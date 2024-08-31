Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız

Güncel

Hava Harp Okulu Diploma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah çok yakında hedeflerimize de ulaşacağız. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Pazar günü Anadolu'nun tapu senedi olan Ahlat'ta gençlerimizle kucaklaştık. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde milletin evinde dualarla, marşlarla büyük coşkuyla kutladık. 183'ü Türk vatandaşı 14'ü misafir ülkelerden gelen öğrencilerimizi mezun ediyoruz. Hudutsuz göklerin pervasız kartallarına görev yerlerinde Rabbimden üstün başarılar diliyorum. Ailelerimizi, komutanlarımızı ve hocalarımızı şahsım, milletim adına cani gönülden kutluyorum.

"FIRAT KALKANI'YLA DEVLETİMİZİN SENDELEMESİNİ BEKLEYENLERE ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİK"

Sadece 8 yıl gibi kısa sürede geldiğimiz bu noktayı çok önemsiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri bir ordunun karşılaşacağı en ağır imtihanlardan birini olabilecek en az hasarla atlatmayı başarmıştır. 40 yıl boyunca habis bir ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık. Ordumuzu güçlendirdik. Darbe girişiminden 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapmak suretiyle devletimizin sendelemesini bekleyenlere çok önemli mesajlar verdik. Zeytindalı, Barış Planı, Bahar Kalkanı harekatlarıyla terör örgütlerine ölümcül darbeler indirdik.

"ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATACAĞIZ"

Libya'da darbeciler karşısında meşru hükümetine verdiğimiz destekle kardeş Libya halkının daha büyük acılar yaşamasının önüne geçtik. Somali'den Katar'a dost ve kardeş ülkelerimizle dayanışma halindeyiz. Azerbaycan'ın Karabağ'ında, Karabağ'da Azeri kardeşlerimizle birlikte orada da yine bütün Azeri kardeşlerimize düşman güçleri tamamıyla yok ettik. İnşallah çok yakında buradaki hedeflerimize de ulaşacağız. Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ KAÇACAK DELİK ARIYOR"

FETÖ ihanet şebekesini söküp attık, terör örgütleri kaçacak delik arıyor ama bulamayacaklar. Türk Silahlı Kuvvetleri dışında dünyadaki hiçbir ordu çok kısa sürede sınırları ötesinde böyle bir şeye imza atamazdı. Ordumuzun gücüne güç, itibarına da itibar kattık. Ya zafer ya şehadet diyerek ölüme meydan okuyan aziz şehitlerimizi rahmetle yâdediyorum. Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor Rabbim onlardan razı olsun diyorum.

"BİRİLERİNİN DEMİR KUBBESİ VARSA BİZİM DE ÇELİK KUBBEMİZ OLACAK"

Havacılarımız gök vatanın savunmasında çok kritik roller üstlenmektedir. Ülkemizin güvenliğine dair tehditlerin bertaraf edilmesinde Hava Kuvvetlerimiz büyük sorumluluklar alıyor. İHA'larda yakaladığımız ivme sadece dost ve kardeş halklar tarafından değil; tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. Milli muharip uçağımız KAAN hepimizi heyecanlandıran projelerimizin en başında geliyor. 5. nesil savaş uçağımızı geliştirirken, F-16'larımızı modernize ediyoruz. Çok amaçlı helikopterimiz GÖKBEY ve HÜRJET'le önemli ihtiyacımızı karşılayacağız. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Çelik kubbeyi çok yakında hayata geçireceğiz.

"KİMSEYE BEL BAĞLAMIYORUZ"

Kıbrıs Barış Harekatı'ndan son yıllarda sınır ötesinde operasyonlarımıza hep aynı engellerle karşılaştık. Hep ikircikli tutumlar. Allah korusun yarın ülkemizin başına sıkıntı gelse aynı şeyle karşılaşmamız kuvvetle muhtemeldir. Kendi bileğimiz, yeteneklerimiz, gücümüz dışında kimseye bel bağlamıyoruz. Zor günlerimiz de daima yanımızda bulduğumuz kardeşlerimizin dışında sadece kendi milletimize ve insan kaynağımıza güveniyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz."