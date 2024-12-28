Cumhurbaşkanı Erdoğan: "faiz İnecek Ki Enflasyon da İnsin. Bu, Bizim Olmazsa Olmazımız"

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8'inci Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada; gelecek dönemde politika faizinin indirileceğini belirterek "Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız" dedi. Enrdoğan, asgari ücrete yönelik eleştirilere "İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yok" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa 8'inci Olağan İl Kongresi'nde konuştu. AK Parti Bursa teşkilatıyla eş zamanlı olarak il kongrelerini gerçekleştiren, Adıyaman, Bilecik, Düzce, Gümüşhane, Kars, Kırşehir, Muş ve Nevşehir'deki teşkilat üyelerine de selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret ve ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bursa, Halep'in, Humus'un, Şam'ın, Hama'nın da kardeşidir"

"Bursa'da Balkan şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da Şam'dan, Halep'ten buraya sığınan kardeşlerimiz var... Bursa, Üsküp'ün kardeşi olduğu kadar, Saraybosna'nın da kardeşidir. Bursa Akmescid'in, Batum'un, Bakü'nün kardeşi olduğu kadar Halep'in, Humus'un da kardeşidir. Hama'nın Şam'ın da kardeşidir."

"Saflarımızı daha da sıklaştıracağız, kalpleri tamir etmeye bakacağız"

'Önümüzdeki dönemde de bu çizgimizi koruyacağız, saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz.

Bursamız üretimin ve emeğin de lokomotifidir. Kongremizden sonra Bursamızın iş çevreleriyle bu akşam bir araya gelecek bazı fabrikaların resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bursa'yı her ziyaretimde şehrimizin sanayisinin istikrarlı bir atılım içinde olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bursa sanayisi bizim yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor. Her alanda Bursa'yı destekledik, geliştirdik.

Kim ne verirse benden beş fazlası anlayışı geçmişte Türkiye'ye çok ağır bedeller ödetti. Sırf günü kurtarmak için verilen ancak sonra unutulan sözler, hem bu ülkeye hem de siyaset kurumuna çok büyük zararlar verdi. Benden sonrası tufan diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını 2002'den beri hep elimizin tersiyle ittik. Kendimiz bedel ödesek dahi millete ve ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedik. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız. Zor da olsa en doğru kararı alacağız dedik. Hamdolsun. Bu duruşumuzdan da şimdiye kadar taviz vermedik.

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir.. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır.

"Fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot edilmelidir"

'Serbest piyasa ekonomisini başı bozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim var, ama bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır...

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceğiz, yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

Sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.'

"Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır"

'Doğalgaz ve elektrikte vatandaşlarımıza sağladığımız destekleri de en fazla ihtiyaç duyanların daha fazla yararlanacağı adil bir modelle yeniden ele alacağız. Akaryakıt fiyatlarının da enflasyon hedeflememizi bozmayacak seviyede kalmasına özen göstereceğiz. Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlarımıza en uygun şekilde ulaştırılması için de yeni mekanizmalar kuracağız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz... Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız."

Asgari Ücret: "İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yok"

"(Asgari ücrete yapılan zam) Bu istihdam, enflasyon ve gelir arasında yapılan dengeyi gözeten bir rakamdır. Biliyorsunuz asgari ücret çalışana verilen maaşın en alt seviyesini ifade eden bir meblağdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yok. Bizler sen niye bu kadar verdin demiyoruz. Biz tabanı belirliyoruz. Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız."

"Bandırma-Bursa-Yenişehir- Osmaneli hızlı tren hattının yapımı sürüyor, 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz"

"Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının yapımı sürüyor. Osmaneli-Bursa kesimini 2026 sonu itibarıyla, Bandırma'ya ulaşan tüm hattı ise 2026 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bu sayede Ankara-Bursa ve İstanbul-Bursa arası seyahat süreleri hızlı trenle 2 saat 15 dakika olacak."