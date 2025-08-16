Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ilk yorum

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında zirveye ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşme Rusya- Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün Alaska'da tarihi bir zirve gerçekleşti. 3 saat süren zirvenin ardından kameraların karşısına çıkan iki lider, önemli mesajlar verirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Alaska zirvesine ilişkin ilk yorum geldi.

"SAVAŞI SONLANDIRMA ARAYIŞLARINA İVME KAZANDIRMIŞTIR"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır" dedi.

"BARIŞ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Erdoğan ayrıca açıklamasında "Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" ifadelerine yer verdi.

KRİTİK ZİRVE 3 SAAT SÜRDÜ

Alaska'da 3 saat süren zirvenin ardından kameraların karşısına çıkan iki lider, önemli mesajlar vermişti. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna'daki durum bizim güvenlik tehditlerimizden kaynaklanıyor. Ülkemiz bu savaşa son vermek için içten duygular beslemektedir. Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna ile ilgili de anlaşmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"ŞU AN BİR ANLAŞMA YOK"

Donald Trump ise "Bugün önemli adımlar attığımıza inanıyorum. Çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok önemli konuda anlaştık. Şu an bir anlaşma yok. NATO ile görüşeceğim. Zelenskiy ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Başkan Putin ile harika bir ilişkimiz var" diye konuşmuştu.

16 YIL SONRA BİR İLK OLABİLİR

Öte yandan görüşmede Putin, Trump'ı Moskova'ya davet etti. Putin'in Moskova davetinin ardından gözler, Trump'ın vereceği kesin karara çevrildi. Rusya'yı son olarak 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti. O tarihten bu yana, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle hiçbir ABD başkanı Moskova'ya gitmedi.