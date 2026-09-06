Çubuk turşusu festivali, Türkiye ile Çin arasında kültürel köprü kuruyor - Son Dakika
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Çubuk turşusu festivali, Türkiye ile Çin arasında kültürel köprü kuruyor

Çubuk turşusu festivali, Türkiye ile Çin arasında kültürel köprü kuruyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen 18. Uluslararası Kültür ve Turşu Festivali, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel yakınlaşmanın sembolü olarak görülüyor. Festivalde 370 stant kurulurken, yaklaşık 10 ton turşu ikram edilmesi planlanıyor ve Başkan Demirbaş, Çubuk turşusunu gelecekte Çin'e ulaştırmayı hedefliyor.

ANKARA, 6 Eylül (Xinhua) -- Çin'den başlayarak Orta Asya üzerinden Anadolu'ya uzanan İpek Yolu, binlerce yıl boyunca sadece ipek, baharat ve değerli malların taşındığı bir ticaret güzergahı değil, aynı zamanda farklı halkların geleneklerini, kültürlerini ve mutfaklarını da buluşturan bir köprü oldu.

Bugün Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler yeni ulaşım ve ticaret koridorları üzerinden gelişirken, Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen bir festival, bu kadim bağlantıyı bu kez turşu kavanozlarıyla hatırlatıyor.

Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yılında düzenlenen 18. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali, geleneksel bir Anadolu lezzetini Çin ile Türkiye arasındaki kültürel yakınlaşmanın sembollerinden biri haline getirme arzusuna sahne oluyor.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş festivalde Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede, turşunun yalnızca bir gıda ürünü değil, Anadolu ve Orta Asya'da kuşaklar boyunca yaşatılan ortak geleneklerin bir yansıması olduğunu söyledi.

Demirbaş, "Turşu, Anadolu'da ve Orta Asya ülkelerinde kış sofralarında yediğimiz, gıda olarak kullandığımız bir ürün" diyerek, bu geleneğin yüzyıllardır sürdüğünü belirtti.

Demirbaş, turşunun uzun süren seyahatlerde önemli bir gıda olduğunu belirterek, İpek Yolu boyunca at veya develerle yapılan ve aylar süren yolculuklarda insanların uzun süre dayanabilecek, vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak gıdalara gereksinim duyduğunu söyledi. Demirbaş, "uzun ömürlü bir yiyecek olan turşunun da bu ihtiyaçları karşılayan gıdalardan biri olduğunu" ifade etti.

Turşunun geçmişte İpek Yolu yolculuklarında kullanılan gıdalardan biri olduğuna dair bu yaklaşım, bugün geleneksel üretim ile modern kültür etkileşimine yeni bir anlam kazandırıyor.

Türkiye ile Çin arasındaki İpek Yolu bağlantısının günümüzde Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile yeni bir boyut kazandığını belirten Demirbaş, Çubuk turşusunu gelecekte Çin ve diğer Asya ülkelerine ulaştırmak istediklerini söyledi.

Türkiye ile Çin, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor Planı arasındaki uyumun artırılması konusunda 2015 yılında mutabakat imzalamıştı.

"Çinli kardeşlerimizle zaman zaman turizm bölgelerinde sohbet ediyoruz, onların geleneklerine ne kadar bağlı olduklarını görüyoruz. Bizim de geleneklerimizi koruma konusunda büyük hassasiyetimiz var. Turşu da ortak geleneklerimizi yansıtan bir gıda" diyen Demirbaş, Çin ve Türkiye halklarının geleneklerine bağlılıklarının kültürel yakınlaşma için önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Demirbaş, gastronomi alanındaki kültürel etkileşimin halklar arasındaki bağları güçlendirebileceğini vurgulayarak, Çubuk turşusunun da bu ortaklığı yansıtan geleneksel bir ürün olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanı, iki ülkenin mutfak kültürlerinde sebze ve gıdaları uzun süre saklamak için farklı yöntemlerin bulunmasının da bu kültürel yakınlığı tarihten gündelik hayata taşıdığını ifade etti.

Yerel yetkililer, Çubuk'ta kuşaktan kuşağa aktarılan turşu geleneğinin Çin'in zengin fermente gıda kültürüyle buluşmasının, iki toplumun birbirlerinin geleneklerini daha yakından tanımasına katkı sağlayabileceği görüşünde.

Bu yıl 3-6 Eylül tarihlerinde düzenlenen festival, yurt dışından gelen katılımcıları da bir araya getiriyor. Festival alanında yaklaşık 370 stant kurulurken, ziyaretçilere yaklaşık 10 ton Çubuk turşusu ikram edilmesi planlanıyor.

Uzun yıllardır turşu üreten Hasan Hüseyin Benli de festivalde, Çubuk'un tarihi İpek Yolu'nun ticaret noktalarından biri olduğunu söyledi.

Benli, geçmişte uzun yolculuklarda gıdaların salamura edilip küplerde saklandığını belirterek, "Çinli kardeşlerimizi Çubuk'a, turşu yemeye davet ediyorum" dedi.

Çubuk'ta kavanozlara doldurulan turşu, sadece sofralara ulaşan geleneksel bir gıda olmanın ötesinde, Çin ile Türkiye arasında yüzyıllar öncesine uzanan kültürel temasların günümüzdeki yeni ifadesi olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çubuk turşusu festivali, Türkiye ile Çin arasında kültürel köprü kuruyor - Son Dakika

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