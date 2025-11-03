8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı - Son Dakika
8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı

8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine \'dön\' çağrısı yaptı
03.11.2025 16:41
Isparta'da yaşayan Selahattin Sarı, boşandığı eşinin 8 aylık bebeğini de alarak kayıplara karıştığını belirtti. 35 gündür çocuğunu göremediğini söyleyen Sarı, "Çocuğumun hayatından endişeliyim. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Lütfen yalvarıyorum. Rica ediyorum dönsün" dedi.

Isparta'da Selahattin Sarı, boşandığı eşinin 8 aylık bebeği H.T.S.'yi 35 gündür göremediğini belirterek, çocuğunun güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti. Sarı, çocuğunun bulunması için yardım istedi.

8 AYLIK BEBEĞİNİ 35 GÜNDÜR GÖREMİYOR

Isparta'da 2022 yılında evlenen Birnur K. ile Selahattin Sarı, 16 Eylül'de boşandı. Mahkeme, çiftin 8 aylık erkek bebeği H.T.S.'nin velayetini anne Birnur K.'ye verirken; Selahattin Sarı'ya her ayın ikinci ve dördüncü haftasında çocuğunu görme hakkı tanıdı. 30 Eylül'de Birnur K., yanına aldığı H.T.S. ve ilk eşinden 8 yaşındaki oğlu ile kayıplara karıştı. Selahattin Sarı, 35 gündür göremediği çocuğunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yardım istedi.

8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı

"ÇOCUĞUMUN MAĞDUR OLMASINI İSTEMİYORUM"

Selahattin Sarı, "İlk defa ağustosta kaçıyor ardından 1 ay onu aramaya başlıyoruz. Bu süreçte televizyon programına başvurduk, ardından ayrıldık. Sonrasında ise yeniden kaçıyor. Çocuğumdan dolayı endişeliyim. 5 kuruşsuz ve parasız bir şekilde kaçtı. Çocuğumun onun yanında mağdur olmasını istemiyorum. Önceki kaçtığında 750 lira ve 2 altınla gitti. Şimdiki kaçışında da 4 bin 400 lirayla ve elektrikli süpürgeyle kaçtı. Şu anda başka bir yerde ve kendisinin bakamayacağını düşünüyorum. Güvenimi sarstı" dedi.

8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı

"ŞU ANDA SUÇ İŞLİYOR"

Çocuğunun bulunması için çağrıda bulunan Selahattin Sarı, "Birinci kaçışı değil. İkinci kaçışı değil. Kaçmakla olmaz. Çocuğumu kaçırmakla şu anda suç işliyor. Her ayın ikinci ve dördüncü haftası görmem gerekiyor. Çocuğumu göremiyorum. Çocuğumun hayatından endişeliyim. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Lütfen yalvarıyorum. Rica ediyorum dönsün. Ortada çocuk var. Biz severek evlendik. Onun için arabamı sattım. Yuvamı kurdum. Eşyalarını aldım. Tekrardan yuvasına dönmesini istiyorum" diye konuştu.

8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı

ANNESİ DE ÇAĞRI YAPTI

Anne Dudu K. de kızı Birnur K.'ye çağrıda bulunarak, "Bensiz duramazdı. Beni çok severdi. Benden ayrı kalamazdı. Pazarlara, giysi almaya beraber giderdik. Çok üzüldüm. Kanser hastasıyım. Ameliyat olacağımda kızım yanımda değildi. Ameliyat oldum, kızım yanımda olmadığı için çok üzüldüm. Orada aç susuzdur. Aransın, bulunsun, eve gelsin kızım. 2 aydır çok perişanım. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Aklıma geliyorsun, torunlarım da aklıma geliyor. Bana derdini anlat kızım. Ne olur gel kızım, çok perişanım. Çok ağlıyorum. Seni çok seviyorum, çok özledim" dedi.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 aylık oğlunu da alıp kaybolan eski eşine 'dön' çağrısı yaptı - Son Dakika

