Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez / Haber eklendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez / Haber eklendi

24.06.2025 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in Filistin ile başlayan, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in Filistin ile başlayan, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hollanda'nın Lahey kentine hareket etti. Erdoğan, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, zirvede ittifakın caydırıcılık ve savunmasını pekiştirecek adımların değerlendirileceğini belirterek, "Müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması konusunda yeni hedefler belirleyeceğiz. Türkiye olarak adil külfet paylaşımını ve Avrupa güvenliğinin pekiştirilmesini özellikle savunuyoruz. NATO'nun ikinci büyük kara ordusunu sevk ve idare eden bir müttefikiz. Ülkemizin savunma yeteneklerini sürekli geliştirirken, ittifakın caydırıcılığına da katkıda bulunuyoruz. İttifak sathında savunma sanayisinin güçlendirilmesini önemsiyoruz. Ancak daha güçlü savunma ve daha etkin ordu hedefiyle yola çıkarken, müttefikler arasında savunma ürünleri ticaretinin önüne engeller getirilmesini doğru bulmuyoruz. Bu engelleme ve kısıtlamaların en kısa sürede amasız, fakatsız kaldırılması gerekiyor" dedi.

'ÜLKEMİZ, AB'NİN SAVUNMA GİRİŞİMLERİNE DAHİL EDİLMELİDİR'

Avrupa Birliği'nin son dönemde savunma ve güvenlik alanında girişimlerini yakından takip ettiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın güvenliğine birçok üyenin toplamından fazla katkı sunan ülkemiz, birliğin savunma girişimlerine uygun şekilde dahil edilmelidir. Türk savunma sektörünün, birliğin savunma mekanizma ve projelerine dahli tüm Avrupa'nın faydasına olacaktır. Bu konuda öncelikle bizim gibi birlik üyesi olmayan müttefiklerle yakın istişare halindeyiz. İttifakın Avrupa sütununu destekleyici tedbirleri ele almayı planlıyoruz. Zirvede ayrıca yıllar önce öngörülü bir yaklaşımla ittifak bünyesinde terörizmle mücadele konseptine en fazla katkıyı veren müttefik olarak bu alanda ittifakın yapması gerekenlere dikkat çekeceğiz" diye konuştıu.

'İSTANBUL SÜRECİNİN DEVAMINA YÖNELİK ADIMLAR PLANLIYORUZ'

Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil bir çözümle kalıcı olarak neticelendirilmesine yönelik gayretlerin, zirvenin başlıkları arasında yer aldığını ifade ederek, "Müttefikler, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de bir araya gelecek. Biz, ittifaka karşı sorumluluklarımıza halel getirmeksizin savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasına dair çabalarımızı anlatacağız. Üç yıllık aradan sonra geçtiğimiz günlerde tarafları İstanbul'da buluşturduk. Esir ve cenaze takasıyla ilgili kararların alınmasına ve hayata geçirilmesine vesile olduk. İstanbul sürecinin devamına yönelik yeni adımlar planlıyoruz" dedi.

'DİPLOMASİYE ÖNCELİK VEREN TAVRIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek zirvede gerek ikili görüşmelerimizde, Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik katliamlarına da dikkat çekeceğiz. 21 aydır devam eden işgal, istila ve yıkım politikasının bir an önce son bulması gerektiğinin altını çizeceğiz. Öte yandan biliyorsunuz; 13 Haziran'dan beri bölgemizde tansiyon iyice tırmandı. İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreçte en başından bu yana müzakereleri esas alan girişimlerimiz oldu. Sayın Trump ve Sayın Pezeşkiyan'ın da aralarında olduğu birçok liderle görüştük. İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getirdik. Dün, Amerikan Başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bölgede ateşkesi sağlayacak ardından da kalıcı sükunete giden yolu açacak her türlü gayreti takdirle karşılar ve samimiyetle destekleriz. Nitekim dün gece geç saatlerde gelen, taraflar arasında ateşkes sağlanmasına dair mutabakata ulaşıldığı haberini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları ateşkese tam riayet etmeye davet ediyoruz. Daha önce de ifade ettim, bölgemiz etkileri tüm dünyada hissedilecek bir savaşın yükünü kaldıramaz. Ellerin tetikten çekilmesi ve itilafların çözülmesi için diplomasiye şans tanınması en doğru, hayırlı ve akılcı tavır olacaktır. Türkiye olarak uluslararası hukuku gözeten, diplomasiye öncelik veren ilkeli tavrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu. Erdoğan, 2026 yılındaki NATO zirvesine Türkiye'de ev sahipliği yapmak istediklerini belirterek, "Zirve marjında müttefiklerimiz ile ittifak ortaklarından liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz" açıklamasında bulundu.

'ORTAYA KOYDUĞUMUZ ÇABA HERKESİN MALUMU'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Ukrayna- Rusya savaşına yönelik, "Türkiye olarak bu savaşı sona erdirmek için ortaya koyduğumuz çaba herkesin malumudur. Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barışın mümkün olduğuna biz samimiyetle inanıyoruz. Bu barışı sağlamak için de elimizden geleni yaptık, yapıyoruz. Her iki tarafın güvenine mazhar olan bir ülkeyiz. Bu güven sayesinde savaş atmosferinde dahi somut ilerlemeler kaydedildi. İstanbul'daki görüşmeler, atılan en önemli adımlardan biridir. Görüşmelerin daha ileriye taşınmasını ve artık savaşı sonlandıracak yola girilmesini arzu ediyoruz. Sahadaki gelişmelerin de bu umut ışığını artırmasını temenni ediyoruz. Bu savaş sonsuza kadar süremez. Barış için kolları sıvamak, İstanbul'da kurulmuş diyalog zeminini güçlendirerek barış masasını çok daha üst düzeyde bir katılımla ortaya koymak lazım. NATO zirvesinde de muhataplarımızla bu vizyonumuzu anlatacak ve barışı sağlayana kadar durmayacağımızı ifade edeceğiz" dedi.

'BÜYÜK TEHDİDİN FİTİLİ ATEŞLENDİ'

İsrail-İran çatışmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "İran'a yönelik saldırıları bölgemizin barış ve huzuruna yönelik büyük bir tehdidin fitilini ateşlemiştir. İsrail'in Filistin ile başlayan, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e, nihayetinde de İran'a uzanan pervasız adımları asla kabul edilemez. Küresel aktörlerin bu çılgınlığa son vermek için etkin tedbirleri alması şart. Yoksa bunun bedelini sadece bölgemiz değil, bütün dünya öder. Biz herkesi aklıselime çağırmaya, diplomasinin imkanlarının her türlü meseleye çözüm bulmak için yeterli olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Çatışmalardan kastımız, sadece İsrail ile İran arasındaki gerilim değil. İsrail'in Gazze'deki açlığı silah olarak kullanan hukuksuz zulmünün de sonlandırılmasını istiyoruz. İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan süreçte, hep bu gerilimin Gazze'deki mezalimi gölgelememesi gerektiğini söyledik. Orada insani durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Bir an önce Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmalı, İsrail saldırıları durmalı, insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşımının yolu açılmalıdır. İsrail saldırganlığı bölgemizin tamamında tümüyle durmalıdır" açıklamasında bulundu.

'SURİYE TERÖRLE MÜCADELEDE SON DERECE KARARLI'

'Terörsüz Türkiye' sürecine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, "Çevremizde ne yaşanırsa yaşansın, 'Terörsüz Türkiye' hedefimize özellikle bu verdiğimiz sözü, yürüyüşümüzde hiç aksamaya fırsat vermeden devam edeceğiz. Bir devlet politikası olarak hassasiyetle yürüttüğümüz bu süreci inşallah başarıya ulaştırmakta kararlıyız. Terör, bölgemizde çoğu zaman bir maşa olarak kullanıldı. DEAŞ'ın kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülkeyiz. Fırat Kalkanı Harekatı'yla bu örgüte en ağır darbeyi biz vurduk. Kiliseyi hedef alan menfur terör saldırısı sebebiyle Suriye halkına bir kez daha taziyelerimizi sunuyoruz. Suriye'nin 13 yıllık iç savaş sonrası huzur ve istikrar için ortaya koyduğu gayret takdire şayandır. Bu çabaları etkisiz hale getirmek, Suriye'yi yeniden çatışmalı bir geleceğe taşımak isteyenlere, Suriye yönetimi asla müsaade etmez. Suriye yönetimi, DEAŞ dahil bütün terör örgütleriyle mücadelede son derece kararlı. Biz de kendilerine gereken desteği veriyoruz ve vereceğiz. Suriye müreffeh ve huzurlu geleceğine inşallah ulaşacaktır. Terörle mücadele konusunda Suriye yönetiminin etkin adımlar atarak, kısa sürede mesafe alacağına inancım tamdır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Güvenlik, Savunma, Suriye, Lübnan, İsrail, Güncel, Yemen, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez / Haber eklendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek Asırlık kulübü 3 milyon euroya devredecek
Damatsız düğün yapmıştı Ağaçlık alanda ölü bulundu Damatsız düğün yapmıştı! Ağaçlık alanda ölü bulundu
İsrail’den Tahran’a tahliye uyarısı İsrail'den Tahran'a tahliye uyarısı
Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı Donald Trump: İsrail ve İran 6 saat içinde başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştı
Sakarya’da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü
Adana’da 4.5 büyüklüğünde deprem Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Yılın transfer bombası Süper Lig’i sallayan golcü İstanbul’a iniyor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Ateşkes başladı İran: İsrail başlattı, biz bitirdik Ateşkes başladı! İran: İsrail başlattı, biz bitirdik
Resmen açıklandı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’ye geri döndü Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
ABD’den WhatsApp yasağı ABD'den WhatsApp yasağı
TSK’ya FETÖ operasyonu 158 asker gözaltına alındı TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
20:52
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
20:27
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
19:50
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir
Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
09:48
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
Trump yine hakaretler savurdu: Aptal ve kalın kafalı
09:40
Nereden nereye 71 yıllık kulübün adı değişiyor
Nereden nereye! 71 yıllık kulübün adı değişiyor
09:19
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J’den yeni haber
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber
09:15
En düşük maaş için yeni rakamlar İki senaryo var
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
09:06
111 yıllık kulübe şok Armaya haciz
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
08:59
Yeni bir kan grubu keşfedildi
Yeni bir kan grubu keşfedildi
08:59
Maydonoz Döner’e 2’nci dalga operasyon
Maydonoz Döner'e 2'nci dalga operasyon
08:40
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Hayal Köseoğlu, 10 yıllık hastalığını ilk kez açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 22:37:10. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in pervasız adımları asla kabul edilemez / Haber eklendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.