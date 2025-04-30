Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık terör örgütü çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı vesilesiyle gerçekleştirdiği ziyaretin tamamlandığını belirten Erdoğan, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yle birlikte eş başkanlığını yaptıkları zirvede, ilgili bakanların da iştirakiyle hem ikili ilişkileri hem de bölgesel ve küresel meseleleri istişare etme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye-İtalya işbirliğini farklı alanlarda derinleştirme yönünde önemli kararlar aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İş Forumu'nun kapanışını Sayın Meloni'yle birlikte gerçekleştirdik. Foruma her iki ülkeden çok sayıda iş insanı katıldı. Forum vesilesiyle firmalarımız ve İtalyan şirketleri arasında muhtelif işbirliği alanlarında 10'dan fazla mutabakat ve anlaşma imzalandı. Forum kapsamında ayrıca savunma sanayi firmalarımızın katılımıyla bir etkinlik de düzenlendi. Son yıllarda somut projelerle güçlenen savunma sanayi işbirliğimizi yeni ortaklıklarla daha da ilerletmek arzusundayız."

Baykar'ın, son dönemde İtalyan firmalarıyla işbirliğini derinleştirdiğini, bu süreci Leonardo'yla imzaladıkları protokolle de devam ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Sayın Meloni'yle görüşmemizde ikili ticaretimizi 30 milyar dolardan 40 milyar dolara yükseltme hedefini belirledik. Gerek bakanlarımızın gerek iş çevrelerimizin görüşmeleri neticesinde inanıyorum ki kısa zamanda bu hedefi de yakalayacağız. Ayrıca zirve vesilesiyle ikili işbirliğimizi daha da güçlendirecek 11 belge imzaladık ve zirve bildirisini kabul ettik." diye konuştu.

"İtalya'nın somut katkılarını beklediğimizi ifade ettim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla da yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İkili münasebetlerimizin derinleştirilmesi hususunda atılacak adımları ve bölgesel gelişmeleri kendileriyle de değerlendirme fırsatımız oldu. Cumhurbaşkanı Mattarella'yı ve Sayın Meloni'yi ülkemize davet ettim. Ayrıca Papa Fransuva'nın vefatı nedeniyle Vatikan'a taziye ziyaretinde bulundum ve Papalık Makam Vekili Kevin Joseph Farrell'le görüştüm. İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüşmelerimizde Avrupa Birliği üyelik sürecimize desteğini istikrarlı şekilde ortaya koyan İtalya'nın, bu istikamette somut katkılarını beklediğimizi kendilerine ifade ettim. Avrupa Güvenlik Mimarisi'nin yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemde, Türkiye'nin, Avrupa'nın ekonomik ve askeri güvenliği bakımından kritik önemini görüşmelerimizde vurguladık. Bu konularda yakın eş güdüm içinde çalışmalarımızı sürdürme konusunda mutabık kaldık."

Görüşmelerde, Ukrayna bağlamında sahada ve diplomasi masasında yaşanan son gelişmelerin de ele alındığına vurgu yapan Erdoğan, "Akdeniz ve Orta Doğu'da barış, güvenlik ve refahın sağlanabilmesinin, ancak İsrail- Filistin meselesinin iki devletli nihai bir çözüme kavuşmasıyla mümkün olabileceğini tekraren vurguladık. Gazze'de ateşkese dönülmesi, Filistin devletinin tanınması ve insani felaketin ortadan kaldırılması için İtalya'nın desteğinin daha güçlü şekilde gösterilmesi beklentimizi ifade ettik." dedi.

Suriye'de ve Libya'da istikrar ve barışın temin edilmesi için yapılabileceklerin de değerlendirildiğini aktaran Erdoğan, "Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesi, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, yaptırımların sona erdirilerek yeniden inşa faaliyetlerine hız verilmesi konularında, görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Afrika ülkeleri ile göz hizasında ve 'kazan-kazan' esaslı bir ilişki kurduk"

"İtalya'yla Türkiye arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarma öngörüsü var. Bir de İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Batılı ülkelere yönelik 'Afrika'yı sömürüyorlar' şeklinde eleştirileri mevcut. Sizin önderliğinizde Türkiye'nin Afrika'da çok etkili bir pozisyonu bulunuyor. İtalya ile Afrika'da işbirliği yapılabilir mi? Özellikle savunma alanında neler yapılabilir? Ayrıca Türkiye ile İtalya arasındaki ticaret hacmiyle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları paylaştı:

"İtalya'nın özellikle Afrika'ya yönelik müşterek adım atma konusunda bize teklifi bulunuyor. Bizce işbirliği yapılmaması için hiçbir sebep yok. Rahatlıkla İtalya'yla böyle bir adımı atabiliriz. Bu teklife sıcak baktığımızı ben de görüşmemizde Sayın Meloni'ye ifade ettim. Nitekim şu anda Afrika'dan beklentiler var. Afrika konusunda bizim yaklaşımımız bellidir. Afrika'yla ticaret, yatırım, insani yardım ve diplomasi gibi pek çok alanda tarihi adımlar attık. Biz, Afrika ülkeleri ile göz hizasında ve 'kazan-kazan' esaslı bir ilişki kurduk ve bunu da genişletiyoruz.

Bu yaklaşımımızı paylaşan Batılı ülkelerle de Afrika kıtasında işbirliği zeminimizi genişletmekten memnuniyet duyarız. Bu doğrultuda ikili ve üçlü işbirliklerine, ortaklıklara her zaman sıcak bakıyoruz. İtalya ile karşılıklı ticaret hacmimizi 30 milyar dolardan 40 milyar dolara çıkarabilecek güç, her iki tarafta da var. İtalya ile ilişkilerimiz geçmişten bu yana gayet olumlu bir seyir izliyor. Tarihi bağlarımız, aynı denizi paylaşmamız, köklü işbirliğimiz, ortak çıkarlarımız ve benzer düşündüğümüz konuların çokluğu, ilişkileri geliştirmekte elimizi güçlendiriyor. Bu nedenle ayakları yere basan, sağlam hedefler koyuyor ve onlara ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Ticaret başta olmak üzere birçok alanda Türkiye ve İtalya arasındaki dayanışmanın artırılması temel hedefimizdir."

"İtalya ile Türkiye arasında güçlü bir işbirliği var"

Bir gazetecinin, Baykar'ın her adımında Yunanistan tarafının, "Türkiye'yle bu işbirliğini yapmayın" şeklinde telkinlerde bulunduğunu, Yunanistan'ın İtalya'dan iki tane firkateyn alacağını hatırlatarak, "Siz görüşmenizde bu konuyu gündeme getirdiniz mi? Bizim İtalya'yla daha farklı alanlarda, denizcilikte, havacılıkta veya füze teknolojisinde, savunma sanayiinde işbirliğini geliştirmek konusunda bir perspektifimiz var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"İtalya ile Türkiye arasında güçlü bir işbirliği ve ortak projeler geliştirme potansiyeli var. İtalya ile işbirliği alanlarımızdan biri de savunma sanayiidir. Bu konuda gerek bizim firmalarımızın oradaki yatırımları gerek İtalyan şirketlerin coğrafi ve kültürel yakınlığın da etkisiyle Türkiye'ye ilgisinin artması, iki ülkenin de çıkarınadır. Sadece savunma sanayii değil, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörlerde de işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz.

Savunma sanayi son zamanlarda Avrupa ülkelerinin odaklandığı bir alan. Biz yıllardır bu konuda çok önemli adımlar attık ve belirli bir mesafe de aldık. İlerleyişimizi sürdürüyoruz. Geliştirdiğimiz silah sistemleri, hava, kara ve deniz mühimmat ve araç gereç, dünya tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İtalya da savunma sanayinde tecrübeye sahip bir ülke. Karşılıklı olarak teknoloji transferi Türkiye'nin yerli savunma sanayini güçlendireceği gibi İtalya'ya da yeni bir bakış ve enerji sağlayacaktır. Bu alanda İtalya gibi önemli bir ülke ile yapacağımız dayanışma, ülkelerimizin alacağı mesafeyi artırır. Bizim bu konudaki görüşümüz, yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayii hedefimize ulaşmak. Yunanistan ile de işbirliğini, iyi komşuluk, dostluk ve müttefiklik temelinde ilişkileri geliştirmenin gayreti içerisindeyiz."

"Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye kapsamında, "Terör örgütü PKK'nın kendini feshedeceği ve silahları bırakacağı yönünde açıklama yapmasının beklendiğine ve TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna" ilişkin soruları da yanıtladı.

Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatının çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi Sırrı Süreyya Önder DEM heyetinin içerisindeydi. Allah şifalar versin. Bu işi, biliyorsunuz, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız yürütüyor ve İbrahim Kalın Bey bu konuda çalışmalara öncülük yapıyor. Hedefimiz, Türkiye'nin birliğini, bütünlüğünü, kardeşliğini dinamitlemeye çalışan terör belasından artık tamamen kurtulmak ve geleceğe yürümektir. Biz, terörle mücadelede önemli başarılar elde ettik. Demokratikleşme konusunda, en ileri adımları attık. Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk.

Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir. Bu süreçteki en büyük motivasyonumuz, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir ülke bırakmak. Biz motivasyonumuzu koruyoruz. Sivil siyasetin güçlendiği, huzurun kökleştiği, kaynaklarımızın geleceğe, teknolojiye, kalkınmaya ayrılacağı bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye'de tefrikaya artık yer olmadığını dost-düşman görecek, milletimizin toplu vuran sinesini hiçbir topun sindiremeyeceğini anlayacaklardır. Daha önce de söyledim. Terörsüz Türkiye, bir al-ver süreci değil, bir kardeşlik iklimidir. Milletimizin onlarca yıllık özlemidir."

(Sürecek)