelinin öldürdüğü kişinin telefonunu kırdığı anlar da bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesine gönderildi.

