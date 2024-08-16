Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Üniversiteye Rektör Ataması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök görevden alındı, yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. AK Parti Diyarbakır eski Milletvekilli Oya Eronat’ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, Dicle Üniversitesi rektörü olarak atandı. Eski AK Partili milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atandı.

16.08.2024 12:44
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 üniversiteye rektör ataması yaptı. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök görevden alındı, yerine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil atandı. AK Parti Diyarbakır eski Milletvekilli Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat, Dicle Üniversitesi rektörü olarak atandı. Eski AK Partili milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise Ankara Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı, Resim Gazete'de yayınlandı.

Buna göre 8 üniversitenin rektörü değişti. Rektör olarak atanan isimler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Hacımüftüoğlu, önceki dönem AK Parti Milletvekili Necdet Ünüvar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal da bulunuyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hacımüftüoğlu ODTÜ Rektörü oldu

ODTÜ'de son dönemde öğrenciler tarafından çeşitli nedenlerle protesto edilen Rektör Prof. Dr. Verşan Kök'ün yerine Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu atandı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu atama kararından önce Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısıydı.

Eski AK Parlili vekilin kardeşi Dicle Üniversitesi Rektörü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı 13 üniversite rektörü arasında eski AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Oya Eronat'ın kardeşi Prof. Dr. Kamuran Eronat da var. Prof. Dr. Eronat, Dicle Üniversitesi rektörü olarak atandı. Prof. Dr. Kamuran Eronat, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde görev yapıyordu.

Ankara Üniversitesi'nde Necdet Ünüvar'la devam

Ankara Üniversitesi'nde 23, 24, 25 ve 26'ıncı dönem AKP Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar yeniden rektör olarak atandı. Prof. Dr. Ünüvar 14 Ağustos 2020 yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne getirilmişti.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal İTÜ Rektörü oldu, Devlet Arşivleri Başkanı Ünal ise Gazi Üniversitesi'ne

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun yerine Prof. Dr. Hasan Mandal atandı. Prof. Dr. Mandal TÜBİTAK Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Uğur Ünal atandı. Prof. Dr. Musa Yıldız'ın yerine atanan Prof. Dr. Ünal,Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı'ydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atadığı üniversite rektörleri şöyle:

"Ankara Üniversitesi - Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Akdeniz Üniversitesi- Prof. Dr. Özlenen Özkan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gazi Üniversitesi - Prof. Dr. Uğur Ünal, Trakya Üniversitesi - Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Dicle Üniversitesi - Prof. Dr. Kamuran Eronat, Fırat Üniversitesi - Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Esenyurt Üniversitesi - Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İstanbul Ticaret Üniversitesi - Prof. Dr. Necip Şimşek, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi - Prof. Dr. Adnan Sözen, Çukurova Üniversitesi - Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş."

Kaynak: ANKA

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